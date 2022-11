Creció la atención en hospitales públicos en los últimos cuatro años

Son datos que surgen del informe sobre Condiciones de vida de la población, que publica semestralmente el INDEC. Por otra parte, el porcentaje de quienes solo tienen cobertura por el sistema público de salud continúa en ascenso cada año y representa casi a 10 millones de personas. Mientras se mantiene la disminución en la cobertura por obras sociales, empresas de medicina prepaga, mutuales o servicios de emergencia.

Haciendo un análisis comparativo, de acuerdo a los datos del informe, en la primera mitad de 2018, el 69,5 por ciento de la población que tenía obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, bajó al 66 por ciento. En cambio, la cantidad de personas con única cobertura del hospital público aumentó sensiblemente, pasando del 30,2 % a casi el 34%.

Desde el 2018 y durante los años siguientes, el proceso de baja fue constante, pero la disminución de cobertura por obras sociales y prepagas se hizo más marcada durante la pandemia, lo que a su vez elevó la demanda de prestaciones al sistema de salud público.

Cerca de 6,5 millones de argentinos no tienen acceso a un baño digno

Puede advertirse, con base en los datos informados, que con el levantamiento de la cuarentena, la atención en los hospitales descendió al 31,1 por ciento. No obstante, rápidamente volvió a crecer a casi el 34 por ciento hacia la primera mitad de 2022, por el avance del empleo no registrado y los bajos salarios que no permitieron seguir afrontando el precio de los planes de las prepagas.

Actualmente, analizando los datos por sexo

El porcentaje de mujeres que solo tiene cobertura por el sistema de salud público, es del 32,6 por ciento y en el caso de los varones del 35,2 por ciento.

Los datos por edad

Arrojan que el 44 por ciento de los niños y adolescentes hasta 17 años, solo reciben atención médica en hospitales. Mientras que en el grupo etário de los adultos mayores de 65 años y más, el porcentaje desciende debido a la cobertura por PAMI. Además, el 97 por ciento tiene cobertura paralela de obra social, prepaga u otros servicios de salud.

Niños y adolescentes son las más desprotegidos

Comparando los porcentajes actuales con los de 2018, se refleja que el grupo más afectado, es el de los menores de 17 años. Ellos no cuentan con el beneficio de tener, además de la atención garantizada en un hospital público, ninguna otra cobertura, sea de obra social, mutual o prepaga.

Lo cierto es que la suba sostenida de demanda de atención en el sistema público, en el período 2018 a 2022, responde tanto al aumento del empleo no registrado como del valor de los planes de las prepagas, con autorización del Gobierno. En este sentido, según datos estadísticos de la Encuesta permanente de hogares (EPH), en Argentina actualmente hay 19,8 millones de trabajadores ocupados y de esos el 44 por ciento en condiciones de precariedad.

Por su parte, las empresas prepagas, tenían una suba autorizada que acumulaba casi el 114 por ciento en el 2022, por encima de las estimaciones inflacionarias. El Gobierno desdobló este último aumento del 13,8 para diciembre, en dos subas del 6,9 por ciento. Por lo pronto, desde el primero de febrero 2023 las cuotas pasarán a ajustarse con un nuevo sistema, segmentado según los ingresos del afiliado.

