El periodista deportivo, Román Iucht, realizó un repaso de lo que vienen siendo estos cinco años desde que Lionel Scaloni tomó el mando de la Selección Argentina, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Un 8 de septiembre, como hoy, pero de 2018, debutaba el actual técnico de la Albiceleste en un partido amistoso contra Guatemala. Pocos se hubieran imaginado, tal vez ni el propio entrenador y confesó en conferencia post victoria ante Ecuador, que cinco años después él seguiría siendo el entrenador del elenco nacional.

Hay un Scaloni en su manera de declarar, conducirse y manejar el grupo, naturalmente más crecido. Pero, en su esencia, estamos hablando del mismo "gringo" de Pujato, que desde la humildad intenta imponerse porque a esta altura ya es una obligación personal mantener los pies sobre la tierra.

Un entrenador que, a partir de ahora, deberá asumir uno de los desafíos más importantes que debe lidiar en la conciencia y en el corazón, porque ahí está el debate, con lo que se podría denominar como el "síndrome de la gratitud". Algo en donde aún estando en las antípodas, desde la idea futbolística, tanto Carlos Salvador Bilardo como César Luis Menotti, técnicos campeones del mundo, inexorablemente terminaron cayendo.

Los impresionantes números de Lionel Scaloni como DT de la Selección a 5 años de su debut

¿De qué se trata el "síndrome de la gratitud"? Cuatro años después de haber sido campeones del mundo, ver cómo hacen para tomar las decisiones justas y llevar a la competición posterior a aquellos jugadores que estén en las mejores condiciones dejando de lado los aspectos, si se quiere, sentimentales.

¿Cómo hacer para no confiar tan solamente en aquellos jugadores? Ni que hablar en el caso de Scaloni, que cuando arrancó de la Selección era interino y no tenía ni la más mínima experiencia, y esos jugadores que lo transformaron a él en el técnico campeón del mundo.

Por lo pronto, hay un desafío de tres años más por delante, hay una generación de jugadores que tocaron el techo desde muy jóvenes pero, naturalmente, su carrera tiene que continuar, y el ánimo de competir está por todo lo alto, y otros que empezarán a pedir pista lentamente.

Lionel Messi le dio el triunfo a la Selección

Allí es donde tendrá que aparecer la capacidad para gestionar del técnico en este nuevo ciclo dentro de una misma conducción, pero claramente en un segundo acto. Hay cosas que irán modificándose con el tiempo.

Lionel Messi salió por un problema muscular del que todavía no hay demasiadas precisiones. El mismo jugador dijo que habrá que acostumbrarse a ver esto porque el paso del tiempo es al único al que al astro, aún con su enorme técnica individual, no podrá gambetear.

Le preguntaron a Scaloni qué tenía su mejor jugador y allí también hay un crecimiento en el que el técnico vino a poner en práctica aquello que, a veces, es mejor callar o no decir todo lo que se puede saber y parecer un tonto a declarar de más y confirmar las sospechas. "Sinceramente, no sé qué tiene. Pidió el cambio porque sentía algo y veremos, le harán estudios. Si está bien, viajará y jugará, y si no está bien veremos qué hacemos".

Lionel Messi: "Sabemos que cada partido tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante"

Hay un deseo ferviente y amateur de Messi de jugar todos los partidos, y también una realidad que va de la mano del compromiso con el Inter de Miami. Por lo tanto, forzar la máquina de un jugador que tiene 36 años y jugó más de 10 partidos en los últimos 40 días, quizás, empiece a hacer encontrar la respuesta a este dilema que presenta el físico del mejor jugador del mundo que jugó un partido imperial, forma parte de la nueva generación y vive al mismo tiempo combinando su gusto por el oro, pero su placer más grande por el barro.

El que es capaz de tener un quite sensacional cerca del final del primer tiempo contra Enner Valencia, pleno de precisión y timing, cuando cualquier otro sin querer hubiera cometido penal y, lejos de quedarse con eso, se acercó a Valencia y no muy gentilmente lo invitó a que se parara, resultó, además, la gran figura de la cancha, que fue Cristian Romero.

¿Cómo lo definió Scaloni al "Cuti"? "Es impresionante, es un central increíble. A veces, tiene que ahorrarse algunos desplazamientos porque 50 o 60 metros no está bien y, sobre todo, se cansa y deja al equipo ahí atrás medio mal parado. El partido que hizo es muy bueno y prefiero que haga eso a que se deje estar".

"Se cree He-Man": la frase de Scaloni que coronó la gran noche de "Cuti" Romero

No podrá ser el Scaloni 100% temperamento cuando vestía la camiseta de algún seleccionado juvenil o mayor o el Deportivo La Coruña, quien pueda decirle a Romero "no entiendo cómo a veces el temperamento te gana". En todo caso, la experiencia, porque tiene solamente 25 años, le permitirá cuando salir con esa fe y cuando por momentos quedarse esperando en la zaga.

El martes que viene volverá a jugar la Selección. Hoy será un día de entrenamiento liviano y seguramente después Scaloni empezará a planificar el partido del martes con un diagnóstico más concreto de la salud de Messi.

En cualquier caso, tres años y un poco más lo separan del Mundial 2026.

BL JL