La elección del próximo presidente de la Cámara de Diputados es un tema central, especialmente por la importancia que tiene el Congreso de la Nación, según informó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hoy hay mucha inquietud respecto al encuentro que van a protagonizar la vicepresidenta de la Nación saliente, Cristina Fernández de Kirchner, y la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, a las cinco de la tarde en el Senado.

El Senado va a quedar, a partir del veredicto de las urnas, en manos de la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Pero al otro lado del Salón de los Pasos Perdidos, en la Cámara de Diputados, es donde se abren muchísimas incógnitas, porque todavía no queda claro quién va a ser el sucesor de Cecilia Moreau al frente de la Cámara Baja.

Hay un elemento determinante que tiene que ver no con el veredicto de este domingo sino con el veredicto de las urnas del 22 de octubre, la primera vuelta.

Ahí quedó definida la composición de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. En ambos cuerpos del Congreso de la Nación, la primera minoría la va a seguir teniendo el peronismo. Estamos hablando de 108 voluntades, 10 menos de las que tiene actualmente, y eso los pone en un lugar gravitante para las definiciones. Hace falta que el sucesor de Cecilia Moreau sea electo por el voto de sus pares, los 257 integrantes de la Cámara. Se estila que sea una figura del mismo signo del presidente electo, pero ahí es donde empiezan las preguntas.

Datos importantes a tener en cuenta: el primero es que el panperonismo tiene la primera minoría en las dos cámaras. El segundo dato muy importante, La Libertad Avanza, hasta este momento, tiene solamente tres bancas. Esas tres bancas están ocupadas por tres personas que van a tener que dejarlas dentro de muy poco. Uno es Milei, otro es Villarruel, otro es Carolina Piparo, que va a ser titular del ANSES.

Luego de que asuman los nuevos parlamentarios, La Libertad Avanza contará con 37 escaños, un número muy exiguo para poder negociar mayorías y para poder poner al próximo presidente de la Cámara Baja. ¿Por qué puntualizo este tema? Porque La Libertad Avanza y el presidente electo quedan a merced de buscar un extrapartidario, un aliado que presida la Cámara de Diputados, y también poner a un aliado en la línea sucesoria, y ahí es donde empiezan a rodar los nombres.

Hay figuras que tienen un rol expectante, como es el caso de Oscar Zago, ex legislador porteño, ahora diputado nacional electo, una persona muy cercana a Javier Milei.

Lo cierto es que sus acciones se han achicado y han perdido valor a partir de la debilidad estructural que tiene el futuro oficialismo en las dos cámaras del Congreso. En ese contexto, Zago, si no ocupa la presidencia de la Cámara, va a tener un rol muy importante en la conducción del futuro bloque de La Libertad Avanza.

Cristian Ritondo, presidente del bloque del Pro reelecto por 4 años, es otra de las posibilidades dentro de los aliados de LLA. Su nombre había sonado como casi seguro presidente de la Cámara Baja. Algunos consideraban que era solamente una autopercepción de Ritondo. Otros decían que no cuenta con el aval de Milei y también del expresidente Mauricio Macri.

En los pasillos de la Cámara de Diputados durante estos días, días de sobra de cambios, muchos descontaban que Ritondo sería el próximo presidente de la Cámara Baja. Así se sentía Cristian Ritondo hasta ayer, cuando apareció otro jugador que nosotros hemos mencionado y que también tiene una excelente relación con Victoria Villarruel. Me refiero al ex ministro y diputado nacional Florencio Randazzo, ex compañero de fórmula de Juan Schiaretti.

Hay algunos movimientos tectónicos que invitan a la incógnita, que aumentan las dudas. Por ejemplo, recordemos que Florencio Randazzo ocupa en este momento un bloque que hasta el 9 de diciembre va a contar con tres integrantes: Graciela Camaño, que concluye su mandato, y Alejandro "Topo" Rodríguez, que también concluye su mandato. A Florencio Randazzo le quedan 2 años. Su nombre había sonado como posible ministro, pero en las últimas horas ha empezado a sonar como el posible titular de la Cámara Baja a partir del 10 de diciembre.

Ahí hay un elemento muy importante: podría contar con el respaldo de un sector de Juntos por el Cambio que, por ahora, está esperando una negociación que se defina obviamente con Libertad Avanza.

La primera minoría del peronismo todavía no se ha decidido. ¿Qué es lo que dicen en el bloque que conduce Germán Martínez?: "Nosotros vamos a esperar que primero se pongan de acuerdo ellos y que le pongan nombre a un candidato, y ahí veremos qué hacemos nosotros". Ahí se abre otra negociación que podría desvanecer las negociaciones con Randazzo, porque hay que ver si realmente el propuesto por el presidente electo cuenta con el respaldo suficiente para alcanzar la aprobación en la Cámara Baja. Hay que ver si el peronismo decide no respaldarlo y que directamente La Libertad Avanza no tenga chances de contar con los votos para nombrar a un nuevo presidente de la Cámara Baja, lo que sería un problema.

Hay que recordar un antecedente: hace más de un año, cuando Sergio Massa dejó la Cámara Baja para ser ministro de Economía, Cecilia Moreau continuó, pero no fue ratificada por el voto de Juntos por el Cambio. Gran parte de la oposición se negó a respaldar su continuidad.

Hay que ver cuál va a ser la respuesta de Juntos por el Cambio, que por una parte veía la candidatura de Ritondo, y por otra parte, sonaba otra figura muy importante: Miguel Ángel Pichetto, que a partir del 10 de diciembre volverá a ser diputado nacional.

Pichetto ha sido muy claro e incluso utilizó un tuit para dejar en claro cuál es su posición mucho antes, cuando se estaba hablando que podía tener un rol expectante. Recordó que fue electo como oposición y que, por lo tanto, considera que su rol es cero oposición. Con ese mensaje, las posibilidades de que sea el presidente de la Cámara Baja comienzan a diluirse, pero algo es claro, fue una figura que contó con el respaldo de Juntos por el Cambio, fue transformado como diputado nacional por el veredicto de las urnas, pero en un acuerdo con Horacio Rodríguez Larreta, así que ese es otro elemento que también lo aleja de esas chances.

Había otro nombre también, Diana Mondino, nominada como próxima canciller. Su nombre había sonado tanto como titular del bloque de La Libertad Avanza y como presidenta de la Cámara Baja.

En ese contexto es donde empiezan los interrogantes porque, ¿cómo va a ser esa negociación que, aunque le pese a LLA y Randazzo, también depende del panperonismo? Y ahí es donde vuelve a aparecer una sombra de otro momento de la historia, en los 40 años de democracia que se cumplirán el próximo 10 de diciembre solamente hubo una vez en que la oposición al gobierno no le entregó la presidencia de la Cámara de Diputados, cuando Fernando de la Rúa fue electo presidente y, luego de eso, vino la renovación de la presidencia de la Cámara.

En ese entonces, el peronismo no eligió a un radical sino a Eduardo Camaño. Luego de la renuncia de Fernando de la Rúa, se aplicó la ley de acefalía. Eduardo Camaño fue presidente entre el 30 de diciembre de 2001 y el 2 de enero de 2002, cuando se abrió la calesita de presidentes en ese verano traumático.

En ese contexto, el panperonismo tiene miedo de quedar pegado a una situación de ese tipo, y eso es parte del dilema que están analizando: ¿prestar los votos o no ejercer poder de daño para que Milei pueda avanzar y poner al presidente de la Cámara que él considere o negarse y abrir otra negociación y poner a uno propio recordándole a Milei que, a partir del 10 de diciembre, el panperonismo sigue siendo primera minoría en las dos cámaras del Congreso de la Nación?. Ese es el dilema.

