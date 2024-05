Osvaldo Llancafilo: "Hay cuestiones para revisar pero vamos a apoyar la Ley Bases"

El diputado nacional por Neuquén, Osvaldo Llancafilo, considera que la Ley Bases debe ser aprobada para darle herramientas económicas al Gobierno. Además, coincidió con la idea de que Neuquén es la nueva "Arabia Saudita de la Argentina" en cuanto a producción de energía, pero precisió que los recursos se deben gestionar correctamente para aprovecharlos. "Somos ricos en recursos, pero esos recursos hay que extraerlos y hay que monetizarlos, porque nosotros tenemos un déficit social en nuestra provincia", afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, fue crítico de la distribución y manejo de los recursos de la Patagonia por el gobierno anterior: "Hicieron una muy mala tarea en lo que respecta a energía".

Osvaldo Llancafilo es diputado nacional por Neuquén electo en 2023 y con mandato hasta 2025. Es miembro del bloque de Movimiento Popular Neuquino. Fue ministro de Gobierno de Educación en el interior de su provincia y subsecretario de Gobiernos Locales, Comisiones de Fomento y Zonas Rurales, además de subsecretario de Asuntos Públicos de su provincia, Neuquén. Este fin de semana, Osvaldo Llancafilo apuntó contra Darío Martínez, ex titular de Energía, por “olvidarse de los neuquinos y no implementar tarifa Comahue para disminuir los valores de energía eléctrica y de gas en Neuquén”.

¿Cuál es su evaluación acerca de lo que se aprobó en la Ley Bases? ¿En qué está de acuerdo y en qué no?

Nosotros desde Neuquén hicimos, en su momento, pedidos de modificaciones sobre lo que es el capítulo de los hidrocarburos, un capítulo importante de la Ley Bases. Logramos la incorporación, no solamente en acuerdo con el gobierno de la provincia, sino también con los gobernadores que son integrantes de la OFEPHI, que es ni más ni menos que el ente que regula y trabaja en función en función a lo que hace a la normativa y la explotación de los recursos de gas, de petróleo, tanto convencionales como no convencionales.

Por otro lado, también lo de zona fría, que nos parecía un tema muy importante. Fue el único fondo que quedó contenido en el artículo 5, en el párrafo final de la Ley 25.565, que es la que origina la creación del fondo fiduciario de zona fría, que contempla aproximadamente unos 200 usuarios entre la Patagonia y la Puna.

¿Cuál es su visión sobre el plan energético del gobierno de Milei en su conjunto?

Nosotros entendemos que aquí la Argentina tiene deudas en lo que hace a la energía, en términos generales, pero particularmente en lo que hace a la provincia de Neuquén. Creemos que hasta aquí los distintos gobiernos nacionales han tratado siempre de implementar competencias nacionales sobre competencias que son claramente provinciales.

La anterior gestión, lamentablemente, hizo una muy mala tarea en lo que hace a energía en la provincia de Neuquén. De hecho, permitió que se distorsionara, por ejemplo, el fondo fiduciario de zona fría para la tarifa de gas. Yo quiero recordar que en el 2021 se planteó una ley que amplió la zona fría a determinados municipios de Buenos Aires, a de Córdoba y de Santa Fe, y no es por criticar eso desde el punto de vista social, porque quizás haya algún requerimiento para subsidiar la tarifa de gas a las clases más bajas, pero la realidad es que el concepto de zona fría tiene que ver con un mapeo climático nacional donde hay contempladas zonas frías, zonas templadas y zonas cálidas. Bueno, la protagonista claramente, al tener temperaturas bajo cero en invierno, tiene un consumo de gas por encima de la media nacional, con lo cual eso corresponde y así lo hemos dejado nosotros en lo que es la Ley Bases.

Pero hubo complicidad, en este momento, de la Secretaría de Energía a nivel nacional. Ese fondo se distorsionó y nos hizo que se perjudicara claramente a la Patagonia en ese sentido. Y después en lo que hace a las concesiones hidroeléctricas, hay que recordar que en agosto de 2023 se vencieron las concesiones, que tenían ya 30 años.

Tranquilamente, en la Secretaría de Energía se podría haber avanzado dos años antes, por lo menos en la elaboración de nuevas condiciones para otorgar esas concesiones, o bien quedárselas el Estado Nacional. Pero con la fundamental idea de que Neuquén baje su tarifa de electricidad.

Para que tengas una idea, hoy un domicilio en la provincia de Neuquén, con el mismo consumo de kilowatts, paga exactamente siete veces más que lo que consume un domicilio, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, y esa injusticia nosotros creemos que se podría haber modificado en aquel momento. No se hizo, y es más lamentable aún, porque la Secretaría de Energía la conducía un neuquino en ese momento que, lejos de ponerse del lado de la Patagonia, actuó para las concesionarias. De hecho, hoy las concesiones están prolongadas.

Neuquén, a partir de todo el potencial energético que posee, se ha convertido en la nueva Arabia Saudita dentro de la Argentina. El diputado Pablo Todero lo criticó a usted y al gobernador Rolando Figueroa por favorecer los intereses de Milei en detrimento de los neuquinos. Para los que no conocen las internas de su provincia, ¿cómo sería el mapa político de Neuquén? ¿Cuáles son las internas del Movimiento Popular Neuquino? ¿Cuánto afecta a la política la aparición de recursos tan importantes?

Son diputados nacionales que no tienen agenda propia, o sea, el no por el no mismo o el sí por el sí mismo. Siempre respondiendo al centralismo porteño, lejos de las agendas de las provincias que tendrían que defender. Son los mismos diputados que, como te decía, fueron cómplices de que no se resolviera la tarifa eléctrica Comahue que supimos tener cuando tuvieron la posibilidad de hacerlo. Son los mismos que trataron de generar normas perjudicando el desarrollo de la Vaca Muerta.

Esto que decís de que Neuquén es el nuevo Arabia Saudita es cierto, somos ricos en recursos, pero esos recursos hay que extraerlos y hay que monetizarlos, porque nosotros tenemos un déficit social en nuestra provincia. Producto de que no solamente nos tenemos que hacer cargo del propio crecimiento vegetativo, sino también de miles y miles de familias de otras provincias y de otros países que llegan a Neuquén a vivir.

Todo esto termina resintiendo el sistema de salud, el sistema de seguridad, el sistema de educación. Crece muchísimo la matrícula escolar año a año, también el fenómeno que hay sobre la infraestructura. Entonces, estos diputados que saben hablar ligeramente, lo que no dicen es que ellos nunca defendieron la provincia de Neuquén. Siempre respondieron a esa bajada de bandera que les pasa en sus conducciones nacionales, lejos de lo que pasa a 1.200 kilómetros en la provincia de Neuquén.

Ahora bien, el gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, y muchos dirigentes políticos, hoy lo que estamos buscando es, de alguna manera, generar un hecho histórico en la historia de la Argentina donde se termine esa lógica unitaria y se comience a pensar más en una lógica federal.

Porque quienes gobiernan la Argentina, muchas veces en épocas de campaña, han venido aquí a Neuquén muchas veces, hablan y se rasgan las vestiduras hablando de república y de federalismo, pero cuando llegan a gobernar son los más unitarios y pocos republicanos que hay. Entonces, creo que en esta discusión de la Ley de Bases tuvimos que surfear y estar en el medio de dos olas gigantes de proyectos nacionales que buscan, de una y otra manera, generar tribunas, pero lejos está el análisis real y completo sobre lo que pasa, por ejemplo, en la Patagonia.

Vaca Muerta hay que decir que es una joya, no solamente para la provincia de Neuquén sino también para la Argentina. El gobierno de Javier Milei tiene la gran oportunidad de generar una política energética que le deje recursos a Neuquén en regalías, en ingresos brutos, pero que también permita que ingresen divisas a la República Argentina.

Te voy a dar un dato. El último trimestre de este año arrojó 387.000 barriles diarios de producción de petróleo. Esto significa, comparado con el trimestre del año pasado, un crecimiento del 19%. ¿Sabés por qué se produce eso? Porque hemos logrado blindar Vaca Muerta de los gobiernos nacionales.

Lo blindamos del gobierno anterior de Alberto Fernández y también con la Ley de Bases logramos brindarla del actual Gobierno nacional, y hemos dado las competencias suficientes a la provincia para que seamos nosotros los que definimos el destino de nuestra base y petróleo.

¿Cuál va a ser el papel que van a adoptar los senadores del gobernador por el tratamiento que arranca en la Cámara Alta esta semana?

Entendemos que el proyecto de Ley Bases tiene muchas ventajas importantes para Neuquén en materia energética, es una ley de avanzada. De hecho, el gobernador Rolando Figueroa está en este momento en Houston, hablando con las grandes operadoras de Estados Unidos y ven con muy buenos ojos este avance que hemos tenido en esta ley, por eso no se entiende la crítica de los dirigentes de Unión por la Patria.

Ahora, en lo que hace al Senado, nosotros entendemos que hay cuestiones para revisar pero vamos a apoyar la Ley Bases. Yo voté de manera negativa Ganancias, porque no estoy de acuerdo que en la Patagonia por los altos sueldos que tenemos en función de la zona desfavorable que poseemos (pero también el costo muy alto que tenemos), esos salarios paguen el impuesto.

También voté de manera negativa lo que hace a la reforma del sistema previsional, porque entiendo que hay 6 proyectos que se están debatiendo en la Comisión Permanente de Previsión y Seguridad Social y esto se tendría que seguir discutiendo ahí, porque está en juego lo que hace a los ingresos de los jubilados.

Nosotros creemos que la movilidad jubilatoria tiene que estar atada necesariamente a la inflación, no puede ser que cambiemos de gobierno a gobierno, porque cuando tenemos inflación alta, el sueldo de los jubilados cae, porque está atado a la recaudación. Entonces eso hay que modificarlo.

Por otro lado, lo que hace a la reforma laboral, yo quiero recordar que hay en la Justicia distintas actuaciones en función de lo que ha sido el DNU 70/23. Entendemos también que habría que esperar hasta que esos litigios se terminen de dar.

Por lo tanto, creo que en el Senado quizás se puedan hacer correcciones, pero no hay que dramatizarlas. Nosotros creemos igualmente que de regreso a Diputados con alguna modificación del Senado, si es que fuera así efectivamente, por supuesto acompañaríamos, como lo hicimos antes.

Creemos que tal cual ocurrió con Alberto Fernández en el 2019, hay que darle las herramientas al actual Gobierno para que pueda corregir la microeconomía. Si bien tenemos valores significativos de mejora en la macroeconomía, creemos que en la diaria de salarios versus góndolas. Hoy las trabajadoras están perdiendo, por lo cual creemos que habría que darle las herramientas para que eso se corrija.

