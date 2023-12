Martín Tetaz: “De Loredo encarna muy bien la recuperación del radicalismo”

Martín Tetaz considera que el triunfo de Javier Milei abrió un nuevo escenario político de fragmentación en el que se necesitan nuevas categorías para pensar la realidad. “La centralidad del kirchnerismo en la política argentina se terminó”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Tetaz es economista, profesor universitario e investigador. Es diputado nacional por la UCR y está afiliado al partido desde sus 18 años, cuando comenzó su militancia en la facción estudiantil Franja Morada. En la actualidad integra el sector de Evolución Radical.

¿Se partió definitivamente el bloque radical y tenemos, por un lado, a Rodrigo de Loredo y por otro a Facundo Manes?

Sí, hay una expresión de la UCR que tiene ganas que el presidente del bloque sea otro y hay que seguir haciendo esfuerzos, hasta último momento, tratando de integrar a todos los sectores. Ayer hubo una mayoría de diputados muy grande, 24 voluntades, que eligieron a Rodrigo de Loredo como presidente del nuevo bloque unificado de la UCR, y todavía hay algunos diputados que están tratando de buscarle el agujero al mate. Un grupo más chico de 12 diputados, quieren que sea Facundo Manes.

Las diferencias numéricas son muy grandes entonces ahora entra este juego de seducción de tratar de incluir a esos 12 diputados que quedaron afuera.

¿Habría 24 diputados con de Loredo y 12 con Manes?

Exactamente, sí.

El radicalismo de Manes y Evolución no logran reunificarse en Diputados y se abre una crisis con final abierto en la UCR

¿Cómo imaginas que va a evolucionar eso?

Hay un esfuerzo por hacer, y me consta que Rodrigo está trabajando en eso, porque hablamos temprano hoy, en el sentido de tratar de incorporar al resto de los diputados.

Martín, independientemente de la división de 24 diputados con de Loredo y 12 diputados con Manes, ¿hay una diferencia conceptual respecto de cómo debe ser la relación del radicalismo y de JxC con el gobierno de Milei, o es simplemente una diferencia de estilo y de nombres? Es decir, concretamente, vos marcabas como peligroso que hubiera un co-gobierno. ¿Tanto los 12 diputados que hasta ahora están con Facundo Manes como los 24 de Evolución que están con de Loredo están en contra que haya un co-gobierno o un acercamiento excesivo a Milei?

Absolutamente, pero el espacio que está con de Loredo es el que representa a los gobernadores. Por lo tanto, tiene una intención fuerte de oposición constructiva, porque hay que gobernar, y tienen que garantizar la gobernabilidad en cada una de las provincias. Entonces, esa es la clave de la conformación de este espacio. Yo insisto y tengo la expectativa de que finalmente converjan todos bajo la presidencia de Rodrigo de Loredo, pero todavía hay un sector que no está convencido de esta idea.

¿Los diputados que están cerca de Facundo Manes tienen una posición más crítica o más distante? ¿Dónde está la diferencia? ¿Unos dicen tener una oposición crítica pero al mismo tiempo constructiva y los de Manes serían una oposición más radicalizada, para usar el mismo apelativo que define al partido?

Mirá, no sé, esa es una pregunta que habría que trasladarla a Facundo o a alguno de los diputados que están aspirando a que la presidencia del bloque sea de él. Lo que yo creo es que Rodrigo encarna muy bien la recuperación del radicalismo a nivel de todo el país, porque está muy respaldado por los gobernadores. Entonces, refleja muy bien lo que el bloque de la UCR tiene que mostrar en el Congreso: que va a haber una alternativa republicana, democrática, con libertad, pero también con igualdad, que busca acompañar al Gobierno, porque necesita gobernabilidad, y porque la sociedad lo eligió, pero también ponerle algunos límites y controlarlo en el Congreso. Nadie mejor que el bloque de la UCR y con la presidencia de Rodrigo para hacer eso.

¿Notás que hay una fragmentación en todo el sistema político argentino? La presidencia confirmada de Javier Milei produce, por una lado, que haya diputados que responden a Patricia Bullrich y otros que responden a Mauricio Macri. En el caso del radicalismo, lo que acabamos de mencionar. Pero esto pasa también en el panperonismo. Diputados que responden a gobernadores que tienen una actitud más colaborativa con el nuevo gobierno y, por el contrario, otros, que responden a la Provincia y al kirchnerismo, que tiene una actitud más crítica. ¿Estamos frente a una situación en la cual los bloques de diputados están todos fragmentados?

Absolutamente. Hay una reconfiguración de la política, que hace que nosotros no podamos usar las viejas categorías para entender lo que está pasando. Si queremos usar las categorías del kirchnerismo o de JxC para entender lo que ocurre en la política Argentina no vamos a entender nada. Para empezar, porque ninguno de los dos está gobernando más allá del esfuerzo de Milei para incluir a otros sectores.

Entonces hay que repensarlo de otra manera, hay que pensar en otra categoría. La situación es como cuando te enterás con tu pareja que vas a ser papá y te preguntan, “¿ya sabés el nombre?”, y no, todavía no sé ni el sexo. Así que, es algo que va evolucionando y donde todavía es prematuro ponerle un nombre. Entiendo que es más fácil pensar sin categorías, ¿no? El que no olvida las diferencias, decía Borges, no puede pensar. No puede generalizar. Ese es el esfuerzo que viene ahora.

Claramente hay una reconfiguración. Hay, por lo menos, tres grandes espacios de la política argentina. Uno que está gobernando, uno que se va, que es el kirchnerismo residual, y un tercer gran espacio, que es una novedad en Argentina; una oposición constructiva que no es kirchnerista.

Entonces, hoy, tenemos un gobierno no kirchnerista con una oposición muy importante en el Congreso, que no es kirchnerista, que está conformada por distintos espacios y bloques. Habrá que ver si existe una figura de un interbloque que los agrupe a todos ellos, de hecho, ya no existía en los últimos dos años. Estaba el bloque del PRO, el radical, y el bloque de la Coalición Cívica, pero no había un presidente del interbloque como existió en otro momento del tiempo. Está mutando la configuración de la política.

Un nuevo ciclo político

Apelo a tu condición de profesor universitario. Reflexionando acerca de cuáles son las categorías que ayudan a definir una época, hasta ahora teníamos la dicotomía kirchnerismo-antikirchnerismo. ¿Seguirá siendo el kirchnerismo, para oponerse o acercarse en distintos grados, el sol de nuestro sistema solar?

Me parece que la hegemonía del kirchnerismo se terminó. Queda, por supuesto, el manejo de la provincia más fuerte de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. De todas formas, no parece gozar de muy buena salud esa administración. Acabamos de ver el pedido desesperado de Kicillof de colocar 150 millones de dólares de deuda para pagar los aguinaldos.

Para Tetaz, Axel Kicillof representa parte del "kirchnerismo residual".

Efectivamente, hay un kirchnerismo residual parapetado en la PBA, pero me parece que la centralidad del kirchnerismo en la política argentina se terminó. Marco que hay una conducción de la Argentina que no es kirchnerista y también hay una oposición muy fuerte en el Congreso que tampoco lo es. Por eso, me parece que la hegemonía del kirchnerismo es un dato del pasado.

Yo recuerdo que vos querías llevar adelante, previo a las elecciones, un debate económico con Javier Milei que nunca te lo permitió. Actualmente, lo que ves de la política económica de Milei, por lo menos con las designaciones que hizo con Caputo en Economía y el segundo de él en el BCRA, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees que está cambiando con respecto a lo que decía antes? ¿Cuál es tu pronóstico en función de lo que hace?

Me parece ver una obsesión de Milei por la cuestión financiera y las leliqs. Es decir, resolver ese problema para él es una cuestión central de su programa económico. Yo creo que es importante, por supuesto, pero me parece que ese problema es una consecuencia y no una causa.

Para que la gente nos entienda, las leliqs son un programa de inflación en cuotas. El Gobierno emitió un montón de pesos, que hubieran generado una hiperinflación en el 2020 y 2021, por la pandemia y otras razones. Entonces lo que dijo fue: encapsulamos toda esa inflación y la tiramos en cuotas, eso son las leliqs.

La Argentina tiene hacia adelante una inflación un poco más alta, que, si hay una remonetización de la economía y un plan de estabilización, no tienen razón de ser. De esa manera, podríamos deshacernos de las leliqs a medida que empecemos a remonetizar la economía. Eso lo ha hecho el Plan Austral y la Convertibilidad en su primer año.

No me parece que sea lo más importante resolver este tema. Espero que el 10 de diciembre, y tengo expectativas positivas, Milei muestre un cambio de reglas de juego de toda la economía, un cambio de rumbo y de régimen. Es decir, veníamos jugando al Estanciero y ahora vamos a jugar al Monopoly, que son juegos estructuralmente parecidos pero con otras reglas, por lo tanto, hay que adaptarse a entender la economía con esas nuevas reglas, para que eso nos permita derrumbar la inflación.

Cuando yo escucho que la expectativa es que la inflación se reduzca en 18 y 24 meses, me preocupa mucho. O hay una visión equivocada de cómo funciona la economía, o hay un plan que todavía no vimos y podríamos verlo el lunes, que es demasiado gradualista para mi gusto para encontrar una salida.

Nuevamente apelando al profesor universitario y tratando de ser didáctico con nosotros y la audiencia. Vos decis que Javier Milei pone demasiado foco en lo financiero y no en lo económico. De hecho, el ministro de Economía que elige es una persona que había sido secretario y ministro de finanzas con una orientación financiera, un trader de finanzas de corto plazo. Si yo no entiendo mal, la promesa de JxC en 2015 era desarrollista y no ‘financierista’, el propio Macri decía que se identificaba con Frondizi. Luego, no fue del todo así, y en los últimos años, lo que se percibe, es que una parte del PRO fue hacia el neoliberalismo. ¿Crees que ese cambio es el que los diferencia con el PRO? y por otro lado, ¿Crees que Milei lleva un poco al paroxismo la importancia de lo financiero y se preocupa poco la economía real? porque vos podes eliminar la inflación y no crecer, como ocurrió en Ecuador. La solución de la economía no es simplemente que no haya inflación. En muchos países no hay inflación, el problema es que la economía mejore.

Claro, es una condición necesaria. Si no eliminas la inflación, casi que todo lo demás no tiene sentido. Sobre todo, por los niveles de inflación que hay en Argentina. Nosotros tenemos 12% en un mes, estamos al borde de una hiperinflación, es dramática la situación. Y esta situación no estaba en 2015, con este nivel de dramatismo y de casi hiperinflación, las demandas eran otras. Estaba esa figura hegemónica de Cristina que iba por todo y que quería llevarse puesta la justicia y los medios. Esa era la razón de ser de JxC más que un programa de gobierno.

Todos recuerdan la famosa frase de Saenz que decía “nos conocimos rumbo al altar”. No estaba claro cuál iba a ser el programa económico de gobierno, más allá que buscaba ser más transparente que el kirchnerismo, eliminar alguna de las regulaciones como el cepo pero no estaba claro cual iba a ser ese programa desarrollista.

Ahora, el agotamiento y la gravedad es tal que la propuesta originaria giró entre la primera vuelta y el balotaje. La originaria era contra todo el sistema, no solo contra el kirchnerismo. La novedad es que no gana siendo antikirchnerista. Al principio, por lo menos no. En la primera vuelta plantea que hay que terminar con todo, con el kirchnerismo y JxC también y que hay que ir hacia otro régimen económico con reglas radicalmente distintas a las que tenemos, basadas no en la planificación del Estado, ni desarrollista sino de absoluta libertad de los mercados. Esa es la gran novedad.

Lo que pasa es que a mitad de camino, Milei se quedó sin nafta y pasó el auto de Bullrich y Macri por al lado y le ofrecieron completarle el tanque, y se lo están cobrando, al ponerle un co-equiper al lado, y ya no maneja Milei solo como antes. En el programa actual no puede llevarse puesto a todo el mundo, porque los lleva de acompañante en el asiento de al lado.

Finalmente, cada uno en la campaña propone una cosa y luego hace otra. El macrismo propone desarrollismo que luego no llevó adelante y ahora Milei proponía libertarismo, pero tampoco lo lleva adelante. Aquí nos encontramos, como Foucault, con la diferencia entre las palabras y las cosas.

Hay una ilusión de esquematización simple cuando uno piensa la política como si fuera un juego de dos etapas e instantáneas. Etapa número 1, que se llama campaña, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Y el día 2 que es el día después donde yo ejecuto todo. Y la política en realidad es un animal que está vivo y en permanente evolución. Con Milei está más claro porque estamos viendo esa mutación. Primero, yo soy anti-sistema completamente y voy contra todo, no me gusta ‘Juntos por el Cargo’ tampoco el kirchnerismo. Y después, me voy a dormir anti casta y me levanto anti kirchnerista en la segunda vuelta porque la circunstancias me exigen un acuerdo con un sector de JxC.

Las perspectivas con el nuevo gobierno

Alejandro Gomel: Yendo a lo que va a pasar el domingo y en los próximos días. Primero, ¿Cómo te cae la idea de Milei de no hablarle a ustedes, a los diputados y senadores?

Sin problemas, que cada uno arme los simbolismos que quiera. Hay división de poderes en Argentina, él fue votado por el pueblo para ejercer ejecutivo no el legislativo. Así que me parece más que atinado.

A.G: Se anunció la ley ómnibus, ¿cómo van a tomar la ley, analizando ley por ley o como un paquete general? ¿Cómo va a encarar la oposición lo que se viene?

Lo que pasa es que aún no sabemos cómo va a ser esa ley. No tenemos idea de cómo va a ser esa omnibus. Es como que yo te preguntara en que asiento te vas a sentar y vos me decis: ¿de que?, si no me decis si es una bicicleta, un vuelo o un caballo, es muy difícil que yo te pueda decir en qué asiento nos tenemos que sentar primero. No sé si va a ser efectivamente una ley ómnibus o una reforma del Estado llamada ley ómnibus, hay montón de cosas que vamos a saber sobre la propia marcha el propio lunes.

