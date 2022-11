El dirigente de la UCR, Martín Tetaz, manifestó que "tenemos que concentrarnos en las propuestas y no perder tiempo en otra discusión". "Lo que pasó entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel fue una vergüenza", destacó. A su vez, explicó el rol del radicalismo en el frente opositor y se refirió a las posibles candidaturas para el 2023. "Las fórmulas mixtas muestran la mejor versión de Juntos por el Cambio", decretó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Nuria Am (NA): Si se quieren dentro de Juntos por el Cambio, ¿por qué se pelean tanto?

Esta semana hice una foto que buscó sellar esa cuestión, terminar con ese tema, y mostrar que nosotros, más allá de algunas diferencias, estamos todos juntos. Ese es el mandato de la gente y lo vamos a cumplir. Por ejemplo, cuando uno ve un partido de vóley, los jugadores se gritan todo el tiempo. Y ni te cuento si ves uno de fútbol. Pero el objetivo siempre es lo mejor para el equipo.

NA: ¿Pero no se pasan a veces con eso?

Lo que pasó entre Patricia Bullrich y Felipe Miguel fue una vergüenza, no tiene que suceder. Por eso la intención de construir y mostrar la unidad que hay dentro de Juntos por el Cambio, sobre todo, con la gente, que es la que se angustia. Hay una situación dificultosa, con una inflación del 100%, los salarios que están por debajo, no se llega a fin de mes, y la última ilusión que le queda a las personas es que a esto le queda poco y va a venir un recambio.

Y si nosotros le matamos esa esperanza a la gente, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Cada vez que se nos escuche hablar, tiene que ser porque le estamos contando a la gente cómo vamos a bajar la inflación y destrabar el mercado de trabajo, entre otras cosas.

Tenemos que concentrarnos en las propuestas y no perder tiempo en otra discusión. Lo de Patricia y Felipe fue una impudencia, aunque tampoco fue una declaración pública de uno hacia el otro. Pero no tiene que pasar.

El debate por las candidaturas en Juntos por el Cambio

NA: Horacio Rodríguez Larreta se presentó en el acto que hicieron ustedes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Les quiso dar apoyo? ¿O fue para mojarles la oreja?

Nosotros estamos en un proyecto político conjunto, gobernando la ciudad de Buenos Aires. Nuestro espacio tiene un Ministerio y es parte del armado de Juntos. La figura más visible era Horacio Rodríguez Larreta, pero estuvieron otras también, de distintos espacios. Como también hubo muchos radicales en la presentación del libro de Mauricio Macri. Es normal que se realicen actividad en conjunto.

Alejandro Gomel (AG): ¿Imaginás un horizonte con candidaturas cruzadas?

Eso pasó en Córdoba y en Santa Fe, donde tuvimos ejemplos exitosos. En ambos casos hubo listas cruzadas y la gente eligió en las PASO la mejor opción para ganarle al kirchnerismo. Nosotros tenemos que hacer eso, aprovechas las primarias. Las fórmulas mixtas muestran la mejor versión de Juntos por el Cambio. Si nosotros vamos con una sola lista, los demás no se sentirían representados.

El rol de la UCR en la oposición

AG: ¿Eso pasó con el radicalismo en la gestión de Mauricio Macri?

El espacio del 2015 era mucho más chico, ahora se amplió con la inclusión de los liberales de Ricardo López Murphy. Pero también se han fortalecido mucho los partidos políticos. En el 2015, Macri ganó en las PASO con mucha diferencia interna y eso se reflejó en el Gabinete. Pero el radicalismo tenía sus ministros y al embajador más importante.

AG: ¿Esta vez el radicalismo no se banca ser el furgón de cola?

No es que no se lo banca por una cuestión de capricho, se trata de que el equilibrio de construcción política tiene que guardar relación con los pesos políticos de cada uno. La situación actual es muy diferente a la de 2015. En Santa Fe hay muchas posibilidades de recuperar la gobernación, en Córdoba lo mismo, en Tucumán tenemos un candidato competitivo, y en La Pampa y Catamarca pasa eso también. En todos los casos hay dirigentes radicales contribuyendo con mucho peso.

Los liderazgos en el oficialismo y la oposición

NA: ¿Puede ser candidato Mauricio Macri?

Me encantaría que fuera, igual que tantos otros. Soy un convencido de que tenemos que poner en valor todos los activos que tenemos. Yo combato la idea de que puede haber un Juntos por el Cambio "a la carta". No hay ninguna posibilidad de que nosotros ganemos en el 2023 si empezamos a podar el espacio. No pueden existir solo los "halcones", las "palomas", o los gobernadores. Todos conforman el espacio.

NA: ¿Creés que si desaparece Macri lo mismo pasaría con Cristina Kirchner? ¿Se podría romper Juntos por el Cambio?

No comparto esta idea de los líderes tóxicos. Tanto Macri como Cristina representan un espacio muy fuerte de la Argentina. Sumados, son casi el 60%. Ellos son los dirigentes políticos que representan lo que significa Argentina. Si los sacás, te queda un 40%. Nosotros tenemos que hablarle al 51% de la sociedad, con la capacidad de construir una mayoría, y no es posible si decimos "con este no, con este sí".

