Aborto | Norma Durango: "Tratamos de convencer a los que están en contra"

Todavía quedan 11 días para que el Senado trate el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo pero sigue la atención puesta en el conteo de votos —conocido popularmente como "poroteo"—. Todo puede pasar, aunque los números cada vez son más ajustados.

La presidenta de la Banca de la Mujer, la senadora Norma Durango, aseveró que desde el sector “verde” no cesan en tratar de dialogar con los que quieren votar en contra para lograr que se sancione la iniciativa, que en 2018 logró la media sanción de Diputados pero fue rechazada en la Cámara alta.

“Soy cautelosa, no soy pesimista pero tampoco soy una optimista ingenua, sé que muchos pueden cambiar el resultado. Estamos trabajando convenciendo con argumentos y con mucho respeto a quienes piensan votar en contra. Digo con mucho respeto porque todos tienen derecho a pensar de una manera o de otra y lo que estamos tratando y hacerle entender a quienes votan en contra que esto no es un asesinato, ni un problema que Dios castiga, sino que es un problema de salud pública y de derecho de las mujeres”, explicó Durango en diálogo con radio El Destape.

“Yo confío que el 29 va a primar la situación de salud y que el Congreso va a estar a la altura de las circunstancias. Nos merecemos en Argentina tener esta ley, porque hemos sido un país pionero en tantos otros derechos de las mujeres que cómo no vamos a tener este”, consignó la legisladora.

Durango reconoció que ella a título personal no está a favor del aborto, pero aclaró que “no puede una opinión personal dar a lo colectivo una restricción”. “Sentimos como legisladores y legisladoras la obligación de escuchar las razones de los distintos sectores y estoy absolutamente convencida que el aborto legal, seguro y gratuito tiene que ser ley en Argentina porque en los países que lo es los abortos no han aumentado y lo que sí ha disminuido sustancialmente son las muertes de las mujeres”, indicó.

El senador Marino anunció que votará en contra del aborto legal y quedan menos indecisos

La senadora valoró que el debate que se dio en comisión fue más respetuoso que en 2018, “más allá de que algunos se querían salir de eje”. En su análisis, destacó que los legisladores no modificaron su opinión pero sí les sirvió a los nuevos integrantes del cuerpo que no estuvieron en el anterior tratamiento de la iniciativa para “poder entender y comprender las distintas posturas”.

Por otro lado, la senadora señaló: “Las mujeres tenemos que tener el derecho a no querer maternar. Si esto fuera un problema de los hombres te digo ya se hubiera solucionado hacía mucho”. “Nuestras hijas nos han enseñado que tenemos derecho a decidir nuestro futuro. Esa marea verde maravillosa”, manifestó.

La mira está puesta en tres senadores que aún no dieron a conocer su voto: el entrerriano Edgardo Kueider, que en alguna oportunidad previa a su llegada al Congreso deslizó su rechazo, su coterránea Stella Olalla que los verdes tienen esperanzas de convencer y la rionegrina del Frente de Todos Silvina García Larraburu que en 2018 votó en contra pero dijo que estaba dispuesta a rever su postura este año.

B.D.N./FeL