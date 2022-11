Biden ve el abismo y los demócratas pueden perder el control del Congreso

Joe Biden está en el peor momento desde que derrotó a Donald Trump en 2020 y asumió la presidencia de los Estados Unidos. Al punto tal que los demócratas saben que este martes 8 de noviembre con la elección de medio término pueden perder el control del Congreso, lo que va a paralizar aún más la gestión de un mandatario que no le encuentra el rumbo su Presidencia, más allá de los repuntes económicos de las últimas semanas.



Actualmente los demócratas cuentan con una leve ventaja en la Cámara de Representantes y hay un empate 50/50 en el Senado pero desempata la vice, Kamala Harris, por lo que -aunque ajustada- la victoria es del oficialismo. Ese panorama puede cambiar, y seguramente suceda, a partir del martes.



¿Qué está en juego en Estados Unidos? Las 435 bancas de la Cámara de Representantes; 35 de los 100 bancas del Senado y 36 gobernadores estatales. No solo eso, además habrá un total de 129 medidas que se someten a referéndum en 36 estados. Entre ellas, la discusión por el aborto en California, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont, ya que con el último fallo de la Corte, la responsabilidad pasa por cada Estado en particular.



Aunque los miembros del oficialismo entienden que será un dolor de cabeza extra, lo cierto es que fueron contados los casos en la historia norteamericana que el Gobierno haya ganado la elección de medio término. Para no ir tan lejos, los últimos presidentes, Barack Obama y Donald Trump las perdieron.



Cuestionamientos. Hay cinco aspectos clave en esta elección. En primer lugar, la Economía. La inflación anual aumentó 8,2% en septiembre, la más alta en décadas. Y si bien la actividad comenzó a repuntar, vivir con aumento de precios -aunque leves- es una noticia que impacta de lleno a los asalariados. En segundo término, la inseguridad, ya que las cifras son siempre a la suba y la discusión sobre el accionar de las fuerzas de seguridad quedó en el centro de la escena.



El tercer aspecto es la cuestión del aborto, donde los demócratas buscan movilizar al electorado. Los estados de California, Michigan y Vermont quieren blindar su acceso tras el fallo del Supremo tribunal, mientras que Kentucky y Montana quieren limitarlo más. El cuarto punto a tener en cuenta son los números de la inmigración que bate récords año a año. Esto se vio reflejado en la opinión pública. En marzo, más de 4 de cada 10 norteamericanos dijeron a la consultora Gallup estar "muy preocupados" por la inmigración ilegal Por último, aunque más abstracto, el concepto de la "Democracia" está en discusión. Tanto los demócratas como los republicanos plantearon la cuestión durante el cierre de las campañas.