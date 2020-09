La epidemiología es la nueva disciplina "Yo te lo explico"

Adam Kucharski publicó este 2020 el libro: The Rules of Contagion. Why Things Spread and Why They Stop (Las reglas del contagio. Cómo surgen, se propagan y desaparecen las epidemias). Kucharski, doctor en Matemática y profesor en la London School of Hygiene & Tropical Medicine, analiza en base a modelos matemáticos por qué algo se esparce o por qué no lo hace. En su carrera profesional realizó trabajos de campo sobre el dengue, el ébola y el zika, entre otras enfermedades tropicales. En algún momento también trabajó en la City londinense donde analizó por qué se producían las olas de especulación financiera.

Kucharski también aplica modelos de propagación a los virus informáticos, el bitcoin, el marketing, las fake news, y todo aquello que se observe tenga un desplazamiento veloz e impacto público.

Quizás lo más útil del libro sea ilustrar con ejemplos el “número de reproducción”, el ahora popular “R”. Angela Merkel lo instaló al decir que la situación aceptable en Alemania es el R igual o menor que 1. Este valor R está compuesto del siguiente modo:

R = Duración x Oportunidades x Posibilidades de Transmisión x Susceptibilidad

Estas variables permiten comprender mejor el potencial de contagio. La Duración hace a la infectividad: el tiempo en el cual un agente infeccioso se manifiesta en síntomas. En la COVID-19 podría llegar hasta catorce días. Las Oportunidades se acotan mediante el confinamiento; las Posibilidades de Transmisión, por el uso del tapabocas o barbijo. La Susceptibilidad se acotaría mediante una vacuna o la toma de un antiviral, hoy ambos inexistentes.

Ahora bien, si comparamos con el SIDA, las Oportunidades de contagio se reducen mediante la abstinencia sexual; las Posibilidades de Transmisión a su vez se limitan mediante el uso de preservativos. Finalmente, la Susceptibilidad al contagio se recorta si se toman drogas contra el SIDA de modo preventivo.

Kucharski también aplica el mismo modelo a la difusión de los contenidos de Facebook. Las tendencias más populares entre 2014 y 2016 tuvieron un R igual a 2. El R de los contenidos de Facebook es diez veces menos potente que el sarampión.

Asimismo, relativiza el impacto de las fake news de origen ruso que circularon por las redes en las elecciones estadounidense de 2016. Por cada contenido dudoso ruso, los usuarios de Facebook accedieron a otros 90 mil. En el caso de Twitter, el 0.75% de los contenidos vinculados a las elecciones tuvo origen en Rusia.

¿Cómo podríamos representar el R relativo al material en Internet? La Duración de la infectividad es un factor importante, ya que la información tiene alta velocidad de propagación. Las Oportunidades se limitarían prohibiendo o desconectando las redes. No es extraño que muchos gobiernos autoritarios lo hagan. Las Posibilidades de Transmisión se podrían acotar etiquetando o eliminando posteos que supongan desinformación, discurso del odio, o similar. Complicado, ya que también podemos pasarnos al bando de la censura. Finalmente, la Susceptibilidad se acotaría mediante la educación en medios: la llamada Media Literacy. ¿A través de cuál o cuáles avanzar? Hacerlo de primera mano sobre las Oportunidades o las Posibilidades de Transmisión muestra que la libertad de expresión es sacrificable.

Hemos asistido a desfiles de marcos teóricos que apartados de su origen pretendieron explicarlo todo: gravitación universal, fisiocracia, evolución, materialismo histórico, relatividad, psicoanálisis, estructuralismo, teoría de juegos… ¿Será la epidemiología un anzuelo teórico más en un espinel que nos enmarque el futuro?