Juan Carlos Schmid: "Día tras día va a haber un aumento en la conflictividad"

Juan Carlos Schmid aseguró que los senadores de UxP se comprometieron a no votar "nada que no esté acordado con la CGT", y expresó la determinación de las centrales sindicales para que el paro general del jueves 9 sea contundente. “Me parece que la situación de conflicto va a estar presente en los próximos tiempos”, alertó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Juan Carlos Schmid es secretario general de la CATT -Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte-. Recientemente declaró que “el diálogo implica la voluntad de cambio, la voluntad de sentarse a acordar, y no aferrarse a cuestiones que, indudablemente, son viejas”.



Me gustaría un primer balance de lo que está viendo de esta jornada.

Bueno, se está cumpliendo, en los diversos modos de transporte, lo anunciado por la CATT, en día de hoy. Efectivamente a días de la realización de un paro general de la CGT.

Este gobierno, que anunció la dolarización, evidentemente está cumpliendo con ese anuncio, porque están dolarizados los servicios, los precios de los alimentos, están dolarizadas las tarifas del transporte, se dolariza el combustible, y se pesifican sueldos y jubilaciones.

De modo tal que aquí, esto amerita una mirada muy profunda, porque me parece que la situación de conflicto va a estar presente en los próximos tiempos.

¿Cómo imagina que va a terminar la semana con el paro general de la CGT?

Y, vamos a ver que ocurre en el Congreso. Los senadores de UxP estuvieron en la CGT, comprometieron todo su apoyo y nos informaron que ellos no iban a sancionar ninguna ley que no cuente con la aprobación de la CGT. Esperemos que se cumpla con la palabra.

Y los senadores patagónicos, en cuanto al tema de ingresos y en impuesto a las ganancias, los gobernadores estaban reacios a todo esto, porque va a impactar fuertemente en actividades muy sensibles en aquella geografía, como hidrocarburos y pesca. Así que el cuadro ahí va a estar complicado.

Claudio Mardones: Hay dos aspectos, por una parte el tironeo permanente con respecto a los subsidios para distintas ramas del transporte, y por otro lado el aumento de las tarifas y el tironeo que sigue empeorando en materia paritaria. ¿Usted cree que habrá alguna definición más, después de las medidas de fuerza de hoy?

Yo creo que el tema de las paritarias y los subsidios hay que ubicarlo con mayor precisión. El subsidio no va para el bolsillo de los trabajadores, el subsidio va para las cámaras empresarias. Si de ahí no hay una mejor prestación del servicio, o no cubren el costo laboral, yo ignoro cuál es el costo laboral dentro del subsidio y el costo total de la prestación del servicio.

Eso por un lado, en una rama del transporte, que es lo que más se ve, lo mediático. Pero hay otras ramas, como por ejemplo la asamblea en Aerolíneas, hay otras problemáticas a parte de esta.

El rechazo a los despidos, a las privatizaciones, a las políticas de cielo abierto. Yo estoy yendo ahora al Dock Sud, hacia al muelle, donde hay algo que no se ve porque este es un país dónde estas cuestiones no son visibles. Está paralizado el embarque Belgrano y está paralizado todo el movimiento de contenedores.

Es una situación dónde, día tras día, habrá aumentos de la conflictividad.

Alejandro Gomel: ¿Cómo quedó la relación de la CGT con la Casa Rosada? ¿Hay diálogo?

Ha habido algunas reuniones en ese sentido, pero como he dicho antes, el diálogo implica la voluntad de cambio, la voluntad de sentarse a acordar, y no aferrarse a cuestiones que, indudablemente, son viejas. Ustedes lo saben, esta debe ser la reforma número ¿Diez? ¿doce? que se ha intentado practicar en democracia, y sin embargo, la economía sigue en declinación hace muchos, muchos años.

El problema no son las regulaciones laborales ni los convenios, el problema es el trazado económico. Nadie va a hacer inversión en un país donde se derrumba el consumo, y donde los ingresos de las capas populares son apenas ingresos de supervivencia. Así que, a mí me parece que indudablemente, por más que haya diálogo, si no hay un acuerdo, donde no haya otro camino alternativo que no sea el ajuste permanente indudablemente va a haber problemas.



