Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta, nunca se queda estancado en una promesa ni un falso anuncio. De hecho, hace algunos meses la empresa matriz de WhatsApp, Instagram y Facebook, presentó en público una nueva función en la que estaba trabajando. Ahora, el anuncio se materializó: WhatsApp ya tiene disponibles los chats de voz para aplicarse a los grupos grandes.

Cabe destacar que esta nueva herramienta es similar a la función ofrecida por la competencia, al mejor estilo de las plataformas Twitter o Spaces. Sin embargo, fue diseñada con un funcionamiento menos invasivo que la función de llamada de voz grupal ya existente.

Whatsapp trae una nueva función muy esperada por todos los usuarios

Precisamente, la compañía dio luz verde a la posibilidad de iniciar una conversación de audio con un grupo específico de usuarios que tienen, a su vez, la chance de entrar y salir libremente del chat. Esta nueva función no impone obligatoriamente la necesidad de iniciar una llamada que involucre a todos los integrantes en una llamada grupal, ni mucho menos obliga a que todos tengan que atender el llamado.

Alternativa a las llamadas grupales

Esta flamante opción que ofrece la plataforma de mensajería de WhatsApp de Meta, estará vigente en unas pocas semanas. Por lo tanto, en pocos días más los usuarios podrán usar los chats de voz, disponibles para los grandes grupos y como alternativa a las llamadas grupales.

La entrada en vigencia e implementación será gradual: los chats de voz se irán desplegando en forma global, comenzando con los chats conformados por al menos 33 miembros. Esto implica que la función momentáneamente quedará limitada para ser usada, en principio, por los grupos más numerosos.

Un punto a destacar, es el relacionado con la seguridad de los mensajes. Desde la compañía, señalan que este tipo de chats está protegido también con el sistema de encriptación de extremo a extremo. Así, puede evitarse que un tercero ajeno al grupo tenga acceso a la conversación, como es en el caso de las llamadas y los mensajes personales.

Conversaciones en grandes grupos

Por consecuente, tal como es posible hacerlo mediante la plataforma Twitter (actual X, de Elon Musk), Spaces y Clubhouse, la app WhatsApp habilitó las charlas de voz en grupos grandes. Esta nueva herramienta contempla las necesidades o deseos de los usuarios de la plataforma: ya que Meta entiende que en ciertos momentos “las personas solo necesitan hablar con aquellos miembros del chat que estén disponibles, sin perder la opción de seguir enviando mensajes a los que no lo están”.

Es el mayor beneficio, el poder mantenerse al margen de una conversación grupal de la que no se desea participar. Ello porque los chats de voz, alternativa a las llamadas grupales, no suenan ni incorpora obligatoriamente a cada miembro del grupo. Efectivamente, los nuevos chats de voz tienen inicio con un globo o ventana paralelo que se abre dentro del grupo mayor, pero se puede optar en pulsar o no, para el caso de querer unirse o salirse de la conversación.

Por otra parte, en la parte superior de la ventana del chat se mantienen integrados y visibles los controles de las llamadas, lo que implica que es posible reactivar el micrófono, colgar o enviar un mensaje rápidamente y en paralelo, sin tener que abandonar el chat grupal.

La nueva función en paso a paso

Comenzar con “Iniciar chat de audio”. Esto disparará una notificación de llamada a los integrantes del grupo, quienes podrán elegir si unirse o no presionando “push”. También es posible ver quién se unió al chat de audio.

Los integrantes del grupo que están en el chat de audio podrá, ver los perfiles de quienes están integrándolo, tanto desde el encabezado del chat como desde la solapa “Llamadas”.

Finalmente, los chats de audio terminarán, de modo automático cuando todos los participantes abandonan el chat. De igual modo finalizará si nadie ingresa uniéndose al chat en un tiempo de 60 minutos. Se podrá salir del chat de audio, mediante la opción con el ícono “X”.

