El candidato a senador por Misiones de Juntos por el Cambio, Martín Goerling, aseveró que "hay que sentarse a negociar y hablar con total humildad". El punto de inflexión del conflicto con Paraguay por Yacyretá y la falta de diplomacia internacional que padece la Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nuria Am (NA): Hacíamos una breve reseña de lo que supimos en Buenos Aires en las últimas horas sobre el conflicto con Paraguay sobre Yacyretá. Cuéntenos sobre eso.

Esto surge a partir del viaje que realizó el ministro y candidato Sergio Massa, hace más de un mes, en donde prometió la cuestión de la Hidrovía, y después cancelar una deuda que tiene el gobierno argentino con Yacyretá, la parte de Paraguay.

Cruzó la frontera ese mismo día y se desdijo cuando llegó, por lo que generó la bronca de las autoridades paraguayas, que lo pudieron ver todos. El presidente Santiago Peña le salió al cruce en una canal de televisión en Argentina diciendo que "no le compraría un auto usado a Massa".

Tensión geopolítica: Paraguay retira el 100% de la energía que le corresponde de Yacyretá

A partir de ahí surgió el problema, sobre todo, con Yacyretá, donde tengo más conocimiento porque fui director ejecutivo, y es que hay una deuda acumulada que es por sesión de energía. La energía que consume Argentina, que pertenece a Paraguay, hay que pagarla y nuestro país viene acumulando una deuda en esta gestión y no le paga, eso es lo que primero está reclamando Paraguay.

NA: O sea es una pelea por plata. El gobierno argentino le debe al gobierno paraguayo...

Porque el 50% de lo que genera Yacyretá pertenece a Paraguay y el otro 50% a la Argentina. Todos estos años, como Paraguay tiene también Itaipú, no necesitó utilizar la energía de Yacyretá en su totalidad, por lo que prácticamente el 43% o 44% de su 50% siempre le cedió a la Argentina, que sí necesita energía. Esa diferencia es la cesión de energía que hay que pagarla a un precio muy conveniente para Argentina y muy bajo en valores de mercado.

Un diputado paraguayo admitió que "iría a la guerra" con Argentina

Eso es lo que se tiene que ir pagando mes a mes y se acumularon casi cuatro años de no pago y es lo que Paraguay reclama, porque necesita ese dinero y Argentina no le paga. Aquí comienza el conflicto.

Cuando fui director ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri también había un acumulado de cerca de 100 millones de dólares de esa deuda, también de cesión de energía, y nosotros lo pusimos al día, y este gobierno volvió a acumular.

Mauricio Macri: “El populismo es muy contagioso”

Alejandro Gomel (AG): ¿Esto puede traer problemas en cuanto a escasez o falta de energía para nuestro país? ¿Se puede llegar a esto?

Sí. Porque ante la falta de pago, Paraguay tomó la decisión de retirar su 100% y no ceder más la energía a Argentina. Entonces, comenzó a retirar su porcentaje en la totalidad y el sistema interconectado de nuestro país dejó de recibir ese 50%.

AG: Y se viene el verano ahora...

Exactamente. Quizá hoy no tenga un impacto muy fuerte. Pero, en el verano, si seguimos con este conflicto tendrá que salir a reemplazar esa energía por otro medio y más caro. Es una irresponsabilidad y así lo toman los hermanos paraguayos porque ,como dije en algunos medios vecinos, si uno tiene una deuda y es un deudor serial, como es Argentina, hay que sentarse a negociar y hablar con total humildad, pedir cómo lo haremos, que nos aguanten.

Crece el conflicto con Paraguay por el cobro de peaje en la hidrovía

Se sabe que Argentina tiene un problema de pagos y falta de dólares, pero no tiene que ser con la actitud prepotente que tuvo Massa cuando fue a Paraguay.

No solamente cuando fue, porque también estuvo esta semana en Misiones y volvió a levantar la apuesta mezclando todo, diciendo que Paraguay le debe fortunas a Argentina, cuando no es cierto. La deuda que tiene Yacyretá con Argentina es de la empresa, no del país.

Entonces, sube la apuesta, sigue tensando la relación de forma innecesaria. En relaciones internacionales, el valor de la palabra es muy delicado y hay que cuidarla, más con un país hermano como Paraguay con el que compartimos tantas cosas.

El legislador paraguayo pidió disculpas: "Si vamos a la guerra con Argentina, salimos perdiendo"

AG: ¿El cambio de gobierno en Paraguay influye en acrecentar este conflicto, ya que ganó un partido más cercano a la derecha?

No creo que eso haya influido. Lo que sí influye es la falta de pago y la bravuconada que tuvo nuestro ministro y candidato a presidente, ya que hasta esa instancia se venía hablando y negociando. Siempre se entendió el problema que tiene Argentina y, a partir de ahí, es como que pusieron un límite y no creo que cambie.

El gobierno anterior era del mismo signo político, en Paraguay, el Partido Colorado, con el presidente Mario Abdo Benítez, que siempre tuvimos excelente relación y también este gobierno la tuvo. Lo que está pasando con Paraguay es una responsabilidad absoluta de Massa.

AG: Entró en juego también la cuestión del peaje por la Hidrovía...

También. Es un reclamo que está haciendo no solamente Paraguay, sino también los otros países del Mercosur, que también firmaron una nota pidiéndole a Argentina sentarse a negociar. Nunca nadie niega que si hay inversiones que hizo Argentina, hay que pagarlas, pero no en forma unilateral y sin consulta, eso también se reclama.

Paraguay está abierto a las inversiones chinas, afirmó su ministro de Finanzas

Nuevamente, lo que estamos viendo en el fondo es la falta de una diplomacia que necesita Argentina, la cual tiene que ser seria, profesional, que se siente y que armen mesas de negociación y no bravuconadas de funcionarios, que puede ser Santiago Cafiero en su momento y Massa en otro.

Esta situación hay que tomarla con seriedad, son relaciones internacionales, países hermanos y socios del Mercosur, nos necesitamos mutuamente. Pasa mucho por la forma prepotente que tiene este Gobierno, que esperemos que se vaya pronto.

Paraguay pedirá arbitraje internacional tras el conflicto con Argentina por el cobro de peajes en la Hidrovía

AG: ¿Cómo está la situación con respecto a la economía de frontera, en cuanto a la disparidad que hay con el cambio? ¿Siguen entrando de países limítrofes para comprar en Argentina? ¿Cómo esa situación allí porque, a veces, se ven imágenes de países vecinos que llegan y se van con los carritos llenos?

Misiones tiene la particularidad de que el 90% de su frontera es con el exterior, con Brasil y Paraguay, solamente el 10% limitamos con Corrientes.

Si bien tenemos mucha frontera, el tipo de cambio nos conviene. Tenemos enormes problemas de conectividad con los puentes que tiene Misiones, que solamente posee dos (uno con Foz do Iguazú y otro con Encarnación) y están totalmente colapsados.

Hidrovias: por qué se generó un fuerte conflicto hídrico entre Argentina y los países limítrofes

Lo único a lo que vienen los extranjeros es a comprar combustible barato en Argentina, eso está generan un problema muy grande en nuestra frontera.

Son problemas de tipo de cambio que hay que reconocer y trabajar también para solucionar.

BL JL