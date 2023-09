La primera vez fue para aportar detalles generales de la política exterior argentina. En este caso fue para repasar algunas cuestiones limítrofes, explicó Claudio Mardones en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Hay un tema que ha ido subiendo de tono con Paraguay y tiene que ver especialmente con la decisión de la Administración General de Puertos de empezar a cobrar una tasa de 1 dólar con 47 por tonelada a las barcazas que transitan la hidrovía, especialmente en el tramo que comunica Santa Fe con Confluencia, es decir, en la zona más delicada de la relación bilateral entre Paraguay y Argentina.

En estas últimas semanas esto ha sido verdadera novela entre Asunción y Buenos Aires, especialmente desde que el ministro de Economía, Sergio Massa, pasó por Asunción, y fue recibido por el flamante presidente Santiago Peña.

Peña le había reclamado que levantara esa tasa, al parecer Massa había tomado ese compromiso, pero la tasa se mantuvo y eso implicó que hubiera un cruce diplomático que fue creciendo y empeorando su tono con el correr de los días.

Primero, la Cancillería de Paraguay se quejó, dijo que recibía con sorpresa y desagrado el anuncio del Ministerio de Transporte de mantener el cobro del peaje luego de que el ministro Sergio Massa y su par Diego Giuliano hubieran asegurado al presidente Peña que lo iban a levantar.

Después hubo más declaraciones desafortunadas, porque incluso un diputado paraguayo, molesto por el impacto de esta tasa, dijo que había que declararle la guerra a la Argentina. Ayer el canciller Cafiero, primero, tuvo que contestar las preguntas de uno de los temas que concentraba la atención en la Comisión de Relaciones Exteriores, pero antes se explicó que esto viene de larga data.

"Lo que hizo la Argentina son valores que para un Estado no son valores tan significativos, pero son aproximadamente 26 millones de dólares anuales que esa parte, ese tramo representa, pero la verdad que no era justo que lo sigan pagando a todos los argentinos y argentinas. Que los paguen los que los usan. Y entonces se puso un valor que no excede ese monto y que tiene que ver con que el que usa el servicio lo pague", aseguró Cafiero.

Y agregó: "Básicamente es eso. No hay discriminación, no nos apartamos del tratado de Santa Cruz de la Sierra, no se impide la navegabilidad de los ríos, es solamente que se paga un servicio. Solamente eso, es una tasa para pagar un servicio. No tiene que ver con ningún otro tipo de tratamiento".

Lo que sucede es que comenzó a funcionar una comisión técnica en donde el resto de los países de la cuenca están de acuerdo con cobrar la tasa, el único que no está de acuerdo es Paraguay. Y en ese contexto, en el Senado, en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, quedó claro otra cosa, que hay un respaldo también de la oposición a esta decisión. Nadie impugnó la decisión de cobrar esta tasa.

Y de este modo, Cafiero, ayer contó que comenzó inicialmente, al menos de la perspectiva de la Cancillería argentina, una solución a esta controversia. Hizo el balance de este primer acuerdo así.

"Estuvieron todos presentes, todos los países presentes, se logró labrar un acta sobre el acuerdo. ¿Por qué es positivo? Primero, porque le quitamos tensión, o sea, cortamos la posible escalada dialéctica sobre el tema, que me parece que es necesario. Lo dejamos en un espacio técnico donde durante 60 días hay un plazo para continuar viendo y repasando cada una de las obras que se están haciendo", manifestó el canciller argentino.

Además, remarcó que "si bien la Argentina presentó esa información en el mes de agosto, vamos a volver a presentar la documentación. Es decir, se desescaló el conflicto, y eso es importante. Por eso creo que es positiva la reunión de hoy".

Cerrado el capítulo sobre Paraguay, se abrió otro que pasó prácticamente inadvertido. Era previsible, porque al estar el jefe del Palacio San Martín ante los integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, se esperaba que surgieran otros temas.

El conflicto con Chile

También una de las razones de esta reunión tenía que ver con la decisión de la Armada chilena de desconocer el mapa bicontinental argentino.

Pero hablando de cuestiones patagónicas, el senador radical Pablo Blanco, de la provincia de Tierra del Fuego, repasó un tema que ha incomodado al Gobierno, especialmente a partir de la estación de radar AGRS de la empresa Leolabs Argentina, SRL. Una empresa que instaló esta estación en Tolhuin, en Tierra del Fuego, que funcionaba desde el año pasado.

Lo hizo con una autorización precaria de la Jefatura de Gabinete, pero también de la provincia de Tierra del Fuego. En eso no intervinieron ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa. ¿Qué sucedió? Bueno, hace poco se conoció un informe lapidario del Ministerio de Defensa, porque sostiene que la instalación de este radar, de Leolabs, de esta empresa internacional, en primer lugar, operado por una empresa que está registrada en Tierra del Fuego como una SRL, pero que sus capitales son norteamericanos y británicos.

Y el informe del Ministerio de Defensa sostiene que pese a que el objeto de la estación es que sea de tipo comercial, dadas las características de los sensores de radar instalados, es posible asegurar que también puede ofrecer información analizada para el uso militar.

De hecho, los expertos de la cartera de defensa, en un informe firmado por el Ministro de Defensa, Jorge Taiana, concluyeron que es altamente probable que los servicios que ofrece la empresa tengan un rol dentro del sistema de alerta temprana y monitoreo de actividades espaciales de otros países como el Reino Unido.

Bueno, este tema empezó a generar mucha controversia, porque muchos se preguntaron, bueno, pero teniendo en cuenta que está esta empresa con este radar que originalmente tiene misiones comerciales vinculadas a la detección de basura espacial, por qué nadie advirtió que es de capitales británicos y que puede ser un problema para la seguridad nacional, especialmente por la instalación estratégica en Tolhuin, muy cerca de Malvinas.

Y en ese contexto, el senador Pablo Blanco repasó la cantidad de veces que pidió informaciones a la Cancillería y al Ministerio de Defensa y no se las ofrecieron. Lo cierto es que, finalmente, Cafiero, ante los planteos de Blanco, le dijo esto: "La provincia se extralimitó en sus funciones a la hora de autorizar, aunque sea de modo precario, el establecimiento de este satélite".

"Lo primero que hace la provincia es, a partir de la IGJ provincial, dar la inscripción el 12 de abril del año pasado. A partir de ahí, y no dando el conocimiento a las áreas técnicas pertinentes, que no son las áreas únicamente de telecomunicaciones, porque ellos te pueden hacer un aspecto técnico ligado a las telecomunicaciones, pero en ningún momento van a estar evaluando la cuestión de defensa, la cuestión societaria", enfatizó Santiago Cafiero.

Y amplió: "Entonces, evidentemente, se arrastra un error de facultades superpuestas de parte de la provincia en su momento, y eso es lo que termina siendo hoy parte de la instrumentación para desarmarlo. Entonces, si usted me hacía referencia, dice, bueno, se tira la pelota de uno a otro. No, el que tiene que actuar en desarmar esta actividad es la provincia. Ellos son los que tienen la facultad para actuar, porque ellos son los que le dieron las autorizaciones para actuar".

Y ahí está, directamente Cafiero le tiró la pelota al gobierno de Tierra del Fuego, al gobernador Gustavo Melella. Rápidamente la administración fueguina empezó a confirmar que, en primer lugar, hay una parte del radar que no funciona desde junio, pero lo cierto es que recién ahora comenzaron con el proceso de desarme del sistema electrónico del radar.

Es decir, que una parte no funcionó a partir de junio, pero hasta hace 48 horas la parte operativa de ese sistema, señalado por el Ministerio de Defensa, estuvo funcionando, pasó inadvertido y sin el control del Ministerio de Defensa, también de la Cancillería, y en este contexto apuntaron directamente a la provincia de Tierra del Fuego.

