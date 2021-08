Beatriz Sarlo: "Macri recibió un país razonable, Alberto Fernández un país quebrado"

La ensayista Beatriz Sarlo opinó este martes 3 de agosto sobre el gobierno de Alberto Fernández al que calificó como "mediocre", pero aclaró que el exmandatario "Mauricio Macri recibió un país razonable y dejó miles millones en deuda. Fernández ya recibió un país quebrado".

Entrevistada por LN+, Sarlo habló sobre la gestión del Frente de Todos: "El Gobierno es muy mediocre. Muy tironeado por cierta indecisión del Presidente en resolverse a tomar algunas medidas que no prometió pero que de alguna manera dejó trascender en sus discursos".

De todas maneras, acotó: "A cada Presidente hay que calificarlo con la situación que le tocó vivir. Macri recibió un país razonable y dejó miles millones en deuda. Fernández ya recibió un país quebrado".

"Cada vez que un político dice que quiere que la gente sea feliz, me da ganas de llorar. ¿Cuál es el programa de la felicidad? Ya lo dijo Macri que quería que todos fuéramos felices, y ahora volvió el tema de la felicidad", agregó la ensayista.

Los amigos empatizan un rato, por Beatriz Sarlo

Asimismo, comentó: "No se puede usar la palabra dictadura ni infectadura como se ha usado de manera carnavalesca. Es una república con instituciones".

Sobre las elecciones legislativas, Sarlo afirmó que la vacunación "va a ser importante" porque "demuestra cierta eficacia del Estado".

Mientras que en cuanto al escándalo de las visitas a Olivos, afirmó: "Es la sensación de impunidad. Si el Presidente invita amigas o amigos, uno dice que tiene la sensación de impunidad, primero cree que no va a tener descubierto y si es descubierto no va a tener trascendencia".

"No sé si Larreta es presidenciable, pero sí ha demostrado una enorme eficacia como gobierno. Es eficaz para las capas medias de esta ciudad", concluyó.

Beatriz Sarlo: "Las islas Malvinas son un territorio británico, es lo más parecido al sur de Escocia"

La ensayista generó polémica por sus dichos sobre las islas Malvinas y el reclamo de la Argentina por su soberanía: "Tuvimos políticos aventureros y militares aventureros. El general Galtieri invadió las islas Malvinas, la gente cuando dice que las Malvinas son argentinos no se detienen ni un minuto a pensar si son argentinos, si no son, o qué son las Malvinas. El general Galtieri mandó tropas a las Malvinas. Es un acto nacionalpsicótico".

"Fui a las Malvinas para una serie de notas. Es un territorio británico, es lo más parecido al sur de Escocia. Mandar tropas ahí es un acto que no hay habitante de ese territorio que no lo viva como una invasión. Revindicando tierras que aparentemente eran argentinas en la década del 30 del siglo XIX. Cuando todavía Argentina no se llamaba Argentina, no estaba unificada como país, no tenía Constitución. Y hoy todavía se agita eso cuando se quiere hacer propaganda nacional", agregó Sarlo.

Consultada por la polémica que podían generar su dichos, manifestó: "Ya saben que yo soy una vendepatria. Me importa muy poco la polémica que se genere con un promalvinero. Lo mandaría a vivir seis meses a las Malvinas y trabajar ahí".

ED / ds