Ricardo Gil Lavedra, ex integrante del tribunal que realizó el Juicio a las Juntas, defendió la importancia de perseverar en la democracia, pero sostuvo que no cumplió con las expectativas, en términos económicos, y que es posible que Javier Milei la ataque por ese motivo, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

¿Qué sentiste, en tu doble condición de asesor del debate y protagonista de aquel célebre juicio a los responsables de la dictadura militar, cuando, en el debate, el candidato más votado en las PASO usó casi las mismas palabras que Massera al final del juicio, mirándote a vos y a todos los que estaban allí en forma de amenaza?

Creo que sorpresa, porque en realidad pareció como volver al pasado en un tema que está absolutamente establecido, resuelto y saldado. Sinceramente, cuál es la razón por la cual en un momento en el que las preocupaciones de la gente atraviesan otros carriles, se vuelven a plantear esta cuestión. Sobre todo con los mismos términos que se utilizaron hace tantos años.

Los dichos de Milei en el debate, una réplica casi idéntica de las explicaciones de Videla y Massera

Aunque no exista aún una ley que penalice el negacionismo, ¿creés que sería punible una calificación penal al candidato por decir lo que dijo?

No tenemos, en este momento, ningún tipo de encuadre legal para eso.

Para apología del delito, por ejemplo, ¿le cabría?

No.

O sea que es imprescindible que exista una ley antinegacionismo...

Sí, es imprescindible que exista una ley antinegacionismo para poder castigar. Siempre acá jugando con qué significan la libertad de expresión y la reivindicación de estos hechos, como lo que ocurrió en Alemania con el Holocausto.

La respuesta de Grabois a Milei sobre los desaparecidos: "Son 30 mil pedazo de gil"

Pero, por cierto, causa perplejidad, porque en este momento no existe ninguna demanda en este sentido y es un hecho que, yo creo, hace a la identidad de la Nación, porque es uno de los pocos consensos que tenemos todos los argentinos, acerca de la necesidad de erradicar para siempre la violencia como forma de hacer política.

Cualquiera sea la gravedad del delito hay que respetar siempre los derechos humanos y estar dentro del marco de la ley, y calificar como guerra y exceso lo que ocurrió, me parece un despropósito.

Matar a la democracia

Ayer reflexionamos con analistas políticos, y llegamos a una coincidencia: tiene una explicación el punto de vista de la campaña electoral, por parte de Milei, que es asociar la democracia con Alfonsín y aquel juicio, y que atacar la forma en que se juzgó a los responsables de la dictadura es una forma de atacar a la democracia, y que el objetivo está allí.

No está en agenda la dictadura, pero sí el fracaso de la democracia en lo económico. Vos agregás también la “identidad nacional”, puede ser que también sienta que hay una cantidad de personas que se sienten enojadas con el país en su conjunto.

Sí, me parece buen argumento eso del ataque a la democracia, con lo cual se agrega un elemento más para poder estar en desacuerdo con eso, porque la democracia no ha estado a la altura de las expectativas, siempre trae una promesa de bienestar y el autogobierno que nos permite vivir mejor no se ha alcanzado.

Alarma entre universitarios por el discurso negacionista

También que hay una reversión democrática en todo el mundo, por primera vez, en los últimos 20 años, las formas de autocracia superan a la democracia.

Esto es un buen debate acerca de cuál es el modelo. Creo que la democracia es el único régimen que nos permite gozar de derechos y libertad, y que para todos los problemas de la democracia la única salida posible es insistir y perseverar, porque es el único marco que nos permitirá a todos poder superar las dificultades.

Es posible, porque hay características de este candidato que lo alejan de las formas democráticas.

Una ley contra el negacionismo, el reclamo de Fontevecchia

Fernando Meaños (FM): ¿Qué visión tiene sobre el pedido de reparación, por parte de ese espacio político, para víctimas del terrorismo, tal como lo hubo para las víctimas del terrorismo de Estado?

Nadie puede poner en duda que en la década del setenta hubo organizaciones armadas que cometieron crímenes, hubo secuestros, robos y asesinatos. Incluso los propios militares colocaban esto como defensa, y acreditaron que hubo cerca de 1500 homicidios en esa época, y las víctimas son iguales. Un homicidio es un homicidio, cualquiera sea el que lo cometa.

Ese aspecto no puede merecer reparos. Creo que, en ese intento de apropiación del tema de los derechos humanos, se dijo que se han cometido muchos excesos y ha aparecido esta teoría de la juventud idealista, en la cual no creo. Creo que cualquiera sean los móviles, eran delitos y como tal, también produjeron víctimas, y esto no puede ser objetado por nadie.

Cuándo y dónde será el segundo debate presidencial: fecha, moderadores y temas

FM: ¿Le parece viable que exista alguna suerte de reparación? ¿Hay experiencias internacionales en ese sentido?

Lo que ocurre es que el terrorismo de Estado no solo produjo una enorme cantidad de víctimas de modo indiscriminado, sino que también imposibilitó el juzgamiento de esos hechos. El propio Estado impidió que esos hechos pudieran ser juzgados de modo regular, porque hicieron una cacería, hasta haber matado a sus perpetradores, pero no hubo un juzgamiento de esos hechos, con lo cual no es posible hacer algún reconocimiento en ese sentido.

Todo deriva de la propia decisión de los militares, que en lugar de seguir el camino de la ley y abrir juicio respecto de esos hechos, decidieron matar a quienes los cometieron o perseguirlos de otra manera.

Imperiosa necesidad de penalizar el negacionismo

Y a los que quedaron libres, Raúl Alfonsín. De hecho, mandó a detener a Firmenich.

Que fue condenado.

¿Te parece que ya que en el primer debate no hubo reacciones de los candidatos respecto del negacionismo, debería hacerse alguna mención en el del próximo domingo?

Eso es privativo de los candidatos. Hay otros temas este domingo, está el tema de la seguridad, del medio ambiente, del trabajo y el desarrollo, hay que ver cómo se da. Yo creo que lo que ocurrió es que ya no había derechos a réplica, sólo tenía Myriam Bregman en ese momento.

Arslanian: "Argentina debería penar por ley el negacionismo"

¿Podrían los organizadores en el espacio que a ellos les queda hacer una declaración en algún sentido o están limitados por lo que ya se ha acordado con los representantes de cada candidato?

Ya están establecidos los temas y la mecánica en que se va a desarrollar. Cualquier mención corre por cuenta de cada uno de los candidatos.

