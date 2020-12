Se entregó “Frasquito”, el cura acusado de abusar de una alumna de 11 años

Un cura acusado de abusar sexualmente de una alumna de 11 años en un colegio religioso de la ciudad de La Plata se entregó esta mañana en la fiscalía para ponerse a disposición de la Justicia.

Se trata de Raúl Anatol Sidders, ex capellán general del Colegio San Vicente de Paúl, ubicado en la calle 115 y diagonal 80, quien está imputado por el delito de "abuso sexual gravemente ultrajante".

Los ex alumnos de la escuela recuerdan que el cura les decía barbaridades de las mujeres. Por ejemplo, que lo único que sabían hacer era "comer, dormir y coger". A Sidders lo llamaban "Frasquito", porque les hacía preguntas fuera de lugar durante la confesión y los obligaba a masturbarse para guardarse su semen en frascos.

El cura Sidders, del San Vicente de Paul, me atormentó toda la secundaria porque sabía que yo era gay. Ya era hora de que cayera este hijo de puta. Abro hilo https://t.co/UQvOvPfwPD — El Editor🏳️‍🌈 (@ProfetaArgen) August 1, 2020

De acuerdo a la investigación, el sacerdote habría "abusado de una menor entre los años 2004 y 2008 inclusive". Para el fiscal Alvaro Garganta, a cargo de la instrucción, el religioso sometió a una alumna "en el inicio de los actos".

Según consta en el pedido de detención, al que tuvo acceso Perfil, el cura "hacía colocar sus manos en los bolsillos de la sotana y sentir su pene erecto, situaciones que acaecían en el patio de la institución y durante los recreos, que provocaron un grave daño en la salud mental de la niña".

Garganta señaló que, en el mismo período, y en las "habituales ocasiones en que le recibía el sacramento de la confesión, corrompió a la menor mediante explicaciones personalísimas sobre como masturbarse, realizar sexo oral y mantener relaciones con acceso carnal con su novio".

Con el arzobispo de La Plata, Héctor Aguer.

El fiscal tuvo en cuenta también el informe psiquiátrico realizado a la víctima que indica que "el discurso es claro, coherente y lógico". "Resulta veraz, presentando un criterio compatible con trastorno de estrés postraumático, como consecuencia de agresión sexual", se indica.

En la causa declararon la mamá de la víctima, una amiga y excompañera en el San Vicente de Paul, y la psicóloga que la trata, quien señaló que las prácticas que el imputado le hacía realizar a la víctima han resultado de una vejación tremenda".

La psicóloga relata "los sucesos descriptos a lo largo del tiempo", siendo ello coincidente con la denuncia y posterior testimonio de la víctima, y refiere asimismo las secuelas a nivel psicológico que le ha dejado a la víctima.

Garganta justificó el pedido de detención en la gravedad del delito, la elevada pena y su residencia en una zona fronteriza, dado que el cura acusado se encontraba desde julio de 2019 en la provincia de Misiones. "Entiendo que esos elementos resultan suficientes para sostener el riesgo de fuga del acusado", argumentó el fiscal ante el juez Agustín Crispo, quien inmediatamente ordenó su arresto.

El cura estuvo prófugo el lunes, pero esta mañana se presentó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11, que está a cargo de Garganta, para ponerse a disposición de la Justicia.

En la UFI 11 de La Plata, donde quedó formalmente detenido.



El testimonio de la víctima que abrió la investigación contra el cura es muy claro y contundente. "Recuerdo que era malo con todas mis compañeras, pero conmigo no. En ese momento pensaba que me tenía un cariño especial. A partir de los 11 años empezó a acosarme. En invierno, adelante de todos, me hacía poner mis manos en los bolsillos de su sotana porque decía que yo tenía las manos frías, y me hacía sentir su erección", señaló al sitio prensa obrera.

Además de esta chica, otros jóvenes también habrían sido víctimas de Sidders, quien estuvo en el colegio platense durante dos décadas y era, además, capellán de Gendarmería Nacional (GNA) y llegó a conducir un programa de televisión en el canal de cable local de La Plata.

Arriba de un tanque de guerra, cuando era capellán de Gendarmería Nacional.

En el año 2011, sus declaraciones contra las mujeres que se manifestaban a favor de la despenalización del aborto en la catedral de la capital provincial despertaron una enorme polémica y derivaron en una denuncia en el Inadi.



"Había unas cuarenta o cincuenta loquitas; son esas que estudian Periodismo ahí, en la Universidad de La Plata, que nosotras les pagamos el estudio para que ellas no estudien y estaban en la puerta de la Catedral porque era el día de la violencia de Género", dijo el cura en el programa "Ave María Purísima", que luego fue levantado.