Coronavirus: la crisis tiene el tamaño de la oportunidad

por Leandro Halperin

Al país de los besos como saludo, del abrazo fácil y del apretón de manos; al país de los asados con amigos y del mate compartido llegó el Coronavirus. También llegó al país de las crisis recurrentes, de la falta de políticas de Estado, de las diferencias irreconciliables. Es esta Argentina la que recibe una pandemia que requiere de unidad para enfrentarla y reducir los daños que, inevitablemente, tendremos que sobrellevar.

Acostumbrados a los problemas que arrastramos por décadas sabemos que las crisis impactan negativamente en nuestras vidas. La falta de acuerdos las han vuelto cíclicas, y un buen ejemplo de esto lo escribe Martín Lousteau en su libro “Debajo del agua” cuando cita a David Foster Wallace en un discurso que dio para los recién graduados del Kenyon College de Ohio, en Estados Unidos que dice así: «Hay dos peces jóvenes nadando y sucede que se cruzan con un pez más viejo que viene en sentido contrario. Este los saluda con la cabeza y dice: ‘Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua?’. Los dos peces nadan un poco más y, entonces, uno de ellos se vuelve hacia el otro y dice: ‘¿Qué cuernos es el agua?’».

Coronavirus: ¿Qué es un crecimiento exponencial?

Enfrentamos una nueva crisis pero esta vez no se trata de los “problemas de siempre”. No es fruto de decisiones de política económica o de la baja calidad institucional; sus autores no son las familias que se enriquecieron de forma privilegiada, ni el populismo voraz que no sabe de reglas ni de honestidad. Esta vez es distinto, al adversario lo podemos llamar enemigo, porque lo es y tiene nombre real (COVID19). Tampoco es igual la crisis, es global y sanitaria; la situación es excepcional y la mayoría de nosotros no vivió nunca nada parecido.

El sistema institucional reaccionó con madurez y en pocos días construyó acuerdos imprescindibles. El Presidente de la Nación y gobernadores de distintos signos políticos dicen lo mismo y juntos. El sistema de salud se presenta articulado y en coordinación con los demás. Esta vez quienes tienen la responsabilidad de gobernar parecen estar a la altura de la crisis, inspiran confianza y precisamos que no defrauden. Pero no alcanza.

Coronavirus: cómo prepararnos para continuar el aislamiento

El aspecto más sensible que enfrentamos con esta pandemia es el contagio, debemos limitar la cantidad de casos para que el sistema de salud pueda absorber las situaciones que se presentarán. Imágenes como las de la ruta 2 llena de autos con rumbo a la costa, o la de algunos irresponsables que deciden no respetar la cuarentena y arriesgarnos a todos tal vez desmoralizan. ¿Podrá un país como el nuestro, acostumbrado como dijo Carlos Nino, a vivir al margen de la ley, aceptar las reglas y seguir las indicaciones?

El desafío es inmenso, son muchos los ejemplos positivos que nos hacen confiar en que lo vamos a superar. Ahí están las y los trabajadores de la salud, dispuestos a todo para protegernos mejor, quienes se ocupan en otros servicios esenciales que salen a las calles para que no falte lo que no puede faltar, los que se esfuerzan para mantener la calma colectiva e individual, y son miles los ejemplos de personas que colaboran con las compras de adultos mayores o las de quienes están en cuarentena.

El coronavirus y la oportunidad de hacernos la pregunta justa

La mejor receta para enfrentar esta pandemia, está en estos ejemplos de altruismo, solidaridad y compromiso social. La crisis es enorme, tan grande como la oportunidad que tenemos de valorar lo que nos une, cerrar las grietas y construir puentes.