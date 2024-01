Paula Oliveto: “No veo un choque de poderes, pero muchas partes de la ley no son viables”

Paula Oliveto sostuvo que la intención de su espacio no es poner palos en la rueda, pero hay falta de diálogo por parte del Gobierno. “Cuando vos pensás que estás llegando a una solución, esa solución no llega, y los tiempos se acortan”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Paula Oliveto es diputada nacional por Hacemos Cambio Federal. Fue electa en 2021 con mandato hasta 2025.

Me gustaría que nos hiciera una síntesis actualizada. ¿Finalmente cómo queda el cuarto proyecto que manda el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para resolver la movilidad jubilatoria?

La realidad es que nosotros le pedimos, en virtud de que la inflación impacta muy fuerte en todos los sectores pero en los jubilados en particular porque su canasta básicamente se basa en alimentos y medicamentos que han vivido un impacto muy fuerte, que pusiera como índice para la actualización el IPC del Indec.

Lo que nos habían mandado en la primera versión de la ley ómnibus suspendía la ley de movilidad jubilatoria, como hizo Alberto Fernández, y se le daba al Presidente, sin ningún indicador, la potestad de subir o no los haberes de los jubilados. Esto no es admisible porque es una delegación y nosotros, desde la Coalición Cívica, no las admitimos, más cuando el Congreso está funcionando; necesitamos indicadores y que sean concretos.

Lo que viene ahora es un mix. Expresa que, hasta marzo, se va a ajustar con la fórmula de Alberto Fernández, que en el último año les hizo perder un 15% y en los 4 años casi un 40%, fue terrible la pérdida, y recién en abril se va a actualizar con el IPC del INDEC.

Este empalme tiene como resultado perder mucho, porque la fórmula viene a tomar como base octubre, noviembre y diciembre. Después qué va a pasar en febrero y enero, el IPC tomaría en cuenta solo febrero y ¿qué pasa con la inflación de enero?. Yo no soy economista pero los profesionales de nuestro espacio están viendo que va a ser muy perjudicial.

Nosotros proponemos que se ajuste por IPC desde diciembre que es cuando se da el mayor salto inflacionario. Estamos en esta situación, no se puede lograr el superávit a costa de aumentar impuestos y de los jubilados. Lo vamos a seguir planteando, queremos que se modifique y vamos a ofrecer alternativas, porque esto se tiene que resolver. Hay gente que puede aguantar un poco más, los trabajadores están pudiendo aguantar muy poco y los jubilados no pueden aguantar más. Seguiremos trabajando. Ahora llamaron a una comisión para hoy a las 18hs tenemos estas horas para que el Gobierno reflexione, ofreceremos alternativas y esperaramos que ellos las ofrezcan también.

¿Qué va a pasar esta semana con la ley ómnibus, hasta donde cree que va avanzar? ¿Qué va a ocurrir con el bloque que integran junto con Pichetto?

Es difícil la situación. La Argentina requiere que los legisladores acompañemos y le demos herramientas al Presidente para atravesar una crisis que es brutal, y eso implica una responsabilidad y obligación de parte nuestra. Le pedimos, en esta obligación, trabajando muchas horas como corresponde, al Presidente que modifique algunos puntos que hacen a nuestra plataforma, a nuestro sentir y a nuestros valores. No le puedo ceder un cheque en blanco al Presidente, no lo cedí a Alberto y no lo voy a hacer con Milei, ni con nadie. Esto tiene que ver con los valores que uno tiene como el respeto a la Constitución.

Faltan interlocutores, no queda claro quien es el interlocutor. Entonces si vos le mandas una reforma, una propuesta de artículo, te dicen que sí, cuando viene, en muchos casos, se acentúan las dudas que te hicieron plantear la modificación la primera vez. Cuando vos pensás que estás llegando a una solución, esa solución no llega, y los tiempos se acortan.

Para compartirle a la audiencia de una manera más taxativa esto mismo: el viernes el bloque que usted integra y que conduce Miguel Angel Pichetto había llegado a cierto grado de acuerdo con los representantes del Ejecutivo. El lunes iban a enviar, nuevamente, una propuesta de ley ómnibus que respondía a estos acuerdos, y cuando llegó era distinto a lo hablado el viernes. Eso los obligó a ustedes a juntarse toda la noche y a suspender cenas que tenían pactadas.

Nosotros el viernes trabajamos con “Lilita" la parte legal, porque este paquete de leyes implica modificaciones en la ley de procedimientos, de sociedades, en el Código y, sobre todo, en el derecho administrativo porque le otorga facultades al Presidente para modificar muchos aspectos de la administración. Pero los que habían quedado en Congreso, habían tenido reuniones y nos habían dado punteo, un borrador, que iba a trabajar tema jubilados, retenciones, la suba a las retenciones es muy importante. Parecía que estaban ávidos de escuchar, lo que nos tranquilizó. Generalmente, cuando se dan estas situaciones te dan un borrador, vos lo corregís, vuelve el borrador y son varias reuniones hasta llegar a un acuerdo. Ayer llegó el articulado y da la sensación de que falta trabajarlo. Se lo planteamos y hoy a la madrugada llaman para que a las 18 hs tengamos una reunión de comisiones.

La pregunta es cómo seguimos porque la responsabilidad es muy grande debido a la crisis del país. Es mucha inquietud la que tenemos. Queremos ayudar al Presidente y entendemos que necesita las herramientas, pero hay que seguir trabajando y nos van llevando con los tiempos; se vuelve difícil de administrar.

Ahora estamos yendo al Congreso, estamos trabajando en un dictamen porque tenemos que tener la alternativa si ellos no quieren escuchar. Imaginense que tienen 38 diputados y, para que salgan los artículos, necesitan 129, eso implica muchas horas trabajando en conjunto con los que queremos aportar, y ese ida y vuelta no está. Generalmente, se hacen mesas de trabajo incluido el senado, especialistas de los temas, con funcionarios para poder en un ida y vuelta afinar la redacción y eso no está.

Para sintetizar su angustia e ir a la ética de las convicciones y responsabilidad. Ustedes sienten que necesitan darle al Gobierno alguna ley y al mismo tiempo sienten que no tiene que ir en contra de las convicciones que ustedes tienen. Su angustia se debe a que se encuentran en un dilema, porque el Gobierno los coloca de alguna manera “es así o enfrentan la responsabilidad pública de no darme una ley”.

Muchas veces los dilemas no se resuelven. Mi amigo “Maxi” Ferraro, me dice ‘muchas veces los dilemas no se resuelven’. En este caso hay que resolverlo porque está la Argentina. Uno quiere ayudar a Milei, más allá de él y de su Gobierno, el cual muchas veces considero que cae en improvisaciones y mala praxis, porque están los argentinos.

Me imagino lo que implica, para la negociación con los acreedores y el plan económico, que el Presidente en su primera ley no logre su aprobación, tiene consecuencias económicas. No creo, y forma parte de mis convicciones, en el ‘cuanto peor, mejor’ porque bajo esta lógica los que terminan peor son los que menos tienen y entre ellos están los jubilados.

Voy a hacer lo posible para ayudar. Estamos todos los diputados y de todos los bloques, porque es muy positiva la actitud del radicalismo en querer mejorar y también de las personas de las provincias. A veces el Gobierno tiene que mejorar su capacidad de escucha y, otros, bajar su soberbia. Esta Argentina la tenemos que sacar entre todos. El que piensa distinto no es un enemigo, esto lo vivimos por muchos años, sino que simplemente tiene algo que aportar desde su lugar y su razón. De corazón, es muy difícil este momento. Ahora plantean un ley de Ganancias, que también es suba de impuestos para los trabajadores después de las palabras que habíamos tenido aquellos que entendíamos que no se podía bajar el impuesto en ese momento y que había que construir otra escala, porque lo que estaba proponiendo Massa era contraproducente si no bajabas el gasto y lo expresamos. Las palabras de Javier Milei eran muy agresivas para quienes opinamos eso y ahora nos mandan esto, estoy muy desconcertada.

No sé si puedo ayudar a reducir el desconcierto porque es un mecanismo de defensa, quizás ver la realidad es aún más descorazonador. Yo creo que su plan económico es producir recesión para lo cual hay que bajar la capacidad de consumo de la población y la mayoría de la población no es rica. Entonces, el plan de fondo es una estanflación. Crear inflación y recesión para que finalmente una caída de la capacidad de consumo termine frenando los precios y estabilizando la economía. Algo parecido a lo que ocurrió en la crisis del ‘29. Así que entiendo su angustia, que es compartida, y ojalá haya algo que no estemos viendo y que el Presidente haya descubierto una especie de piedra rosseta de la nueva economía mundial. ¿Usted cree que finalmente va terminar siendo aprobada esta ley aunque sea con menos artículos de los enviados o vamos a un choque de poderes donde el Ejecutivo termine decidiendo ir a un plebiscito?

Choque de poderes no veo, porque la mayoría de los diputados quieren contribuir. Lo que sí veo es que muchas partes de la ley no van a tener los votos para poder sostenerse: El capítulo de la suba de impuestos para la producción no lo veo viable, hay que seguir conversando el tema de los jubilados, todavía no sé qué piensan el resto de lo bloques como el PRO y el radicalismo. Veo muchos otros artículos que no dudo que se sostengan.

Además entiendo la responsabilidad de ustedes porque están en el bloque que es el que define…

Definen todos. Son tan finitos los números que sin los radicales no se llega, sin nosotros, ni el PRO (en este caso es distinto porque su situación es de cogobierno).

Me parece que los radicales por haber integrado JxC de alguna manera sienten algún grado de responsabilidad mayor y me parece que el bloque que ustedes integran, si bien la CC lo integraba, es más ecléctico porque tiene a los socialistas, peronistas de Córdoba. Son casualmente el punto central, esa posición x distante, que va a terminar empujando la balanza para un lado u otro.

Fernando Meaños: Por lo que comentaba podría haber una victoria pírrica del Gobierno. Es decir, si la ley tiene una aprobación mayoría general, pero en la mayoría de los puntos fuertes del plano fiscal, a la hora de la votación particular, no se aprueba ¿Usted prevé este escenario?

Yo hablo de mi bloque que está dentro de otro bloque que es la Coalición Cívica. Nuestra plataforma dice que no admitimos la suba de retenciones de esta manera, porque consideramos que el campo tiene que producir. No queremos que el ajuste sea de la mano de los jubilados. Como yo creo esto, entiendo que muchos bloques se expresaron en ese sentido tanto el radicalismo, como los gobernadores de todo el núcleo centro y del norte, expresaron que la suba de las retenciones son inadmisibles para ellos.

Ahí la oposición es solo por las economías regionales y sí mantener las retenciones en el nivel que propone el Gobierno para soja, maíz, trigo etc?

La Coalición Cívica, y en la plataforma de JxC estaba, no estamos de acuerdo en subir las retenciones, y no solo eso, porque nuestro proyecto, el que nos llevó a la banca, implicaba una baja de las retenciones eventualmente, en otro momento cuando la economía esté más estable. Nosotros, en nuestra plataforma de Bullrich y Macri eventualmente, se llamaba ‘Dejar en paz al campo y acompañar al que produce’. Uno tiene que honrar la plataforma que te dio la banca.

FM: Usted decía que si a partir de abril se actualizaba las jubilaciones a través del IPC del mes anterior. En ese caso, la reparación del efecto de la inflación para la jubilación sería casi inmediata. El problema sería el empalme en lo que pierden los jubilados en el trimestre de verano por un índice tan alto y la aplicación de la fórmula anterior. En ese caso, el Gobierno ya aplicó un bono para enero y el de febrero quedó en suspenso. Si el Gobierno combina la ley que propone con la asignación de un bono, ¿a ustedes les parece más accesible de ser votado?

El tema es que el bono va solo para quienes ganan la mínima. Hoy, en la argentina, el jubilado que gana $200.000 es tan pobre como el que gana $130.000, no estamos de acuerdo con que se achaque la pirámide. Puede ser una posibilidad el bono para sostener el empalme, pero nos tienen que asegurar que va a estar para todos los jubilados. Si es restrictivo no estamos de acuerdo. La idea es que la mejora y el alivio sea para todos, hay que trabajar para que todos los jubilados tengan un alivio y que puedan comprar sus alimentos y medicamentos de calidad.

Esa parte de la propuesta no está. No quiere decir que no la vayan a desarrollar hoy cuando reciban la devolución de los bloques, es importante dejar claro que nosotros necesitamos que la propuesta del Gobierno para los jubilados sea concreta, aplicable y tenga en cuenta la canasta básica de los jubilados y que no quede que el ajuste mayoritariamente lo paguen los jubilados. Esto ya es tragedia y es inaceptable, los jubilados ganan 130 dólares y no les alcanza para comer ni para pagar sus medicamentos. Aquellos que con mucho esfuerzo pagan una prepaga, ahora se les triplico y también para ellos hace a su calidad de vida. Hay muchos que alquilan y que no tienen el acompañamiento de sus familias, hay otros que sí, hay familias pobres donde el jubilado también colabora. Es una tragedia y a veces los números son muy fríos y detrás de ellos hay personas. No hay política sin empatía. La política no es una mala palabra.

MDP FM