"Los médicos decimos: ¡basta!”, con un mensaje tajante y contundente los médicos hicieron escuchar su histórico reclamo. Comenzó el décimo mes del año y llegó con novedades, no de las más felices. Desde el lunes 2 de octubre los profesionales de la medicina comenzarán a cobrar copagos de hasta $6000 para atender las consultas médicas.

Precisamente, con el inicio del mes, entró en vigencia el denominado “honorario médico ético mínimo”, lo que se traduce en una suerte de copago a cargo de los titulares de planes de medicina prepaga y obras sociales.

El nuevo esquema fue impulsado por más de 30 asociaciones médicas de todo el país y establece el pago de un arancel mínimo de $6000 pesos aplicable a las consultas médicas.

A su vez, dispone que cualquier diferencia, entre este monto y el importe que las empresas prepagas o las obras sociales cubran por la prestación médica, deberá ser asumida por el paciente, quedando a cargo del pago como modalidad “bono complementario no reintegrable”.

Este cobro extra por fuera de las cartillas de prestaciones médicas que se aplicará a las consultas, se trata de un mecanismo ideado por los profesionales de la salud que busca minimizar la pérdida salarial en un contexto económico con magros sueldos, que sufren el golpe adicional del recorte en el poder adquisitivo por el aceleramiento de la inflación.

Anticipo en el Día de la Sanidad

La decisión fue anticipada en un anuncio días atrás, cuando precisamente el 21 de septiembre en el marco del Día de la Sanidad, mediante la difusión de un comunicado más de 30 agrupaciones médicas manifestaron su profunda preocupación por la crisis que atraviesa la salud en Argentina.

Las entidades firmantes de la circular señalaron: "los médicos de la Argentina no tenemos motivos para celebrar”, debido a que la compleja situación llevó a los honorarios médicos “al nivel más bajo de la historia en el país”.

También destacaron que el valor de la consulta médica recibió el impacto de la crisis y sufrió una drástica caída en los últimos años. Este panorama, ya de por sí preocupante, se ve agravado por un lado, por el habitual y prolongado retraso en el pago de honorarios, y por otro por los altos y crecientes niveles de inflación.

De este modo, la treintena de asociaciones que agrupan a profesionales de diversas especialidades, se sumaron a otras 10 que ya habían adelantado y puesto en práctica desde septiembre una medida en igual sentido. Fueron pioneros en el cobro de copagos Córdoba y Mendoza.

De esta forma, son más de 40 las entidades que siguen la tendencia de implementar esta práctica, como una forma de una forma de generar ingresos extra para el grueso de los profesionales médicos. En el otro extremo, se encuentran los beneficiarios de prepagas y obras sociales que deben afrontar un nuevo costo que golpea sus bolsillos.

No obstante, es importante destacar que, precisamente, por tratarse de una medida unilateral de entidades que nuclean a asociaciones de profesionales y prestadores de la salud, ya genera fuerte polémica. De hecho, no tiene el aval del Gobierno ni del sistema de salud en su integridad.

Honorarios “no dignos”

En ese sentido, las entidades médicas anunciaron que implementarán este pago adicional a cargo de los pacientes, porque los ingresos que perciben no llegan a cubrir el costo de sus servicios. De hecho señalaron que la decisión se basa en los honorarios "no dignos" que perciben los profesionales de la salud y las "demoras en pagos" que llegan a los seis meses.

Lo cierto es que una vez más, la crisis de financiamiento que afecta al sistema de medicina privada impacta directo sobre los beneficiarios de los planes de salud, sumando un problema adicional a los pacientes.

Este esquema suerte de copago impulsado por sociedades y federaciones de la salud apunta a que los profesionales médicos lleguen a percibir un ingreso con piso mínimo al que aspiran y que, según reclaman, hoy no alcanzan.

En la actualidad, y en el mejor de los casos, denuncian un magro ingreso entre $1300 y $2000. Por otra parte, también busca garantizar una atención "justa" y brindar un servicio acorde en medio de la crisis arancelaria que sufren los médicos.

Los médicos peor pagos de la región

Destacaron en el comunicado que los sueldos de los médicos argentinos, medidos en dólares, hoy son los más bajos de la región. Para dejar en evidencia los magros honorarios que denuncian, destacaron que los datos surgen de un trabajo de comparación elaborado por la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico (Cadime).

Este informe relevó el cobro que perciben los profesionales en Argentina y comparó los ingresos percibidos por médicos en distintos países de la región. Los resultados arrojaron que los chilenos tienen ingresos casi cuadriplican el valor de las consultas, mientras los paraguayos cobran más del doble.

Cómo se implementará el esquema de copagos

El denominado “honorario médico ético mínimo” se ajustará bimestralmente, según la evolución del índice de inflación. Según lo anunciado por el comunicado, el valor que deberá pagar un paciente que solicite turno para consulta médica será de $ 6.000.

Se estableció también que la diferencia entre este monto y lo que las prepagas y obras sociales abonan a los médicos deberá ser asumida por los pacientes. Estas sumas podrán oscilar entre los $ 2000 y $ 3000, según el caso y la especialidad.

¿Será obligatorio?

Respecto de la obligatoriedad o no del pago, las asociaciones que firmaron el comunicado adhiriendo a la medida señalaron que el pago no será obligatorio, sin embargo, aclararon que solicitarán a los titulares de prepagas y obras sociales que hagan el esfuerzo de sumarse voluntariamente, como si de una “donación” se tratase.

"Si no pueden abonar, no los podemos obligar a hacerlo. Y no los vamos a dejar sin atención. Pero la idea es que pague la mayoría de la gente para solidarizarse con la causa", afirmaron desde el sector de los profesionales de la salud.

Por su parte las cámaras precisaron que "no es un coseguro, un copago ni un adicional", ya que estos adicionales pueden cobrarse vinculados a planes que cubren solo las prestaciones básicas y esenciales contempladas en el Programa Médico Obligatorio (PMO). No sería legal su adopción. Se trata de un “bono complementario no reintegrable”.

Qué deben hacer los pacientes

Las entidades que se oponen al cobro adicional, aconsejan a los beneficiarios informar a su empresa de medicina prepaga u obra social, en caso que un médico quiera cobrarle un adicional por la consulta. Con este aviso automáticamente se activará un sistema de reintegros y también podría derivar en la aplicación de sanciones al profesional que haya intentado el cobro.

