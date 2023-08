Gerardo Romano, destacado actor, sostuvo que Axel Kicillof tiene una gran vocación democrática y que su punto de vista es “absolutamente necesario” para el país que tenemos hoy. En ese marco, manifestó su conformidad con Sergio Massa como precandidato a presidente, ya que se acopla a las circunstancias locales y geopolíticas. “Es el piloto de tormenta que puede manejar esta situación”, declaró el artista y abogado, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Me gustaría que fundaras tu apoyo hacia Axel Kicillof...

El apoyo es porque Axel Kicillof es una vertiente de La Cámpora, que viene de la mano del kirchnerismo, y que la fuente más lejana sería el peronismo, así que es un representante de la progresía del peronismo.

Es un buen tipo, con una gran capacidad de trabajo y una enorme educación política, un intelectual, un economista, un ex alumno del Nacional Buenos Aires, una persona estudiosa que emite conocimientos científicos y que tiene una gran vocación democrática. En definitiva, un punto de vista que, en este momento, es absolutamente necesario.

¿Es con Kicillof o con Unión por la Patria en su conjunto? ¿Es el mismo apoyo para Sergio Massa?

No, estoy individualizando una concepción personal que tengo de Axel, y me entusiasman esas cosas de él. Obviamente, cada cual tiene su apreciación, es otro el derrotero de Massa y el de Cristina.

De todas maneras, en los 40 años de democracia percibo una reminiscencia muy profunda, seguramente por la recurrencia de los personajes: López Murphy, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, el 2001, la traición a De La Rúa, las coimas, la Ley Banelco, entre otras cosas. Pero el recuerdo más doloroso es el "Rodrigazo" de 1975.

¿Te hubiera gustado otro candidato a presidente que no fuera Massa?

Me parece que dadas las circunstancias, Sergio Massa es el candidato más adecuado. Es el piloto de tormenta que puede manejar esta situación.

Noto a algunos de los políticos de la oposición que tienen una inseguridad, sobre todo Bullrich, respecto de la orientación de la situación que estamos viviendo los argentinos, con esto de las presiones de las corporaciones del cooperativismo, y que genera esta contaminación de la democracia, en la cual hay una situación donde el Poder Judicial tiene una determinada tendencia, la prensa hegemónica también, y que no se revierte.

No existe una conducción de distribución, de justicia informativa y judicial, estamos en una situación que parece un golpe de Estado cambiario permanente, que yo no he visto, de eso no tengo memoria. La tengo del "Rodrigazo" y después volvió a recrudecer en el 2002.

¿Te hubiera gustado más Axel Kicillof como candidato a presidente?

No sé si estaba "a punto caramelo", lo veo un poco joven. Hay que ver cómo se genera la autodefensa de la democracia para poder resistir esta contaminación que produce la perturbación de la economía, y cuál es el dique de contención que tiene que tener la misma democracia.

Supongo que la situación es por el retroceso o el fracaso del socialismo, por la perestroika y la caída del Muro de Berlin. Pero me parece que los marcados a ultranza no pueden dar respuesta a un mundo tan complejo, con tantas dificultades.

