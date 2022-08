El cantante de 23 años de raíces estadounidenses y de familia mexicana habló sobre la posibilidad de cantarle al fútbol nada menos que a través de la canción oficial del próximo Mundial en Qatar. Su relación con el fútbol y cómo se le presento esta oportunidad codiciada por muchos…

Trinidad Cardona junto con Aisha y Davido fueron los elegidos para ponerle la voz a la canción de la Copa del Mundo de Qatar con el pegadizo tema Hayya-Hayya (Better together). Dueño de una historia única Cardona confiesa que atraviesa en un momento único a través de la música. Nacido el 23 de mayo de 1999 en Arizona e hijo de dos madres, una mexicana y su madre biológica y otra puertorriqueña.

Si bien vivió en México y luego retorno a su Estados Unidos natal, su familia es casi en su totalidad mexicana y es por eso que a pesar de no ser un gran fanático de fútbol a la hora de elegir un seleccionado para alentar en Qatar será el equipo de Gerardo Martino.

Atravesando una niñez un tanto complicada luego de que su padre biológico caiga en prisión, la crianza de sus madres, como el propio cantante confiesa, fueron sus pilares para llegar a lo que es hoy en día. En 2010, con apenas 11 años escuchando “Waka-Waka” el tema del Mundial de Sudáfrica 2010 de Shakira despertó en Trinidad ese sueño de llegar al mismo lugar.

Confirmada su voz para Hayya-Hayya, el cantante de 23 años comentó lo siguiente: “Cuando escuché la canción por primera vez, instantáneamente me puse de buen humor. Es una celebración, representa todo lo que representa la Copa Mundial de la FIFA. Gente de todo el mundo uniéndose, y me encanta ese mensaje”.

Su carrera como cantante también tiene varios subibajas. A los 17 años alcanzó la fama total al cantar junto con Jennifer López, pero tanta fama y exposición le hicieron tomar rumbos equivocados, por los que gastó de manera inoportuna todo el dinero generado en ese entonces.

Cardona confesó que cuando fue convocado a grabar la canción en Qatar vivía en su auto y apenas tenía cuatro centavos de dólar en su cuenta bancaria. A través de un amigo en común, RedOne, compositor y cantante marroquí fue cómo le llegó esta oportunidad a Trinidad para postularse para cantar la canción de la próxima cita mundialista. Para saltar de alegría el joven de 23 años fue seleccionado para ser parte de la pieza musical en tierras qataríes.

Respecto a su relación con el fútbol: poco y nada. El propio Cardona asume que su vida en Estados Unidos nunca le despertó interés en el fútbol, un deporte que en Norteamérica está empezando a tomar protagonismo recién ahora. Así haciendo alusión a sus raíces, durante el Mundial quién recibirá su apoyo es México, país del cual es la gran parte de su familia.

Justamente el combinado azteca es uno de los rivales de Argentina en el Mundial, y en diálogo con Olé confesó que no lo conoce mucho. “El tema es que en Estados Unidos vemos básquetbol y hay cinco jugadores por equipo solamente. Cuando veo fútbol no sé ni quién es quién. A lo mejor vi a Messi, pero no recuerdo bien”, comentó el cantante. Dueño de un look al estilo Valderrama, los rulos de Cardona se deben a la intención por parte del cantante de imitar la cabellera de Ronaldinho, una de las máximas figuras en la historia del fútbol.

Nuevamente en la cima de la música a nivel mundial y aprendiendo de anteriores errores Cardona quiere continuar en este camino exitoso en el mundo musical poniéndole su esencia a nada menos que el tema oficial de Qatar.

