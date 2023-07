Roberto García Moritán, referente de Republicanos Unidos, contó cómo fue que decidió levantar su precandidatura a jefe de Gobierno porteño para unirse a Jorge Macri. “Mauricio me dijo: ‘vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria’ y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande”, afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué razón bajaste tu candidatura?

La Argentina está viviendo un proceso histórico que debate entre dos modelos de país que son completamente opuestos. Un modelo que nos ha llevado a un lugar incómodo, triste, gobernado por mafias, violentos, narcotráfico y corruptos. Pero también hay un comienzo de un despertar que requiere que estemos unidos.

Para lograr esto, es necesario dejar de lado la ambición personal y los egos, y colaborar en lo que creo que es una gran oportunidad para que los argentinos vivamos de manera diferente.

La ciudad de Buenos Aires no escapa a gran parte de los problemas que enfrenta Argentina en general, especialmente en cuanto a su degradación.

Al conversar con Jorge Macri, entendimos que tenemos muchos aspectos en común: una mirada crítica hacia muchas cosas que necesitan cambiar y un optimismo sobre todo lo bueno que está por venir. Compartimos ideas y objetivos en común, y es por eso que estoy en política. No vengo a hacer política en abstracto, sino que quiero que las cosas sucedan.

Me pareció que este era el camino para que, de una vez por todas, y sobre todo para los porteños, donde me estaba postulando como candidato, podamos mejorar nuestra calidad de vida y comenzar a elevarla.

Todos estos motivos podrían ser válidos desde hace un par de meses, ¿por qué razón tomaste la decisión ahora? ¿Era una estrategia que tenías pensada previamente, para sumar visibilidad y luego trasladarla a Jorge Macri? Porque hace tres meses Jorge Macri era candidato, y la polarización y las circunstancias eran las mismas…

Sí, puede ser. La realidad es que Jorge se acercó y ya estaba empezando a programar y visualizar la ciudad que se viene. Empezamos a hablar sobre los aspectos que nos unían, y quizás te diría que lo que me terminó de convencer fue el llamado de Mauricio, donde me explicó la importancia de los gestos y los ejemplos.

No vengo con la decisión tomada de ocupar un lugar protagónico que me premie a mí por encima de los demás, todo lo contrario.

Mi objetivo es resolver los problemas de los porteños. Me pareció que la posibilidad de converger con Republicanos Unidos en un espacio donde podamos lograr que las cosas pasen era un desafío mucho mayor que la competencia interna, y una posibilidad más concreta de generar los cambios que hacen falta.

¿Qué va a pasar con el partido Republicanos Unidos en la ciudad de Buenos Aires? El viernes entrevistamos a López Murphy, que decía que en el resto del país él continúa conduciendo el partido, ¿cuál es el futuro del partido? ¿Está judicializada la situación?

No, no está judicializada la situación. Lo estuvo, pero la Justicia nos dio la razón a nosotros, y fue por eso que no solamente pudimos competir con el sello, sino que también, hoy por hoy, estamos trabajando fuertemente para seguir expandiendo su alcance.

Creo que con esto que conversábamos recién, le estamos dando un salto de importancia a Republicanos Unidos, y creo que la mirada federal que tenemos sobre los temas que nos interesan va a seguir su construcción.

Si es de la mano de Ricardo, será un honor poder hacerlo. Es una persona que yo respeto mucho, así que, si él está dispuesto a seguir con el crecimiento del partido, seguramente nos encontraremos en algún lugar.

¿Viste la serie de Star + Argentina 2001?

Vi el primer capítulo.

¿Llegaste a ver la parte en que aparece Ricardo López Murphy?

Lo vi en el primer capítulo.

¿Qué sensación te queda respecto de aquello que pasó en el 2001, el hecho de la posibilidad de implementar políticas que la sociedad no está preparada para absorber?

Sabés que lo que más me entusiasma de esto que está pasando, de la convergencia de este trabajo en común, es que siento que le dará una nueva potencialidad a la próxima gestión del PRO. Tiene que ver exactamente con lo que acabás de describir.

Estoy muy entusiasmado porque no solamente está la sensación de un cambio de era, sino también porque siento que, por primera vez, al menos desde que yo tengo razón, la gente está pidiendo que esto pase. Que se ordene y se piense el progreso, que se reivindiquen los valores de la Argentina que nos hizo grandes, que se refunden los valores esenciales como los de la familia, el respeto, y el progreso a través del esfuerzo, el trabajo y la educación.

Eso que faltó en el 2001 para sostener decisiones difíciles de muchos actores que actuaron quizás con buena intención, pero con un desfasaje cultural. Hoy está todo dispuesto para que nosotros hagamos historia.

Yo quiero ser parte de algo grande. Si me preguntas cuál va a ser mi rol en lo que venga, no lo tengo claro. Mauricio me dijo: “vos confiá que se vienen tiempos muy importantes para Argentina, tiempos de gloria”, y eso es lo que quiero, ser parte de algo grande.

Algo importante que transforme la vida de los argentinos y que la historia nos reconozca como una generación de personas, de líderes valientes que se animaron a enfrentar a las mafias, a los violentos, a los que nos hacen la vida infeliz, una era diferente. Eso es lo que a mí me importa.

La diferencia entre el 2001 y la enorme crisis que estamos viendo hoy por hoy es que, esta vez, el pueblo está en otro lado, y eso me entusiasma muchísimo.

Vos planteaste algo que también Menem había planteado en su momento. Creo que durante el segundo lustro de los noventa, recorriendo con helicóptero, él veía que el edificio donde hoy está, entre otros, el emblemático Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la imagen de Eva Perón en su fachada, atravesaba la circulación de la 9 de Julio, y había pensado en demolerlo.

¿Cuál es tu propia visión de los noventa de Menem? ¿En tu idea de demoler el Ministerio hay alguna Inspiración en aquello que dijo Menem en los ‘90?

Sabés que para encontrarle la mirada del desarrollo de la ciudad que nos imaginamos, nos sentaron los urbanistas y realizamos un estudio econométrico para analizar qué pasaba con el tiempo de los que querían circular en vehículos, desde el norte hacia el sur, y la diferencia que en tiempo tenían los que venían del sur al norte.

Lo que pudimos detectar es que este edificio que está en el medio de la 9 de Julio, de 240 metros de ancho, hace una suerte de embudo, y el tiempo de tránsito en la misma distancia para los que van de norte a sur es el doble de los que van del sur al norte.

Este asunto era importante ponerlo sobre la mesa, porque castiga directamente al sur de la ciudad de Buenos Aires. Si quitás los incentivos para que la gente se instale allá y no garantizás que tengan infraestructura, innovación y servicios, lo que terminás haciendo es afectar a los vecinos que más lo necesitan en la ciudad de Buenos Aires.

Uno tiene que animarse a proyectar cómo será la ciudad en la que vamos a vivir dentro de 20, 30 o 40 años y hacia dónde irá creciendo.

Hay que asumir esa proyección con valentía e ir viendo cómo podemos conectar Constitución con el centro de la ciudad, el norte con el sur, y cómo hacer para llegar de la mejor manera a los lugares donde los vecinos porteños más los necesitan. Ese fue uno de los tantos aspectos que consideramos.

Por supuesto, el spot de 12 segundos tenía que generar su efecto y también sintetizar muchas de las cuestiones que queríamos poner sobre la mesa del debate.

Pero el desarrollo urbano de la ciudad, hacia dónde irá creciendo, cómo se irá modernizando y ganando en servicios y prestigio para volver a convertirse en referencia de crecimiento orgánico, moderno, con innovación y servicios, para volver a ser el faro de desarrollo de Latinoamérica, era uno de los aspectos importantes.

Pocas personas han logrado tanta visibilidad en tan poco tiempo como la que vos lograste en muy pocos años dedicado a la política. ¿Cuánto de eso tiene que ver con la posibilidad de colocar en palabras o en imágenes, de manera llamativa, determinadas ideas, como por ejemplo en el caso de este video?

Hay que reconocer que la decisión de ser parte de algo importante, de ser escuchado, de tener protagonismo y demostrar valentía, determinación y mucha vocación, vienen desde el primer día.

Por una razón u otra las cosas fueron pasando, pero yo creo que básicamente por la determinación de ser parte de algo importante y la vocación de cambiar las cosas.

Si tenés la determinación y la convicción de que las cosas están mal y querés cambiarlas, en países como este, donde están acostumbrados a que la cosa siga siempre igual, las paredes empiezan a crujir, y cuando las paredes crujen, el sonido retumba.

El derrumbe simulado del Ministerio de Desarrollo Social en el spot de Moritán.

¿Podríamos decir que el uso de un lenguaje más asertivo, como el que usan Patricia Bullrich y Javier Milei, producen eco en una parte de la sociedad?

Yo creo que muchos se sintieron identificados, primero, con que soy genuino, soy de verdad. Cometo errores, sé agradecer y pedir disculpas, pero también porque vengo a representar a un sector que fue muy olvidado desde hace muchos años y no tiene representatividad en la cotidianidad política. La clase media, el trabajador, el que contrata, el que quiere dar trabajo, el que apuesta y se siente solo, poco respaldado, poco cuidado, poco respetado.

Hay un sector muy importante que desde hace mucho tiempo no encuentra su voz en la política. Le han dado la espalda totalmente, y lo peor de todo, ha visto cómo la política ha crecido a lo largo del tiempo mientras él, el que invirtió sus ahorros con un sueño, una vocación y un propósito, que dio trabajo y realizó esfuerzos enormes, la pasó muy mal y nunca jamás nadie vino a darle una palmada en la espalda, a acompañarlo, a mostrarse preocupado.

En estos dos años de carrera, te diría que el gran valor, además de haber hecho el ruido que reconoces y agradezco, fue que estuve en la calle, y esto no sirve si solo lo dices, si no lo acompañas con hechos, no tienes después la respuesta que yo tuve con las personas, esa cercanía y esa empatía.

A mí me creen porque me ven, porque me han visto metiéndome en los barrios más vulnerables de la capital. Siempre estoy en la calle, todos los días dedico dos o tres horas a caminar y a conversar con las personas, y creo que eso es quizá lo que termina haciendo la diferencia.

Voy, digo lo que tengo que decir, pongo el pecho por lo que tengo que poner y, además, estoy en la calle acompañando a quienes tengo que acompañar, y eso se valora.

El incidente con Alejandro Bodart en los estudios de TN

Cuando hablabas de que vos representas a esos sectores de clase media que no encuentra voz en la política, ¿pudo haber sido esta la clave para entender el conflicto que tuviste con el precandidato a gobernador de la provincia del Frente de Izquierda, Alejandro Bodart, en los estudios de TN?

A él lo que le dolió es que yo le dije lo que él menos quería escuchar. La discusión ya venía bastante violenta, él venía agrediéndome a mí, a mi familia y a mi padre, básicamente porque creo que yo represento todo lo que a él lo expone en su mediocridad. Y no pudo disimular nunca el odio que tiene por todo lo que él no puede ser.

Lo que más le dolió fue cuando yo le dije con toda claridad que los problemas de los movimientos sociales se resuelven muy fácil, quitándole el financiamiento a estos tipos. Es inentendible. ¿A quién se le ocurre que la caja más importante de la Argentina, del Ministerio que recibe mayor presupuesto en Argentina, sea administrada por estos tipos como Grabois, Belliboni y compañía?

¿Quién fue el irresponsable que tomó la decisión de que el esfuerzo de todos los argentinos termine en manos de ellos? Me parece una incoherencia total que se va a corregir con el próximo gobierno.

Y la segunda cuestión es que es otro absurdo que ellos tengan la posibilidad de dar de alta y baja los planes de esas personas, que deberían estar haciendo cualquier otra cosa menos cortando la calle.

Permitime una interpretación. Cuando vos decís que este hombre criticó a tu familia, entramos en la típica falacia ad hominem, cuando en lugar de atacar las ideas se ataca a la persona. ¿Sentís que el hecho de que tu pareja sea Pampita genera envidia en otros y que los ataques tengan que ver con eso mismo?

Puede que la gente sienta envidia porque soy el marido de Pampita. Lo que sí expone es que muchos que dicen defender la igualdad y el progreso de la mujer, a fin de cuentas, terminan siendo mentira.

Porque lo que sí me di cuenta es que ellos son tan machirulos que les joroba que uno esté con una mujer de más volumen, más importante, más reconocida. No pueden conseguir la idea de que un hombre pueda estar con una mujer que sea más reconocida y más popular.

Es muy probable que eso sea así toda la vida, y a mí me llena de orgullo. Yo voy a trabajar toda la vida para que ella brille todo lo que pueda brillar, pero hay gente a la que le incomoda esa idea, será por sus propios complejos.

Son ataques que hablan de la irracionalidad, de la inmadurez, de la falta de comprensión hacia lo que la sociedad necesita. A mí no me ofenden esos ataques, los que se ofenden son ellos mismos. Pero sí noté mucho rencor y mucho enojo.

Moritán y Bodart protagonizaron un fuerte cruce en TN que terminó con un violento intercambio de palabras a la salida del estudio.

Hay una gran parte de la sociedad que está muy dolida, muy abandonada, muy desprestigiada, y hay que devolver a los argentinos la confianza en sí mismos, porque si no le das la oportunidad a este tipo de personas que son realmente mal intencionadas de que sigan avanzando sobre una sociedad que lo que necesita son buenos ejemplos.

Tenemos que animarnos a ponernos en el lugar de liderazgos generosos, que entreguen el cuerpo, el tiempo y el espíritu a un bien mayor que uno mismo. La gente está muy sola.

Hablo de un sector muy particular de las pymes, pero le pasa a todos los argentinos. Camino la calle y no hay un solo día que no encuentre una persona excluida del sistema que ya no sabe cómo conseguir trabajo, jubilados que lloran porque no llegan a la quincena o una persona que sufrió una situación de delincuencia, inseguridad; ya no se puede vivir de esta forma.

El sistema te excluye, te maltrata, te falta respeto, no te protege, vives con miedo, y cuando tienes una situación así, con la gente tan desprotegida, aparecen estos tipos que te dicen "no es tu culpa, es culpa del otro, de los empresarios que se quieren aprovechar de vos", y uno no quiere reconocer que puede ser parte también del problema.

Y yo creo que llegó la hora de reconocer que cometimos errores, reconocer que podemos ser mucho más, que tenemos que esforzarnos más, que tenemos que estudiar y prepararnos más, porque lo que se viene es muy difícil, y le vamos a tener que poner el pecho, y si no estamos a la altura vamos a quedar fuera, porque el mundo evoluciona muy rápido.

Eso implica que vamos a tener que hacer esfuerzos, vamos a tener que prepararnos, vamos a tener que volver a educarnos. Es la única manera de salir adelante, no es por el camino fácil, no va a venir un piquetero a resolvernos la vida, porque no te va a sacar nunca de la pobreza, porque te necesita pobre; es así de simple.

