Claudio Ambrosini, titular del ENACOM, sostuvo que la obtención de la licitación del 5G es un paso muy importante para la Argentina y explicó los beneficios de la banda, principalmente para los grandes proyectos. “Sergio Massa es un gran candidato, que sabe de lo que habla”, declaró el ex subdirector de Prensa en el Senado de la Nación en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Te llamamos porque, ¿finalmente está la licitación del 5G?

Exacto. El lunes tuvimos la posibilidad de votarlo, el primer paso para poder licitar en unos meses la banda de 5G para la Argentina. Así que muy contento con eso.

Contanos cómo sería...

Técnicamente, el 29 de septiembre empezaría el proceso con la garantía de ofertas, porque para poder ofertar van a tener que tener una garantía para poder competir en la subasta, que caería en los primeros días de noviembre. Esos son los tiempos que nosotros tenemos calculados.

¿Cuánto sería el dinero que recibiría el Estado?

Bueno, de comprar los tres bloques de 100 que se pusieron a consideración, sería algo así como mil millones de dólares.

O sea, bien importante...

Es una suma importante, ya que le significa a la Argentina un ingreso genuino, no es un ingreso que esté disfrazado con un préstamo o una garantía. Es porque el espectro es del Estado y en la licitación lo licenciamos por 20 años.

No solamente los mil millones que pueda recaudar el Estado sino toda la inversión que los privados van a hacer para que el ecosistema de la 5G funcione correctamente en un tiempo lógico, como en los países que fueron avanzando, como Brasil (que es el que está desplegando ahora).

Uruguay, hace muy poquito hizo la licitación, apenas dos meses, si mal no recuerdo, y bueno, está Chile también. Nosotros estamos acompañando a la región y al mundo en la tecnología, que es lo que se viene.

¿Es correcto decir que una parte del espectro se lo guarda el Estado?

Es correcto. Ayer hubo una resolución, que la oposición no votó y no nos acompañó en esto, que fue la dación de 100 megas para ARSAT, pero con una característica especial, no queremos mezclar las dos cuestiones.

Una cosa son las bandas comerciales, las que van a operar en telefonía celular y tecnología 5G, de las operadoras que están actualmente trabajando en Argentina, que son principalmente tres, dos empresas multinacionales y una argentina. Para ponerles nombre y apellido, el Grupo Telecom, el Grupo Telefónica y Claro.

Lo que nosotros tenemos con ARSAT es la obligación de que realice un plan estratégico de conectividad federal, y que los accionistas de ARSAT (porque es una empresa del Estado, que son la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Economía) aprueben eso y den una instrucción para hacer ese plan.

Pero bueno, no es el fin que ARSAT compita ni mucho menos con las empresas que actualmente dan telefonía celular e Internet, así que son dos cosas. Está en la potestad del Estado en dar un bien que es del Estado mismo.

¿Cuáles son los plazos? ¿Cuánto lleva para que el 5G pase a ser operativo?

Tengo el ejemplo del plan que me planteó una de las tres compañías. Ellos tienen 15 meses, a partir de que se hacen de la banda de despliegue, para que realmente puedas utilizar las 5G con total potencia de lo que es. Es una banda que va a dar mucha más rapidez, tiene muy baja latencia, casi nula, es decir, el delay.

Independientemente de notarlo en el teléfono, para los usos industriales, para el armado de un auto o alguna estructura, todo lo que es la parte robótica, que vos envías señales con 4G, al mandarlo de 5G va a ser mucho más rápido el armado de esa pieza, con un menor costo y mayor productividad.

Para un usuario normal, la diferencia de dos o tres segundos puede no ser importante, pero para una operación a distancia, dos segundos es la vida...

Es la vida o la pérdida de un ojo, se hace mucha cirugía oftalmológica a distancia. El tema de la no latencia, o de la ínfima que hay, porque prácticamente no se puede medir, es mucho más importante.

En el tema productividad, en el tema perforaciones, tener a dónde y el tiempo justo donde hay que hacerlo. Hay mucha utilización industrial que creo que es lo que primero se va a utilizar para las bandas de 5G.

O sea, que para el segundo trimestre de 2025 el 5G estará funcionando en la Argentina...

Estoy totalmente seguro, porque por lo menos la empresa que me lo planteó, dijo que puede andar a pleno la velocidad que nosotros tanto anhelamos en el 5G.

Hace dos años hicimos una muestra en el ENACOM y tomamos prestado espectro para hacer esa muestra, pusimos las antenas de las tres empresas que dan tecnología 5G, que son Ericsson, Nokia y Huawei, que la dan en el mundo, estuvieron haciendo una demostración y la velocidad del teléfono no la podés creer.

Cuando le ponés los test de velocidad, lo que se llama speedtest, el reloj está a fondo, las diferencias son muy grandes. Así que vamos hacia eso, el mundo va hacia eso.

Cuando nosotros estuvimos en Barcelona, donde se hace todos los años la muestra Mobile, que es la más importante en cuanto a telefonía y comunicaciones que hay en el mundo, en el 2022 era todo el tema del 5G.

Este año notamos que ya era como un derecho adquirido y que ya hablaban de la tecnología 6G, que no se sabe cómo va a ser pero estaban mirando hacia eso. La tecnología es implacable, avanza, avanza y ya venias ejemplos y aplicaciones para 5G en cada stand. La Argentina se debía esta materia y antes de ayer dimos el primer paso.

El rol del ministro de Economía

Vos fuiste vocero de Sergio Massa, ¿cómo ves sus posibilidades de ser un candidato competitivo, sus posibilidades electorales y su futuro?

Sergio siempre ha sido competitivo. Vos lo conocés también mucho, pero se puso la campaña al hombro, como se puso el Ministerio en un momento dificilísimo, y pudo aplacar las aguas, volver a poner a la Argentina en una situación más estable de lo que venía siendo y está trabajando arduamente para que todos los días a la Argentina le vaya un poco mejor.

Todo el contexto internacional y la sequía no lo ayudaron, no voy a enumerar las cosas que ya sabés y tu público también.

Massa es competitivo, y en la fuerza que represento nos vemos muy contentos con la candidatura de Sergio y las posibilidades electorales.

Mirando el escrutinio definitivo, Javier Milei representa hoy lo que representaba Juntos por el Cambio hace un montón de tiempo, pero en el imaginario de la gente representa el cambio.

Juntos por el Cambio quedó embretado entre una postura de un oficialismo de Unión por la Patria, de un voto fuerte como es el que tiene el peronismo en la Argentina y con un candidato que trabaja, como ministro y como candidato, pero no soy futurólogo ni me atrevería a dar un pronóstico electoral.

Hay una persona que realmente ganó, y después, como ser individual, Sergio salió segundo con 22 puntos y después Patricia Bullrich. Luego, juntando las fuerzas se da otra ecuación, pero creo que estamos muy competitivos.

Sergio es un gran candidato, que sabe de lo que habla, sabe que no solo puede decir un título sino que realmente pisa la realidad y labura con ella todos los días, entonces sabe lo que se puede y lo que no se puede hacer. Creo que estamos en muy buena forma para enfrentar la elección de octubre.

