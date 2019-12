La Matanza-CABA: respuestas a las mentiras de Cristina Kirchner

Sergio Abrevaya*

Cristina Fernández comparó el presupuesto del municipio de La Matanza con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pidió rediscutir la coparticipación. Incentivando el odio a los porteños, seguramente por el rechazo del electorado hacia ella, pretende comparar rangos diferentes.

La Matanza es un municipio que depende de la redistribución que hagan los gobernantes de la Provincia de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma posee el rango de Provincia, así lo declaró la Corte Suprema en el juicio “Gobierno Caba c/Córdoba S/ ejecución Fiscal”. La Ciudad Autónoma sólo puede ser comparada contra las demás 23 jurisdicciones argentinas. Económicamente hablando, y dejando en claro el abismo entre ambas, CABA aporta el 25%, mientras que La Matanza solo el 0.7%.

Contribuye con el 25% a la Nación y recibe solamente el 3,5% de coparticipación. Antes era menor, 1,4%, menos que la provincia Santa Cruz, y se incrementó porque transfirieron la Policía, y para poder pagar los sueldos de los 22 mil agentes transferidos, le devolvieron en coparticipación una pequeña parte de lo que CABA aporta. Transfirieron gastos con sus recursos.

Desde el reinicio de la democracia, Cristina Kirchner y el PJ de Menem han gobernado la provincia de Buenos Aires 28 años, y 24 años a la Nación. Cuando CFK tuvo la intención de ahogar a Scioli, frenó las transferencias a la Provincia, y cuando Macri la quiso favorecer a Vidal, le dio más. Los gobiernos que ha tenido han sido delegados del presidente de turno y no de sus habitantes.

Vivimos en el “federalismo coercitivo”. La Nación se queda con los impuestos y las retenciones de todos (sumados, llegan al 73% de los recursos) y, a pesar de apropiarse de nuestros recursos, continúa con déficit y haciendo transferencias adicionales a las provincias “preferidas” a discreción.

El presupuesto de la Ciudad se compone mayoritariamente con impuestos locales (un 80% aproximadamente). Distinta situación tienen las provincias no desarrolladas.

La coparticipación y las elecciones

También la vicepresidenta se refirió a la coparticipación per cápita. Comparemos entre provincias, como corresponde. Santa Cruz ocupa el podio más alto de coparticipación per cápita en la Argentina, con el 7%. Aparte deben sumarse las regalías por petróleo o por las represas que les estamos construyendo todos los argentinos. La Ciudad de Buenos Aires está en el último escaño, con el 0,6% per cápita de la coparticipación.

Hace años que la CABA y las seis provincias productivas ayudamos solidariamente a la Nación y al resto de las provincias con economías primaristas y extractivistas, sometidas a gobernantes feudales, que no quieren industrializar y perder sus feudos. Gobernadores como Gildo Insfrán, José Luis Gioja, Gerardo Zamora, Juan Manzur, Néstor Kirchner o Carlos Menem, verdaderas oligarquías provinciales, se quedan con la transferencia de dinero que recibieron, para acrecentar sus fortunas personales y las de sus amigos sin mejorar la condición de sus comprovincianos. CFK pertenece a ese club de multimillonarios.

Necesitamos una Argentina productiva con más provincias desarrolladas.

La Ciudad junto con la provincia de Buenos Aires son las grandes perjudicadas de este sistema. Desde 1880, por la capitalización de Buenos Aires, han perdido riqueza y no les han permitido gobernarse a sí mismas, como una sola que eran, y como cualquier Provincia. Ambas aportan el 60% del PBI. ¿Qué más nos quieren sacar?

* Diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Abogado.