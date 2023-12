Cristiano Rattazzi: "Trump es totalmente opuesto a Milei"

Cristiano Rattazzi se ilusiona con que Milei pueda llevar a Argentina por camino de la democracia liberal, "que hace 100 años llevó al país a estar entre los primeros seis o siete países del mundo". Además, afirma que no ve un riesgo para la industria automotriz en la apertura de las importaciones que implicaría un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. “Puede ser que haya que hacer algún ajuste sobre cuáles son las producciones que se hacen en Argentina, pero nada más que eso”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Cristiano Rattazzi es uno de los empresarios que más apoyó la candidatura de Javier Milei. Fue presidente de Fiat Argentina y Stellantis Argentina. También fue miembro directivo de la UIA y vicepresidente de la Asociación Argentina de Fabricantes de Automóviles.

Te noto muy contento, mucho más que con cualquier otro presidente a lo largo de la historia. ¿Por qué creés que esta vez va a funcionar?

Porque esta vez, el presidente declaró de entrada que es liberal libertario. Además, es una persona con una enorme inteligencia y una preparación macroeconómica como pocas veces he visto, y también es una buena persona. Esas características son las que pueden llevar a la Argentina a la democracia liberal que estaba en la constitución, y que hace 100 años llevó al país a estar entre los primeros seis o siete países del mundo.

¿Qué otro gobierno te entusiasmó a lo largo de las últimas décadas?

Yo no lo voté, pero Menem empezó haciendo cosas muy buenas para la Argentina. No se pudo mantener, porque el país no estaba maduro. En todo caso, él llegó a esas medidas sin la convicción total, pero sí porque era lo mejor para el país. De hecho, durante 10 años Argentina fue creciendo, hasta que entró en una nueva crisis de déficit fiscal.

En el sistema de convertibilidad no podés tener déficit, porque si después no te financian, entra todo en crisis. La convertibilidad fue algo muy bueno para el país, no se supo sostener, y si no fuera por la decisión de Alfonsín y Duhalde, era un sistema sólido del estilo de la dolarización o la creación del Euro, algo que llevó a países como Italia a bajar una inflación del 17% por año, a una de 3%. Para Italia fue extraordinaria la ventaja de entrar en el Euro, además de la comodidad para la gente que tiene una moneda sólida en el bolsillo.

Si se firmara el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y se abriese la importación, ¿eso afectaría a la industria automotriz argentina?

Yo no veo ningún riesgo. Por lo menos, para las empresas grandes que dominan el mercado como Stellantis y Toyota. Puede ser que haya que hacer algún ajuste sobre cuáles son las producciones que se hacen en Argentina, pero nada más que eso.

"No creo que haya un riesgo para la industria automotriz"

Argentina será un país con una gran mano de obra, como siempre, y además será estable y creíble. Eso es lo que necesitan las grandes industrias. Será un intercambio más abierto que sólo entre Brasil y Argentina y, probablemente, van a participar todos los países del mundo.

El DNU de Milei impulsaría una amplia reforma laboral: los números del empleo en el país

¿Creés que ahora sí se va a firmar el acuerdo?

Yo creo que sí. Ellos estaban listos para firmarlo, pero se bloqueó porque Francia aprovechó que el gobierno argentino anterior no lo quería firmar. De todas formas, Francia también va a firmar porque es algo en lo que se está trabajando hace 20 años y todos quieren firmar. Este gobierno ya está decidido, he hablado con la Canciller y creo que cuando se viaje a Francia también se hablará del mercado europeo, además de la cuestión de ingresar all OSD, es decir, ser parte de los países serios del mundo. Quien se adhiere a la OSD respeta todas las reglas de un país serio, por eso se tarda tanto entrar, pero es uno de los pasos para que Argentina vuelva a entrar entre los 10 países del mundo, tal como merece.

Hasta 1974, Argentina tenía el PBI de Australia o Canadá, contaba con 4% de pobres y seguía siendo un país en vías de desarrollo. ¿El boom de China convirtiéndose al capitalismo en los años 70 generó algún problema de competitividad en nuestra industria?

Es muy interesante lo que estás planteando. Puede ser que algunos sectores de la economía china sean los más fuertes porque tienen mucha tecnología, preparación de la gente y una democracia liberal.

Yo no creo que los problemas hayan empezado en los años 70. Frondizi fue un gran presidente, pero los problemas comenzaron en la crisis del 29, luego llegó un gobierno golpista que impulsó una junta nacional de granos, otra de carne, creó el Banco Central y empezó una decadencia que fue empeorando año tras año, más allá de algunos momentos buenos.

Argentina puede competir con China, pero no se puede competir en todo y ser eficientes en todo. Solamente somos 46 millones de habitantes, más allá de que el país sea siete veces más grande que Italia que tiene 55 millones de habitantes.

Tenemos un potencial enorme para crecer, pero algunas cosas es mejor intercambiarlas. Crear grandes protecciones para que se crezca más, nunca ha creado grandes riquezas y, de hecho, es lo que ha hecho Argentina en los últimos 60 años, sin obtener grandes resultados.

Milei enfrenta la primera batalla en un aniversario marcado por tensiones

¿Encontrás algún punto de contacto entre Giorgia Meloni y Javier Milei? ¿Hay una tendencia hacia partidos de derecha?

Eso de "derecha", e "izquierda" no lo veo tanto. Yo creo que hay populistas y liberales. Esa es la división del mundo. Cuando me comparan a Javier Milei con Donald Trump, me pongo a reir. No tienen nada que ver. Son polos opuestos, aunque los llamen a ambos dirigentes de derecha, uno es populista y el otro no.

En cuanto a Meloni, es mucho mejor primer ministro de lo que todos pensaban y está haciendo las cosas con seriedad. Italia tiene un problema por delante que es el 164% del PBI de deuda.

Entonces, decís que Trump es todo lo opuesto a Milei.

Acordémonos que Donald Trump tenía el discurso de America first, no entra la inmigración, se protege la industria, todo lo opuesto a Javier Milei.

ADP FM