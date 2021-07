La apuesta por Santilli ,¿saldrá Colorado el 12?

Son una rareza común extendida en el tiempo y en el espacio. Encontramos registros ya en el antiguo Egipto de estas personas y de las distintas propiedades que les atribuían. Es normal que llamen la atención, porque si bien están extendidos en toda la faz de la tierra desde muy antiguo, son en total menos del 2% de la población mundial. Los pelirrojos son diferentes, exclusivos y viene a dejar en claro que son parte de una variación.

Recién luego del año 2000 se pudo identificar al gen MC1R. Un gen de carácter recesivo que sería el responsable del cabello colorado. Esta alteración de la función del receptor de la melanina -1 (MC1R) que se aloja en el cromosoma 16 humano pareciera ser la causa. La melanina es un pigmento que le da coloración marronacea al cabello y la piel. La mutación en el receptor de esta hace que los pelirrojos tengan el cabello rojizo, la piel clara y la cara llena de pecas. Aunque más recientemente se descubrió que hay otras siete diferencias entre la genética de los colorados y las personas de pelo negro, castaño o rubio.

Esta diferencia tan vistosa entre el pelo rojo y el resto de las coloraciones, hizo que los colorados fueran objeto de sacrificios en el antiguo Egipto y de los prejuicios de Aristóteles que sostenía que tendían a tener mal carácter. Sin embargo, la difundida creencia de que los pelirrojos traen mala suerte surge del despecho de los romanos ante la conquista de los pueblos del norte de Europa. Cuando el Imperio Romano se dispuso a conquistar estas tierras, donde hasta en la actualidad sigue habiendo mayor concentración de colorados, se encontraron con pueblos que dieron duras batallas contra el ejército romano y lograron vencerlo. Se crearon mitos, acerca de estos pueblos a los que los asociaban con monstruos de cabellos colorados adornados con cascos con cuernos y osamentas.

En el Nuevo Testamento, aparecen citas que describen a Judas Iscariote, Caín, Esaú y María Magdalena como pelirrojos, adjudicándonos el mote del mal, demoníacos y engendros. Probablemente por esto se expliquen los testimonios que muestran que en la Edad Media muchos colorados fueron perseguidos por asociar el color de su pelo a las llamas del infierno y a un pacto con el demonio.

Hace algunos años, cuando empezó a visibilizarse el bullying y la discriminación, los colorados empezaron a juntarse y a mostrar las discriminaciones que sufrieron a lo largo de la historia. Al punto de que, a partir del 2005, cada 7 de septiembre se celebra el Día Mundial del Pelirrojo en la pequeña ciudad de Breda, en Holanda. Allí se celebra la principal fiesta con miles de personas con este color de pelo.

El Roodharigendag (o RedHead Day) tuvo su origen en un anuncio que el pintor Bart Rouwenhorst puso en un periódico de Holanda. Allí decía que buscaba 15 mujeres pelirrojas para una pintura. Si bien sólo necesitaba 15, recibió 150 llamados y como no quiso rechazar a ninguna, decidió celebrar una reunión y así nació este festival que ya lleva 13 años congregando cada día más pelirrojos de los más variados tonos de rojo y partes del mundo.

Esta reivindicación de los pelirrojos, nos llevó a ver que muchos de los personajes más sobresalientes o determinantes para la historia fueron colorados. Entre esta larga lista podemos encontrar a gente que no podemos imaginar con otro color de pelo que no sea rojo, como Woody Allen, pero también a gente que no es tan probable que imaginemos así como: Cristóbal Colón, Isabel I de Inglaterra , William Shakespeare ,Galileo Galilei, Antonio Vivaldi,. George Washington , Thomas Jefferson . Napoleon Bonaparte , Giuseppe Garibaldi, Vincent van Gogh Vladímir Ilich Uliánov ( más conocido como Lenin​), Marilyn Monroe, y un largo etcétera.

Algunos de estos habrán sido malhumorados, pescadores o habrán tenido algo de diabólico y otros habrán sido grandes personas que nos dejaron un valiosísimo legado. Pero es innegable que ninguno de estos pasó desapercibido para la historia.

No es casual que el Tweet con la cabellera roja se haya hecho viral. El colorado que entra a jugar en las próximas elecciones aunque está presente en la escena política hace un tiempo, promete no pasar desapercibido. Con solo señalar que es un vicejefe de gobierno valorado por su desempeño en la legislatura por propios y ajenos, sino también desempeñar a la par una muy buena gestión como ministro de seguridad de la nación.

Diego Santilli es un contador que comparte el colorado de su pelo con la banda del club de sus amores y tiene la particularidad de haber sido uno de los miembros fundadores de Compromiso para el cambio (actual Pro) que saltaron desde el partido peronista porteño. Con una larga experiencia en gestión en distintos organismos de la Ciudad y habiendo sido legislador y senador porteño antes que vicejefe de gobierno, es más reconocido por su trayectoria de gestión que por darse visibilidad en los medios con palabras grandilocuentes o escándalos de farándula.

¿Este colorado será un demonio o un distinto? ¿Será destacado por lo bueno o por lo malo? ¿Esta diferencia no harán que se crea alguien superior?

Seguramente Facundo Manes podrá aportar alguna respuesta a estas preguntas desde su especialidad. De hecho podría entenderse que esté muy distraído de la campaña porque trata de entender el asunto buscando en la genética neuronal de los colorados algo que explique por qué Santilli parece estarle ganando de mano en esta interna.

Para ayudar a Manes a que se ponga en campaña, le acerco el corpus de declaraciones de Santilli en el acto de lanzamiento de campaña para que pueda determinar más rápido con qué tipo de particularidades neuronales nos encontramos: "No somos un equipo que te echa la culpa, te impone o te maltrata", "Soy un tipo que voy para adelante. Tenemos que poder cambiar esta provincia", “No me gusta opinar de los candidatos. Me gusta opinar de lo que tenemos que cambiar. No esperen entrar en agresiones”.

En el acto de lanzamiento hubo mucho color como siempre , prolijo como todo acto de juntos, pero la verdad que los saludos y abrazos se notaban forzados. Se notaba que los dolores perduran y los veremos en la campana. En el acto se reforzó la idea de unidad, pero no hay que olvidar que la que se presentó fue solo una parte de la oposición. Veremos qué hacen los radicales si salen de la austeridad y le dan color y vida a la presentación o renuncian también al color rojo que en el comienzo del radicalismo supo mostrar las ideas rebeldes y llenas de vigor que supieron tener. Tal vez el único rojo sea el del pelo de Santilli, como los guerreros del norte de Europa rechazaron el avance de los romanos, se propone frenar el avance del kirchnerismo.