La periodista, Irina Hauser, explicó el funcionamiento y el origen de Revolución Federal, una organización violenta de ultra derecha, y dio detalles de algunas conversaciones entre Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte, ambos acusados del atentado contra la vicepresidenta. Por otro lado, aseveró que "los atacantes de CFK participaron en la campaña de Macri", en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Se está investigando un supuesto depósito de una empresa del grupo Caputo a Revolución Federal. Ayudanos a entender para los que no entendemos qué nexo podría haber entre Revolución Federal y alguien de la familia Caputo.

Revolución Federal es una organización bastante nueva de ultra derecha, es pequeña. Lo que se propuso fueron ejercer acciones de alto impacto violento con un sesgo muy antigobierno y, en algunos casos, filonazi también, en donde se los vio utilizar elementos como antorchas que fueron tiradas a la puerta de la Casa de Gobierno, como así también guillotinas, horcas y frases de muertes dirigidas hacia los dirigentes políticos.

Son personas jóvenes los que originan este grupo que se empezó a juntar en el conurbano bonaerense y algunos de ellos se conocieron en una reunión de libertarios. Lo que hacen es ser muy críticos con el sistema y mantienen una corriente antipolítica. Convocan a estas movilizaciones muy agresivas.

El nexo es Jonathan Morel, una especie de líder de esta organización. Él mismo cuenta esta relación con el grupo Caputo y que este le encarga un trabajo, ya que tiene una carpintería, valuado en 1.700.000 pesos para una obra en Neuquén. Es muy llamativo porque una persona lo ve con características marginales y es extraño que obtenga ese vínculo.

O sea, no es Luis Caputo sino Nicky Caputo, del grupo de este último

No está claro quién es por el momento. Ellos hablan del grupo Caputo, algunos mencionan a Nicky y otros a un familiar. No me animo a decirte porque no tenemos la certeza de quién es.

En la causa judicial sobre la vicepresidenta, esta agrupación se empezó a investigar a partir de que se descubre que tanto Brenda Uliarte como Fernando Sabag Montiel participaron en algunas de estas movilizaciones violentas, también partiendo de una denuncia que hizo la Agencia Federal de Inteligencia donde encuentran algunas conversaciones de las redes sociales de estos personajes, los cuales tratan temas como matar a Máximo Kirchner.

Hablan con toda la intencionalidad de generar la muerte de dirigentes políticos, es como la máxima aspiración que tienen, sobre todo, los funcionarios kirchneristas. Lo dicen muy abiertamente.

Ahora entra en la investigación por este doble carril, por la participación de los dos que fueron procesados como coautores de la tentativa de homicidio agravado.

¿Se sabe algo del financiamiento de este hecho?

En cuanto al financiamiento eso está desde el primer día y no vas a encontrar una respuesta en esta primera resolución que sacó la jueza María Eugenia Capuchetti porque entendemos que todavía no existe.

Ayer se levantó el secreto bancario digital sobre las cuentas y los posibles movimientos de estas personas, algunos de ellos no tienen ni cuenta, por ende habrá que ver cómo pueden tirar del piolín hasta saber el número de donde obtenían fondos. Hay un hallazgo también de que buscaban un departamento en Recoleta para ubicarse cerca de la vivienda de Cristina Kirchner.

Sabag Montiel y Uriarte hablan de que ahí tendrían una buena visión y ella le dice que necesitan un francotirador. Ella intenta convencerlo para que sea él quien dispare.

Esto de la vinculación con alguno de los Caputo aparece por la afirmación de los propios integrantes de Revolución Federal, ni siquiera es un hallazgo de la investigación. No hay claridad sobre esto. Es llamativo que busquen una carpintería tan chica. Los atacantes de CFK participaron en la campaña de Macri.

Me quedo pensando si es del grupo Caputo que construye edificios enormes y un trabajo 1.700.000 de una carpintería debe ser uno de los cientos de trabajos que contrata. Lo que transmite esta gente es lo que la psicología norteamericana llama como la neurosis de exhibicionismo. No tenía el dato de que habían participado de la campaña de Macri.

Por lo menos repartían volantes y hacían alguna clase de actividad, lo cuentan ellos mismos. No quiero afirmar nada sobre que los están financiando los Caputo porque no lo sabemos y porque, consultando con criminólogos, también me hablaron del perfil de estos personajes de querer trascender a como dé lugar.

Es más importante la trascendencia que lo puede venir después que es la cárcel durante muchos años. No dejo de poner la mirada en un contexto donde se agitaron mucho los discursos.

¿Con qué políticos tiene relaciones Revolución Federal?

Revolución Federal, en algunos casos, tiene cercanías con determinados dirigentes políticos como Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich, empiezan a aparecer muchas personas. A la figura de la vecina de Cristina hay que darle alguna relevancia porque ella recibe en su casa a estos integrantes del partido y, de hecho, les consigue una abogada para que los defienda por las agresiones al auto de Sergio Massa y por agarrarse a piñas en la esquina de la casa de Cristina.

Se está determinando si esta venta de copos de azúcar era una pantalla de algo, si alguien les estaba dando instrucciones. Es curioso lo que pasa porque parecen organizados, planifican mucho el ataque. Por lo menos desde el 4 de julio hay conversaciones donde ya se habla del asesinato de Cristina.

Hoy seguramente tengamos más información del papel que tuvo Gabriel Carrizo a quien van a indagar y fue el cuarto detenido y el que se presenta como el dueño del negocio de los copos de azúcar.

