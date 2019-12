Alberto Fernández "Los jueces tienen que saber que no existen más operadores judiciales"

El presidente Alberto Fernández renovó este jueves sus críticas contra la Justicia al remarcar que "siempre actúa de una manera debido al momento político". En ese sentido, precisó que "los jueces tienen que saber que no existen más operadores judiciales".

"Me preocupaba cuando detenían gente y estaban durante 4 años sin condena firme y ahora tampoco estoy contento con cierta lógica de la Justicia porque hay presos comunes que siguen de la misma manera. La Justicia acompañó cierta mano dura y no se trata de eso, sino de detener a quien corresponde y dejar libre a quien corresponda. Las críticas que tenía siguen todas en pie", indicó.

Fernández sostuvo que quiere "terminar con esos sótanos de la democracia y que la Justicia se convierta en un juego de pícaros o de delincuentes que extorsionan para sacar ventajas". "Los jueces tienen que saber que no existen más operadores judiciales, que si aparecen en nombre mío o de la ministra de Justicia, les están mintiendo", agregó al ser entrevistado en el programa La Rosca (TN).

Refiriéndose a la agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo: "La democracia necesita un servicio de inteligencia que deje de espiar opositores y deje de visitar jueces que ve que el poder de turno demanda. La Argentina necesita un servicio de inteligencia que no los espíe a ustedes (en referencia a la prensa) o a mí si fuera opositor".

En materia de seguridad cuestionó la gestión de la ministra Patricia Bullrich y remarcó que fue "muy crítico de la doctrina Chocobar, del peritaje patético de Gendarmería en el caso (del fiscal Alberto) Nisman, el caso (Santiago) Maldonado que quedó turbio". Asimismo, se refirió a la despenalización de las drogas y en ese aspecto sostuvo que se trata de "un tema complejo" del que "no hay que hablar con ligereza".

"La ONU dice que guerra contra el narcotrafico perdió. No hay que seguir insistiendo. El narco sigue funcionando, ese método no está funcionando", indicó. Y agregó: "El segundo punto es que detrás del mundo de la droga hay un negocio. Hay drogas blandas y drogas duras, todas son nocivas, inclusive tabaco y alcohol. Las duras son imposibles de admitir porque generan un daño físico enorme. Esto no se resuelve diciendo 'legalicemos'. Uno puede legalizar la marihuana, Uruguay demuestra que no pasa nada. Hay que ver cómo abordamos el tema".

