Qué dijo el ministro de Transporte sobre la quita de subsidios

Según informó la periodista Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1), la idea de la quita de subsidios está dirigida a aquellas personas que consideran que no hace falta tener su propio boleto de transporte público, ya sea de colectivo o de tren subsidiado.

El ministro anunció que estas personas pueden anotarse en una lista. La lectura política de esto es apuntar a quienes votan a Javier Milei o Patricia Bullrich, y que apoyan la quita de subsidios, para que en lugar de pagar la tarifa actual pase a pagar $1100, en el caso de los trenes.

Hoy habló Diego Giuliano y sostuvo que “si usted va a votar por la eliminación del subsidio y se lo queda, la verdad que está teniendo una actitud de contradicción. Si en cambio usted piensa en votar a Massa, que plantea el comportamiento del Estado en este sentido y el acompañamiento del Estado, usted por supuesto se queda con la universalidad del subsidio optativo".

El Gobierno anunció que los pasajeros podrán renunciar a subsidios en tarifas de transporte

Y agregó: "la verdad es que no debería nadie indignarse cuando se conoce el impacto de las decisiones que se toman en democracia. Porque hay gente que está indignada y dice que esto es una cuestión electoral. Esto es fácil y es muy honesto".

"Si usted tiene una posición, en este caso, en contra de los subsidios (Milei-Bullrich), son $700, puede excluirse. Si usted tiene una posición en donde cree que el subsidio importa, vale y tiene un sentido social, tiene la opción de Massa”, concluyó Giuliano.

El ministro de Transporte blanqueó la intención con la que se puso un listado a disposición de aquellos que quieren bajarse del subsidio, si es que votan a Milei y en contra de los subsidios, deberían bajarse.

MVB JL