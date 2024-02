Nunzia Locatelli: “Mama Antula y Francisco son unos sui generis”

La escritora italiana Nunzia Locatelli aseguró que le pondría “muy contenta” que el Papa visite su país natal. “Me pregunto qué dirán los argentinos cuando llegue el Papa, si lo van a recibir con los brazos abiertos o si van a estar hablando mal de él”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nunzia Locatelli es periodista y escritora italiana graduada en Magisterio por la Universidad Católica de Milán. Además, es autora de “Mama Antula”, sobre la primera santa de Argentina. A su vez, es columnista de la sección de opinión de Infobae sobre notas e investigaciones relacionadas con religiosidad. Es fundadora de Sidera Media, una productora de contenidos multimedia que en 2014 produjo para la televisión el documental “El camino del Ángel”, sobre Jorge Mario Bergoglio.

Me gustaría que compartiera los múltiples significados que tiene Mama Antula, primero por lo que fue como persona, después por lo que representa como mujer y por último por lo que representa aquel momento del Virreinato del Río de la plata y toda la polémica entre el poder central y la iglesia como fuerza progresista.

Mama Antula es un personaje muy importante para Argentina, es una mujer laica que vivió en la época colonial, hija de encomenderos de Santiago del Estero. Resumiendo su vida, a los 15 años decidió dejar una familia con mucho poder y dinero con el fin de no ser monja y no casarse, eligió una tercera opción que en la época ni siquiera opción, ir al beaterio de los jesuitas y ayudar a los más postergados y necesitados, donde estaban los niños huérfanos, criminales y mujeres prostitutas.

En 1767 fueron expulsados los jesuitas de todos los territorios de América Latina y Mama Antula, que había aprendido todos los ejercicios espirituales, pensó seguir difundiendo el legado de los jesuitas, algo que estaba prohibido. Ella empezó recorriendo el norte de Argentina buscando la complicidad de algunos obispos y abriendo casas dando la posibilidad a más de 100 personas de hacer los ejercicios y estar juntos, la cosa especial que hizo Mama Antula fue mezclar las clases sociales, porque en estos ejercicios participaban diversas clases sociales, por eso puede llamarse a Mama Antula como una precursora de la defensa de los derechos humanos. Después viajó a Córdoba, en donde estuvo dos años y formó amistades muy importantes, por ejemplo con Ambrosio Funes. Además, pudo volver a encontrarse con un amigo muy querido que se había perdido, porque era claramente desterrado en territorio Vaticano, el Padre Gaspar Juárez, quien nadie conoce al dia de hoy, pero que fue el primer botánico argentino. Con ese triangular se pudo reconstruir la historia de Mama Antula, pero también la cotidianeidad de la historia colonial de la época. Es muy grato haber encontrado todos esos documentos, cartas manuscritas de Juárez, Funes y Mama Antula.

Después de Córdoba ella tenía la intención de abrir una gran casa de ejercicios espirituales, al principio fue difícil porque no tenía los permisos por parte del Virrey, pero después de haber esperado con paciencia y perseverancia, pudo abrir la casa de ejercicios espirituales que al día de hoy se encuentra en Avenida Independencia, por la cual pasaron muchos próceres que en la época estaban en la gestante argentina. La importancia de Mama Antula es haber continuado con el legado jesuita, haber hecho esa gran obra y ser una mujer laica que solo pudo ir adelante más allá de las adversidades.

Muchas veces se discute el carácter progresista o no de la iglesia católica en sus distintos momentos, especialmente en el actual del Papa Francisco. Dado que el Papa es jesuita, ¿qué puntos de contacto hay con el legado progresista y renovador que plantea el Papa Francisco y aquella Mama Antula que también tenía una actitud progresista?

Mama Antula en aquella época fue una figura única, era una persona que sabía leer y escribir porque se había formado en la misión jesuítica, era muy excepcional para la época y además fue una persona que desobedeció a las órdenes del rey, fue una persona que tuvo coraje. El Papa Francisco, hace algunas horas tuvo una reunión con unos peregrinos argentinos y remarcó el coraje de Mama Antula, sobre todo porque era una mujer, no un “machilonga”, como el siempre habla en “bergogliano”. Mama Antula y Francisco son unos sui generis, no hubo una mujer igual que ella y el Papa no es parecido a ningún tipo de pontífice que vino antes que él. El Papa Francisco también es una persona con mucho coraje, heredó una iglesia que obviamente tiene problemas pero que está tratando de modernizar, esa es mi opinión personal, pero se pueden ver los cambios controvertidos que está introduciendo en la iglesia misma. Hay que ser progresistas para poder hacer unos cambios, exactamente como hizo Mama Antula, dar un paso más hacia adelante para que el cambio pueda verificarse

Encuentro muchos parecidos entre lo que representa Mama Antula y las ideas del Papa en la cuestión de la importancia de la mujer. Los jesuitas, la lucha contra el orden establecido y el progresismo muestran un camino. ¿Que cree que se va a producir si viene el Papa a la Argentina en el segundo semestre del año?

Me pregunto qué dirán los argentinos cuando llegue el Papa, si lo van a recibir con los brazos abiertos o si van a estar hablando mal de él, porque no escucho muchos comentarios positivos. Es un Papa que necesita estar acompañado, y espero que sea bienvenido en su país. Me pondría muy contenta que él logre ese viaje para poder darle ese regalo a su pueblo después de una canonización tan importante como lo fue la primera santa mujer argentina. Es un lindo gesto y espero que pueda realizarse.

Hace algunos años me tocó entrevistar a Lech Walesa, el líder de solidaridad, el primer Jefe de Gobierno post caída del comunismo, a quien todo el mundo le asignaba ser el artífice de la caída del muro de Berlín. Cuando le pregunté si él era el artífice, su respuesta fue que el artífice había sido Juan Pablo II y me aseguró que se rompió cuando el Papa Polaco fue a Polonia y el partido comunista era anti católico.

Estaba muy mal visto cualquier símbolo religioso, sin embargo, cuando llegó el Papa todos se arrodillaban ante él y hacían la señal de la cruz. Esa señal de la cruz de todos los líderes del partido comunista y del Gobierno fue el punto de quiebre de la ex unión soviética. Hago voto de que todos aquellos que alguna vez lo criticaron, se van a arrodillar frente al Papa si viene a la Argentina.

