El motociclista que resultó herido en un accidente ocurrido después de una violenta pelea entre dos taxistas en Palermo compartió su experiencia y contó cómo resultó lesionado en un incidente del que no era parte. "Pensé que iba a perder las piernas", dijo, aún sorprendido.

“No me acuerdo mucho, solo sé que volé. Salí volando contra la vereda, me di contra el poste de luz y quedé tirado en el piso. Empecé a tomar un poco más de noción cuando me quería parar y la gente me decía no lo hiciera”, relató Miguel Alejandro, un empleado gastronómico, en diálogo con Infobae.

Este incidente tuvo lugar el sábado 16 de septiembre, pero se volvió viral en las redes sociales después de que se difundiera el video completo de la secuencia. El hecho se originó en las inmediaciones del restaurante Il Mattarello, ante la mirada de varias personas que se encontraban en el lugar. Uno de los presentes registró la disputa entre los conductores y también capturó el instante en el que Miguel fue arrollado por el vehículo conducido por uno de los involucrados.

En una nota con Telenoche, el motociclista dio más detalles: “Estaba volviendo a mi casa. Siempre agarro Gorriti o Niceto Vega. Y cuando llegaba a la altura de Thames y Serrano vi que había dos tacheros tapando el transito”.

“Cuando veo que tengo los autos parados delante de mí, pensé que un taxista había frenado como siempre hacen, que se ponen en doble fila para levantar o bajar un cliente. Pensé que los dos habían hecho lo mismo, no que pasaba lo que estaba pasando”, aseguró.

“Miré la situación e intenté pasar por izquierda. Pero cuando estoy pasando al primer tachero no veo que el otro se sube a su auto y arranca”, comentó sobre lo ocurrido. “Cuando tengo el segundo de mirar para atrás y veo las luces, el taxi ya estaba a dos pasos míos, no me dio tiempo a frenar ni acelerar”, relató.

Fue en ese entonces que el conductor del taxi lo chocó y lo arrojó de la moto: “Cuando vi el auto que venía pensé que iba a perder las piernas”. "Lo único que me dio el tiempo fue a levantarlas. Me chocó del costado de la parte de atrás, como se ve en el video. Me dislocó el hombro, la clavícula y en la pierna tengo un dolor inmenso abajo en el talón”, compartió

Además, señaló que la responsabilidad de sus lesiones no son solo del taxista: “Si no hubiese sido por el de visera que le tira el arrebato, creo que el otro mucho no me hubiese pisado. Hubiera pasado a la misma velocidad al lado mío o capaz más lento”.

A pesar del gran impacto, Miguel afirmó que no sufrió lesiones graves, aunque se vio impedido de continuar trabajando.“Estuve una semana y media sin laburar”, dijo.

El motociclista subrayó que ninguno de los taxistas involucrados se acercó a ofrecerle disculpas o preguntarle cómo estaba. “No se comunicó ninguno. El que me chocó se tuvo que quedar en el lugar un rato solo porque no podía sacar el auto. El otro, cuando vio que me atropellaron, salió corriendo”, destacó.

Las autoridades judiciales están enfocando su investigación en particular en el taxista que atropelló al motociclista, invocando el artículo 94 que señala: “Se impondrá prisión de un mes a tres años o multa de mil a quince mil pesos e inhabilitación especial por uno a cuatro años, el que por imprudencia o negligencia, por impericia en su arte o profesión, o por inobservancia de los reglamentos o deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o en la salud”.

También, estipula que “si las lesiones fueran de las descriptas en los artículos 90 o 91 y fueren más de una las víctimas lesionadas, el mínimo de la pena prevista en el primer párrafo, será de seis meses o multa de tres mil pesos e inhabilitación especial por dieciocho meses”.

En medio de la bronca por lo sucedido, subrayó: “El taxista quería pisar al otro y la ligué yo de onda. Ahora me dejó a pie y gastando plata porque la moto quedó totalmente destruida. Pero bueno, ya está”.

El director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Pablo Martínez Carignano, confirmó que el taxista responsable del accidente fue identificado. “La Policía de la Ciudad identificó al taxista que atropelló al chico de la moto, uno de los involucrados en la pelea. Pedimos al GCBA la suspensión de su licencia y lo instamos además a que revoque la habilitación que le otorgó para el servicio”.

“Un violento así no puede tener un registro profesional ni transportar pasajeros que depositan en él su seguridad. El otro conductor se fugó del lugar”, escribió el funcionario nacional y luego pidió: “Si alguien quiere colaborar con sus datos, puede hacerlo a través del canal de denuncias de la ANSV”.

