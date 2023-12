Luis Naidenoff: entre la fragilidad de los libertarios y la seducción al peronismo

El senador formoseño de la UCR, Luis Naidenoff, consideró "un enorme gesto de madurez", que los bloques radicales se mantengan unidos en Diputados y Senadores a pesar de las discusiones internas sobre su posicionamiento con respecto al nuevo gobierno. "En estos momentos Argentina requiere de acuerdos", expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Luis Naidenoff es senador nacional por Formosa, jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical en la Cámara Alta, e integrante de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Además fue presidente del interbloque de JxC hasta 2019, presidente del interbloque de Cambiemos, concejal de la ciudad de Formosa y candidato a gobernador por su provincia en dos oportunidades.

Supongo que, por el conocimiento que usted tiene del Senado, y al dejar su banca a partir del 10 de diciembre, cuenta con esa distancia necesaria para hacer un análisis objetivo de las internas del partido radical. ¿Está contento de que no se rompieron los bloques? ¿Cómo se imagina que funcionarán las dos Cámaras y, fundamentalmente, la de Senadores?

Es un enorme gesto de madurez de los bloques de diputados y senadores radicales mostrar cohesión interna, porque estamos a pocos días de que asuma el nuevo Gobierno de Javier Milei. La Libertad Avanza tiene una base de sustentación parlamentaria muy frágil por los números, la realidad, es una fuerza que surgió hace dos años.

A nosotros nos tocó gobernar del 2015 al 2019 con Cambiemos y también teníamos minoría de ambas Cámaras, pero en esa coalición, en ese junco, por la metáfora del tema "Resistiré" que interpreta Ataque 77, que se puede doblar pero se mantiene en pie, esa capacidad tenía que ver con esos bloques parlamentarios. Se tenía muy en claro que había que sostener un gobierno y hacia donde teníamos que ir. Estaba el liderazgo político de Mauricio Macri, técnicos, equipos y bloques que sostenían determinados perfiles de la gestión.

En estos momentos Argentina requiere de acuerdos. No hay margen para avanzar en Argentina sin acuerdos. Ese desafío lo tendrán los interlocutores parlamentarios, ya que los acuerdos se gestan en el Parlamento. La tarea del Ejecutivo con la cartera del Interior, el diálogo con determinados gobernadores. Tiene que ver con el diálogo aceitado, maduro y eficaz que se pueda construir en el parlamento. Por lo tanto, el primer desafío del Gobierno entrante es tender puentes y construir diálogos para que las leyes que quiere impulsar, que las desconocemos, puedan ser tratadas con la celeridad y legitimidad que le dio el triunfo en el balotaje a Milei. Para eso se requiere de bloques y no de libres pensadores.

Pasaron las primarias y quedamos afuera del balotaje. El primer requisito de ordenamiento institucional de una coalición tiene que ver con los bloques, y aquí está el radicalismo de pie con bloques cohesionados en Diputados y en Senadores, eso le mostramos a la sociedad.

Hablábamos con su coprovinciano Francisco Paoltroni, que probablemente sea el presidente provisional del Senado. ¿Qué relación tiene usted con él?

Es un hombre que tiene fuerte relación con el sector productivo a través de una consignataria de Hacienda, de compra y venta de hacienda. Se radicó en Formosa hace muchos años. Paoltroni es un conocedor del sector productivo, fundamentalmente del sector ganadero de la Provincia.

Incursionó en política en los últimos tiempos, con esta idea de que se tiene que renovar todo. Fue candidato a gobernador y luego se presentó acompañando a Milei. Ahí se dio lo que conocemos en Argentina, con este fenómeno de dos banderas muy marcadas que se internalizaron en la sociedad, lo de "basta de casta" y "avancemos hacia una economía normal y dolarizada". Francisco Paoltroni tiene como desafío la interlocución con el resto de los bloques que quedarán en el Senado.

Ahí está el secreto. El secreto en los bloques también tiene que ver con las relaciones personales, manejar los tiempos, porque lo importante, cuando se es oficialismo, es lograr que se apruebe una ley. Para aprobar una ley muchas veces se requiere de prudencia de manejo y templanza.

La primera impresión que tengo de Victoria Villarruel, cuando visitó los distintos bloques, que fue un hecho inédito, porque no recuerdo en estos años un vicepresidente que visite los diferentes bloques, es el de alguien que demuestra tener la capacidad de receptividad y escucha. De ahí en más, tiene que ver con cuestiones de fondo, con qué se viene detrás del paquete económico que presentará Milei y cuáles son los parámetros, porque hoy por hoy, en la sociedad hay mucha esperanza, pero en los bloques parlamentarios hay incertidumbre, pero es una incertidumbre natural y racional en función de una fuerza que en dos años se plantó, logró bancas legislativas y hoy tiene que gobernar Argentina.

Alejandro Gomel: ¿Opina que debería haber, en principio, un apoyo del radicalismo al nuevo gobierno con las primeras medidas, o el radicalismo debería plantarse como opositor?

El primer apoyo tiene que ver con lo institucional, con la línea de sucesión.

En el Senado, la Secretaría Parlamentaria y la Secretaría Administrativa son secretarías que votan los senadores, pero que históricamente responden a las directrices o a la línea de la propia presidencia del cuerpo. Esa es una primera señal muy clara, porque se puede tener siete senadores, no tener mayoría y acompañar. No es un detalle menor, en una Argentina que algunas agachadas institucionales alguna vez estuvieron a la orden del día.

En segundo lugar, tenemos que asumir nuestro rol y no hay que confundirse. Competimos con dos fórmulas: Horacio Rodríguez Larreta-Gerardo Morales, y Patricia Bullrich-Luis Petri, que la que ganó la interna. Luego perdimos, no ingresamos a las PASO y quedamos afuera. Por lo tanto, hoy somos oposición. La línea política la marcaron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio.

Ejercer una oposición responsable, sostener la cohesión de la fuerza con matices, respetar a los que toman la decisión de ser parte del Gabinete de Milei, ya que es una decisión a título personal y sin el aval de la propia fuerza, como también vemos otros sectores políticos que van conformando el Gabinete. Algunos nombres sorprenden, pero tiene que ver con esa idea de fragilidad inicial de dos años.

La presencia peronista en el gobierno de Milei

AG: ¿Qué nombre le sorprendió?

Me sorprendió que Daniel Scioli siga en Brasil.

No evalúo cualidades personales, sino bajo la línea del ministro de Justicia Martín Soria, el que estará al frente de la cartera como viceministro del Interior. Hay una tendencia en Argentina de intentar seducir con sectores del peronismo para lograr cierto acompañamiento. Eso se verá con el tiempo.

Daniel Scioli continuará siendo el embajador argentino en Brasil.

AG: ¿Eso es bueno o malo? Porque Macri se quejó y dijo "se está rodeando de peronistas y lo terminarán traicionando".

Daría tiempo. Primero, a la sociedad, porque La Libertad Avanza representa al 30% del electorado puro y duro. Ese 55% en el balotaje también tiene que ver con que el 99% de nuestros votantes acompañaron a LLA como una opción para dar vuelta una página con el kirchnerismo. Entonces, el primer desafío es con el paso del tiempo cómo asimila el electorado los pasos que da el nuevo gobierno.

Siempre hay que tener una mirada optimista cuando un gobierno asume, porque todos queremos que al gobierno le vaya bien. Sabemos que la pólvora no se inventa, ya se inventó. Cuando tenés que recurrir a técnicos si no tenés fundaciones, como nosotros que tenemos cuatro fundaciones que nos respaldan, experiencia de gestiones pasadas, 10 gobernadores, y además no poseés un equipo para desembarcar un gobierno, es lógico que pasen ciertas cosas.

Hay una tendencia muy marcada por una especie de recuerdo de los '90 que los chicos no lo vivieron, pero cada presidente tiene el derecho de conformar su Gabinete con la impronta o pensamiento que quiera imponer. Por eso Macri estuvo muy inteligente cuando le deseó lo mejor a cada uno de los integrantes de su fuerza que son parte del gabinete, pero a título personal, porque no hay respaldo institucional de fuerzas políticas para ocupar un lugar en el Gabinete.

