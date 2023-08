La precandidata a senadora nacional en PBA (UxP), Juliana Di Tullio, apuntó contra los candidatos de la oposición y afirmó que mientras el oficialismo ama nuestro país la oposición no lo quiere. “Me pregunto cómo van a hacer para gobernar un país que no les gusta”, cuestionó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Se podría decir que el peronismo está en su momento más oscuro, en términos electorales?

No, yo no tengo una visión tan apocalíptica del peronismo. A diferencia de hace algunos meses atrás, el peronismo es una opción muy positiva en términos electorales.

Hubo algunas “ayuditas” extrapolíticas para ganar las elecciones en algunas provincias. En la Ciudad de Buenos Aires no se meten con las candidaturas cuestionables, parece que es un tema de apellidos la injerencia de la Corte Suprema de Justicia en las decisiones provinciales.

Por tres votos contra dos, la Justicia porteña avaló la candidatura de Jorge Macri

En otras provincias, en las que se anuncia que vas a salir quinto, parece que peleás por menos de un punto, o según el propio candidato de nuestro espacio, Juan Pablo Luque, ganó por 800 votos. Hay una crisis de representación que no está solamente en el peronismo.

En términos del Senado, nosotros perdimos la mayoría en el 2021, eso es un dato concreto aunque, obviamente, es reversible. Cada vez que nos dan por “muertos” suele haber una equivocación sobre las lecturas del peronismo.

Elecciones 2023, provincia por provincia: qué se votó y cuáles fueron los resultados

Nos encontramos en un escenario político donde el oficialismo y la oposición van a tener que trabajar juntos, gobierne quien gobierne.

No lo veo como algo preocupante pero sí como algo distinto, sobre todo porque hoy se está dando una extensión territorial de la oposición que no se había dado en el pasado…

Hay una crisis de representación de los espacios mayoritarios en Argentina. Me parece que esa crisis le llega a todos los partidos.Por otro lado, también creo que el que gane va a necesitar del otro, pero la diferencia central es que Sergio Massa es un candidato que se comunica y se sienta hablar con quien lo tenga que hacer. Mientras que, por parte de la oposición, no veo promesas ni a nadie con la voluntad de sentarse hablar, solo buscan eliminarnos.

Massa en Córdoba: “El jefe de Gobierno claramente voy a ser yo"

Todos vivimos y habitamos este país, nosotros somos un espacio que históricamente se enraíza con amor a la patria y a lo popular, sentimos orgullo por nuestra Argentina.

A la oposición no le gusta nuestro país, todo lo que escucho de ellos es que hay que sacar cosas. Son visiones distintas pero yo realmente me pregunto cómo van a hacer para gobernar un país que no les gusta. A mí esas enormes diferencias me pone en un lugar de comodidad con mi espacio.

¿Opinás lo mismo de Horacio Rodríguez Larreta que de Patricia Bullrich? ¿No ves en Rodríguez Larreta un espíritu de negociación?

Larreta "terció" en el cruce entre Vidal y Macri: ¿Qué dijo?

No, Larreta no tiene ninguna condición para negociar. Rodríguez Larreta es el que mete represión todo el tiempo.

No veo nada en un jefe de Gobierno que no puede ni negociar con la única empresa que tiene el Estado. No veo capacidad de diálogo ni hubiera elegido a Gerardo Morales, con su perfil, para el Senado.

¿Es decir que, más allá de las diferencias discursivas, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich tienen la misma esencia?

Tienen el mismo jefe y además les falta controlar la violencia entre ellos mismos. Son hiper-violentos. No es más gentil Horacio que el espacio de Bullrich, para apuntarse entre ellos son iguales.

Me cuesta creer que estos dos candidatos que se matan en su propia interna puedan ser amables con el resto del pueblo argentino, no veo que sean capaces de dialogar con los espacios que pensamos absolutamente distinto.

Patricia Bullrich le gana Larreta pero el más votado es Massa en las próximas PASO

¿Las contradicciones a cielo abierto entre la vicepresidenta Cristina Kirchner y el presidente Alberto Fernández son menores que las de Larreta y Bullrich?

Por supuesto, son dos cosas distintas. Cristina Kirchner no tira carpetazos. Una cosa es discutir democráticamente, en términos políticos, y otra cosa es tirarse carpetazos.

Es diferente mandar a la policía a seguir al otro. No son democráticas las discusiones de la oposición. Me parece que Larreta y Bullrich son lo mismo.

¿A qué candidato de la oposición le conviene que gane el oficialismo?

Causa Cuadernos: los abogados de Cristina Kirchner pidieron sumar la prueba que confirmó adulteraciones

No me interesa entrar en eso, es una discusión de destrucción que solo le da lugar a los medios dominantes. No me parece que sea mejor uno que otro, son exactamente lo mismo.

¿Los candidatos a gobernador en PBA por Juntos por el Cambio son lo mismo también?

Sí, son iguales. En cambio, Axel Kicillof es más maravilloso que los candidatos de JxC. Es incansable laburando y le ha puesto dignidad a la política pública, inauguró el jardín 171 hace una semana atrás.

Esas cosas impactan mucho porque demuestran una mejora en la calidad de vida de la gente. Apostar por la educación, la salud pública de calidad y los transportes públicos son cosas que me dan mucha seguridad y me parece que los bonaerenses lo van a reconocer.

Axel Kicillof, defensa de la obra pública y palito para los intendentes opositores: "En el campo se llama saludar con gorra ajena"

Alejandro Gomel (AG): ¿Desde lo económico, hay un cambio en Massa o es lo que ya venimos viendo?

Sergio Massa, en términos económicos, es heterodoxo, hablando de la coyuntura, porque el Fondo Monetario Internacional no quiere que los salariados ganen más. Es el mismo pero es diferente por la coyuntura.

Patricia Bullrich se refirió al primer año de Sergio Massa como ministro

Massa acompaña la negociación colectiva. Larreta y Bullrich exigen lo mismo que el FMI, mientras que Massa se lo quiere sacar de encima y tener autonomía en las decisiones económicas.

VF JL