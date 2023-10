Desde ayer, las estaciones de servicio están tomando medidas ante la escasez de combustible en el país. Esto ha llevado a reglas no habituales que establecen las estaciones de servicio, según informó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Es importante destacar que desde este lunes, varias estaciones de servicio, no solo en la capital sino también en el Gran Buenos Aires, están vendiendo una cantidad limitada de nafta por carga, ya sea en litros o en valor.

En algunos casos, como en una breve inspección que realicé, los surtidores ofrecen solo un tipo de nafta (súper), y si no deseás esa opción, no hay alternativa disponible.

El problema de la falta de combustible se agudiza en el interior del país. En respuesta a esta situación, CECHA, la cámara que agrupa a los estacioneros, emitió un comunicado para informar sobre el proceso de normalización del abastecimiento, en relación al plan de acción que las petroleras han delineado. El comunicado de CECHA dice lo siguiente:

"Sobre el proceso de regularización del abastecimiento en relación al plan de acción, CECHA informa que se ha producido un incremento en la provisión de combustibles, de acuerdo a lo indicado por las petroleras en el plan de abastecimiento mencionado. Si se continúa con el suministro constante de los volúmenes comprometidos, se espera que el ritmo de llenado de los tanques en nuestras estaciones de servicio se normalice durante la presente semana".

Y agregó: "Esta mejoría ya se ha comenzado a notar en las áreas urbanas más grandes. Es esencial transmitir tranquilidad a nuestros clientes respecto al suministro de combustible para evitar tensiones operativas en nuestras instalaciones, ya que la situación de abastecimiento está mejorando rápidamente".

En resumen, CECHA también responde a la presión ejercida por el Gobierno Nacional, que había establecido como condición que hasta la medianoche de mañana, las estaciones de servicio normalicen su abastecimiento, o de lo contrario se interrumpiría la exportación de combustible. Hasta ahora, las petroleras han mantenido silencio sobre lo sucedido.

Hemos escuchado las declaraciones del Sindicato de Trabajadores del Petróleo y lo que CECHA ha expresado en su comunicado. El Gobierno tenía la percepción de que las petroleras estaban acumulando combustible, quizás especulando con la posibilidad de una devaluación, y también esperando que se levantara el congelamiento de los precios de la nafta.

La situación ha comenzado a normalizarse desde ayer, siguiendo el pedido del ministro de Economía, aunque habrá que prestar atención a cómo evolucione la situación.

