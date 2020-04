Zaffaroni contra Berni por los presos: "Hay gente que tiene pocas neuronas y dice cualquier cosa"

Noticias Relacionadas Indignación por el video de Cascini y Di Zeo a favor de la liberación de los presos

En medio de la polémica que se abrió por el reclamo y liberación de presos en el contexto de la pandemia del coronavirus Covid-19, ya se subió el tono con las opiniones extremistas y opuestas del actual ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, y del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni.

Es que Berni había dicho sobre el tema que "no puede ser que un violador se vaya a vivir una cuadra de la víctima, me parece que la Justicia tiene que ser mucho más responsable, si el último camino es la liberación que al menos lo haga de manera responsable". Además, aclaró que si fuera por él, no liberaría a nadie, aunque aseguró que debe ser una respuesta de la Justicia.

Mientras el gobierno dio el visto bueno para que en algunos casos se liberen presos, Zaffaroni salió a responder la visión "dura" de Berni: "El discurso Berni es del populacho vindicativo que llenó las cárceles de gente en prisión preventiva".

Sergio Berni: "Si liberamos al preso, ¿el Estado le va a pagar el IFE para que no robe?"

Y agregó: "Hay gente que tiene pocas neuronas y dice cualquier cosa sobre las prisiones domiciliarias. Estas recomendaciones las dio la OMS y muchísimas otras instituciones y organismos de derechos humanos", en diálogo con FM Futurock.

Berni había aludido a Zaffaroni en una entrevista con radio Mitre: "Habló de 'un jurista muy reconocido' que hablaba de evitar masacres. Masacres son las que tenemos todos los años en la provincia de Buenos Aires cuando los delincuentes nos matan mil bonaerenses. Esas son verdaderas masacres", afirmó el ministro de Axel Kicillof.

A su vez, Berni comparó la realidad de los internos y la de quienes trabajan diariamente en ámbitos peligrosos: "(El Covid-19) no es un virus que ataca solamente a los presos... ataca también a los médicos que están en la primera línea en terapia intensiva, ataca también a los policías que trabajamos las 24 horas desde hace 37 días sin saber muy bien cómo funcionaba esto, y no por eso nos fuimos a nuestras casas".

Massa pidió al Observatorio de Víctimas que monitoree libertades de presos

“Yo tengo varios funcionarios con familiares o allegados que son pacientes de riesgo y, como trabajan en lugares donde hay circulación viral, duermen las 24 horas arriba de un colectivo en nuestro puesto de comando. Si nosotros y los médicos lo podemos hacer, también lo pueden hacer los presos”, precisó.

En su respuesta, el exjuez de la Corte Suprema consideró a las cárceles como "una bomba virósica", donde la velocidad de reproducción del virus es 10 veces más alta que la social. "Estamos al borde de la hecatombe", dijo, y solicitó no convertir "la pena privativa de libertad en una pena de muerte".

"Nadie pretende vaciar las cárceles. Se podría tener a la población más agresiva adentro y ver si pueden salir o darle arresto domiciliario a los que están en condiciones de hacerlo. Nadie está hablando de darle domiciliaria a femicidas y asesinos, sino a aquellos que están en condiciones de recibirla. No estoy promoviendo ninguna amnistía", concluyó.

J.D. / M.C.