Gustavo González: "La democracia tiene problemas pero este no es un país de porquería"

Gustavo González, Presidente y CEO de Editorial Perfil, se refirió a la importancia de la democracia. “Los que nos quieren convencer que vivimos en un país de porquería no recuerdan lo que era vivir bajo un régimen dictatorial”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: ¿Qué pasó que, 40 años después del retorno de la democracia, estamos frente al hambre y a líderes mesiánicos?

Claramente, en estos 40 años la democracia no alcanzó para resolver todos los problemas que plantean las necesidades humanas. Este país es inmensamente mejor que aquel país de porquería, no hay punto de comparación.

Los que nos quieren convencer que vivimos en un país de porquería no recuerdan lo que era vivir bajo un régimen dictatorial donde el otro no existía, donde las opiniones del otro no importaban, donde importaban los designios de Dios a un presidente, donde si alguien llevaba el pelo largo era señal de sospecha.

La actividad política es un logro de la democracia, con todos los defectos que esto tiene, y la señal del 30% de votos a Javier Milei marca que hay una parte de la sociedad que tiene razones para no estar conforme con lo que se ha logrado en estos años.

La democracia tiene problemas pero este no es un país de porquería, no tiene nada que ver con lo que sí lo fue. Vivimos en un paraíso, aunque lo digo como una exageración para compararlo con aquel infierno. Por suerte estamos acá, después de 40 años, enfrentándonos con un proceso electoral en el que la gente elegirá cuál es el mejor camino para seguir.

Nuria Am: ¿Vos crees que la grieta se terminó o estamos frente a una elección que genera tanta tensión que parece una grieta más viva que nunca?

Yo quisiera creer que la grieta se terminó, pero lo que puedo pensar optimistamente es que estamos ante la explosión final de la grieta.

Después de abordar durante más de una década la polarización extrema de la grieta, en donde importa lo que piense uno pero no o que piense el otro, salió una criatura que es el más violento de todos los violentos y quizás sea el próximo presidente de la Argentina (Javier Milei), generando que, de alguna forma, termine explotando esa grieta, o desde el lugar de Massa, por un instinto de pragmatismo peronista y de acomodamiento a los tiempos, después del evento que significa Milei, concluya en un alivio de lo que es esta confrontación que paraliza a la Argentina.

No hay confianza posible en los mercados económicos y sociales si hay una parte de la población que está en guerra con otra. No sé si es el final de la grieta, me gustaría que sea el comienzo del final de ella.

