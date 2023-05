Facundo Moyano: "La CGT pasó a tener un rol testimonial"

Para Facundo Moyano, el peronismo tiene de dejar de hablar del “cuco de la derecha” y dar señales de a dónde apunta como proyecto. “La sociedad necesita responsables para solucionar los problemas, los culpables ya sabemos dónde están”, aseguró el titular del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Considerás que este es "el último peaje" del gobierno de Alberto Fernández?

Eso lo tendrá que definir el pueblo argentino. Queda poco para las PASO y algunos meses más para las elecciones generales, pero entiendo que no hay mucho más que esperar del presidente, ni para bien, ni para mal.

Ya se ha bajado de la precandidatura de Alberto Fernández, el próximo Gobierno no será el mismo que el de ahora, siga la fuerza política que siga. En ese sentido, entiendo que sí, sería "el último peaje".

¿Qué te dejó el acto de la CGT?

Fui un rato para saludar a Hugo Moyano, pero no pude escuchar los discursos. No tenía demasiada expectativa porque la CGT pasó a tener un rol testimonial. Esto no lo digo con ánimos de agredir o criticar, sino de describir una situación que se da en la realidad.

Hace ocho meses que no se juntaba la GCT, y el 1° de mayo se hizo un acto en un lugar reducido, en relación a los grandes actos a los que estábamos acostumbrados con la conducción de Hugo Moyano.

Esto tiene una lectura clara por la posición que ha perdido el sindicalismo frente a las grandes discusiones que se dan en el país. Esto está relacionado con el desorden que hay en la política, pero el sindicalismo no ha sabido encontrar un rol, ni siquiera para poder establecer una agenda sindical, indistintamente del gobierno al que le toque gestionar.

Hay una agenda sindical que tiene que ver con cuestiones que estamos atravesando muchas actividades, la tecnología aplicada a las relaciones laborales, la automatización, la inteligencia artificial, las impresiones 3D, la infotecnología, la biotecnología. Todo esto puede afectar para bien o para mal, si no nos ocupamos del tema. Esto no está en la agenda de la CGT.

¿Qué balance hacés de la gestión de Sergio Massa?

Es difícil encontrar una gestión que solamente se le pueda encasillar a Sergio Massa porque agarró una economía destrozada, pero igualmente pienso que los funcionarios son responsables ineludiblemente de la gestión de toda su fuerza política. Después podemos puntualizar en la responsabilidad en cada una de sus áreas. No se puede decir que la gestión de Alberto fue mala y la de Massa fue buena. La gestión del gobierno es el resultado de todas las gestiones. Más allá de la cercanía que puedo tener con Sergio, y destacar que agarró una economía lastimada, no ha cambiado esa denominación.

La economía sigue lastimada y seguimos a punto de un estallido social. No sé si hablar de "estallido social" por no ser agorero, pero estamos en una crisis económica profunda y preguntarse "¿qué hubiera pasado sin Massa?" es algo contrafáctico. Uno puede suponer que todo se iba a ir al diablo, la economía iba a estrellarse y el país iba a tener un estallido social. Pero la realidad es que agarró Massa y hay una proyección de una inflación cercana al 120% anual, además tenemos al 60% de los niños y adolescentes sumergidos en la pobreza. Juan Domingo Perón decía que la política se mide por resultados y él no tiene buenos resultados. Entonces, si analizo la gestión política y económica, la conclusión no es buena.

¿Quién creés que debería encabezar la fórmula del peronismo?

Me cuesta mucho encontrar un candidato. Generalmente, cuando no hay época de elecciones, prefiero hablar de los problemas que tenemos y de cómo resolverlos. Todavía no escuché a nadie, más allá de las medidas drásticas que tomaría Milei, decir cómo se bajaría la inflación y la pobreza.

Escuché a Larreta diciendo que hay que terminar de emitir y es real que la principal causa de la inflación es la cuestión monetaria. El discurso de la multicausalidad de la inflación pierde valor cuando Argentina es uno de los cuatro países que tiene tres dígitos y hay un problema de emisión monetaria en un país que no crece, no se desarrolla y el único crecimiento es producto de un consumo exagerado.

Es difícil pensar en un candidato si no hay propuestas. Cuando el peronismo deje de decir "viene la derecha y le va a quitar los derechos a los trabajadores", y empiece a decir qué es lo que se va a hacer para darle derechos a los trabajadores que no los tienen, ahí va a cambiar el peronismo. Mientras el peronismo siga hablando del "cuco de la derecha", se invente enemigos que no existen y no dé señales de a dónde tiene que apuntar, va a ser difícil encontrar un candidato que resuelva los problemas.

Estamos cansados de buscar culpables. La sociedad necesita responsables para solucionar los problemas, los culpables ya sabemos dónde están.

