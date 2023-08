Marcelo Orrego: "Horacio y Patricia quieren darle un rol fundamental a las provincias"

Marcelo Orrego explicó por qué decidió apoyar a Horacio Rodríguez Larreta en la interna de Juntos por el Cambio: "nos permitió la posibilidad de incorporar a nuestras listas de senadores y diputados, personas que conocen bien el proyecto con el que venimos trabajando desde hace más de 12 años", detalló el gobernador electo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (101.9).

¿Cuáles son sus sensaciones a medida que se acerca el momento de asumir la gobernación de la provincia?

Siento una enorme responsabilidad, la más linda que voy a tener en mi vida. Creo que en San Juan se eligió la posibilidad de generar cambios con certezas, en lugar de un salto al vacío. Los sanjuaninos tenemos claro cuál es nuestra matriz productiva y cuáles son nuestros recursos. Para eso tenemos que abonar a la teoría de que lo que se ha hecho bien, hay que mejorarlo y hacerlo cada día mejor.

Claramente, se han hecho algunas cosas en la provincia que necesitan cambios y no me va a temblar la mano para hacerlo, porque mi único compromiso es con la gente.

Al igual que los gobernadores de Chubut, Jujuy y San Luis, apoyás a Horacio Rodríguez Larreta en la interna frente a Patricia Bullrich, ¿Cuál es tu fundamento para haber tomado esa decisión?

En principio, quiero reconocer mi enorme respeto hacia todos los candidatos, en particular a los de Juntos por el Cambio. Con Horacio venimos trabajando hace mucho tiempo, y Patricia siempre nos acompañó.

Horacio nos permitió la posibilidad de incorporar a nuestras listas de senadores y diputados, personas que conocen bien el proyecto con el que venimos trabajando desde hace más de 12 años. Estos nombres van a poder defender los intereses de San Juan, tanto en la Cámara Alta, como en la Cámara Baja.

Por Patricia siento un gran respeto y cariño, sé que ella siente lo mismo, pero decidió jugar con candidatos propios. También creo que Horacio es una persona que cree en los equipos y está convencido que los cambios que vienen se tienen que generar con mucha confianza de los argentinos.

La confianza se gana en gramos y se pierde en kilos y es fundamental generar mecanismos para motorizar el crecimiento económico y el desarrollo con obras, poniendo al agro en un lugar de importancia, y lo mismo con la minería donde los sanjuaninos vamos a ocupar un rol muy importante.

Se viene una transición energética y, si bien la minería tiene que ser amigable y responsable con el medio ambiente, también debe ser un motor para el crecimiento del Estado que entró en una enorme demanda de litio y cobre. El turismo también va a cumplir un rol fundamental y además debemos ponernos en el lugar de generar polos tecnológicos porque quien domina la comunicación, domina el mundo.

Ayer tomamos un compromiso quienes ya hemos sido electos y quienes seguramente serán elegidos pronto, como es el caso de Pullaro en Santa Fe. Tenemos la convicción que estos programas de gobierno se pueden llevar adelante, Horacio conoce bien las obras que tiene que desarrollar Argentina y tiene el compromiso y la convicción.

Recién mencionabas a Pullaro, que en su momento dijo que "hay que terminar con un modelo en el que el interior subvenciona al conurbano", entendiendo que puede referirse al conurbano pero también a la ciudad de Buenos Aires, ¿te genera alguna contradicción que los dos candidatos sean porteños?

No me genera ruido, porque conozco la mirada federal que tienen Horacio y Patricia. Son personas que se han cansado de recorrer el interior, y eso no lo hace una persona que no tiene consideración por todas las provincias. También me quedo tranquilo porque los dos eligieron como vicepresidentes a dirigentes del interior.

En todas las charlas que he tenido con Horacio me hizo saber la importancia y el valor que le da al interior del país para los próximos años. El encuentro se dio en Córdoba, una provincia productiva y agrícola, y había dirigentes de Chubut, que es una provincia petrolera, San Juan, provincia minera al igual que Jujuy, San Luis, que es otra provincia que tiene mucho para aportar.

Evidentemente hay una mirada federal que se ve con los hechos porque Horacio pretende avanzar en una mirada que tiene que ver con darle más coparticipación a las provincias.

Alejandro Gomel: ¿El triunfo de Juntos por el Cambio en varias provincias genera la posibilidad de armar una "liga de gobernadores"?

Estamos en la primera etapa del proceso que implican las PASO y luego tendremos que ganar las generales de forma definitiva. Esperamos ganar por más de 10 puntos así no tenemos que ir a un balotaje, considero que tenemos esa chance.

El interior tiene que ocupar un lugar preponderante en la agenda nacional, pero lo tenemos que hacer en conjunto, entendiendo que todos somos importantes y nadie está de más.

A la Argentina la sacamos adelante todos juntos, estamos preparados para eso. Aprendimos de las experiencias que tuvimos en el pasado. Si estamos unidos entre el interior y Buenos Aires no hay obstáculo que no podamos superar.

Argentina es un barco donde todos las provincias están adentro. Lamentablemente, el conductor del barco no está en una buena situación, y ese es un problema. El presidente está tomando decisiones equivocadas, de hecho, prácticamente no toma decisiones. Argentina está atravesando enormes problemas con la inflación que destruye el bolsillo de los asalariados.

Le preguntaba puntualmente por la coparticipación, que es el viejo reclamo de las provincias, por la repartija de los fondos.

Estamos convencidos que para poder resolver el problema necesitamos de la voluntad del presidente, para que ponga a considerar recursos del Estado para las provincias. También deben modificarse los índices de coparticipación. Tanto Horacio como Patricia quieren darle un rol fundamental a las provincias.

Claudio Mardones: ¿Cómo cree que va a comportarse el votante de Juan Schiaretti que pueden ser importantes para evitar la segunda vuelta?

Hay que respetar la decisión que tomó Schiaretti. Seguramente podrá sacar algunos puntos, no creo que lo haga en mi provincia por lo que tengo entendido, es un hombre muy respetado en la política argentina y seguramente la composición de los votos que tiene venga con una cierta relación a un espacio moderado al igual que tiene Horacio.

Hay que esperar a ver qué sucede el próximo domingo, queda muy poco tiempo y no tiene sentido hacer una evaluación, de hecho las encuestas no acertaron en los resultados del interior del país.

El 13 de agosto va a haber un ganador y yo voy apoyar a quién sea elegido en Juntos por el Cambio. La única alternativa para ganarle al kirchnerismo es Juntos por el Cambio. Luego deberemos redoblar el trabajo para las elecciones generales.

¿Comenzó la negociación de la transición con el gobernador saliente de San Juan?

Solamente tuvimos una conversación rápida sobre algunas situaciones que tiene la provincia. Fundamentalmente del estado financiero y económico. A Sergio Uñac le toca ser candidato a senador, pero la transición se acelerará después del 13 de agosto y tiene que ser seria y responsable porque sino el que se perjudica es el pueblo sanjuanino. Esperemos estar a la altura de las circunstancias, las decisiones que tomen quienes gobiernan ahora pueden repercutir en el futuro de los sanjuaninos.

