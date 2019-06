Del PJ a La Cámpora, de mediático a massista: Qué hace hoy José Ottavis

por Ramón Indart

José Ottavis fue un hombre poderoso y referente dentro de La Cámpora. Formó parte de la mesa chica y como vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires manejó un presupuesto inmenso. Hoy, cerca del final de su período como diputado (cumple mandato en diciembre), milita junto al Frente Renovador de Sergio Massa, bajó su exposición pública y mantiene la expectativa para el cierre de listas.

Los últimos cuatro años de Ottavis fueron intensos. Durante la campaña del 2015, estuvo en la lista que llevó a Daniel Scioli como candidato a presidente. Pero ni bien asumió el nuevo mandato la disputa con los camporistas fue inocultable. La discusión en el recinto por el Presupuesto de María Eugenia Vidal, sumado a la falta de liderazgo dentro de la agrupación y los continuos escándalos del exnovio de Victoria Xipolitakis llevaron a la ruptura del bloque, del cual Ottavis era presidente. Todo terminó en tres bloques distintos. El del Frente Para la Victoria (FPV); el de los intendentes y el del propio Ottavis junto a Rocío Giaccone. Luego se sumaron Juan Manuel Cheppi y Alejandra Martínez (ambos de Mar del Plata). Juntos crearon el Bloque Frente Amplio Justicialista que preside Martínez.

A fines del 2016 su exposición mediática y problema con las adicciones fueron moneda corriente en la vida privada del político que asistía a eventos junto a Moria Casán. Durante esos meses acusó a Máximo Kirchner de pedirle que dejara a Xipolitakis: "Me dijo que él tenía la información de que Massa había dicho que me la había mandado. Fue en enero o febrero de 2016, ya había pasado la elección", reconoció tiempo después a la revista Gente. Contó además que no hablaba con el líder de La Cámpora desde enero del 2016.

Durante la campaña del 2017, prendió el ventilador y se sinceró: "Fuimos corruptos, interesados, mentirosos y manipuladores". Por ese entonces también pasó por el "Bailando por un sueño", aunque duró poco y fue desvinculado. Armó su lista "Amarte Argentina" pero tuvo problemas con la Justicia electoral. Junto a él llevaba a figuras del espectáculo como el conductor de la movida tropical Daniel "La Tota" Santillán, la exvedette Rocío Gancedo y la mediática Alicia Barbasola.

En 2018, cuando estalló la causa de los cuadernos, quedó involucrado manejando dinero de la campaña del 2013. Tuvo que declarar ante la Justicia. En la misma entrevista para Gente, señaló: "Recibí esa plata de Juan Carlos Mazzón, ya fallecido, del Partido Justicialista. Presenté el recibo y los actos en los cuales gasté ese dinero. El juez Claudio Bonadio dice que Ottavis no participa de la asociación ilícita. Pasó a la esfera de las cuestiones electorales; por sorteo, lo tiene el juez Sergio Torres".

A fines de ese año selló de manera oficial su ingreso a Alternativa Federal tras una reunión en el Senado nacional con Miguel Ángel Pichetto. Sin embargo, todas las fuentes del recinto consultadas por PERFIL reconocieron que el trabajo alineado con el equipo de Massa comenzó a fines del 2017. Por eso a nadie de la política peronista le sorprendió ver a Ottavis en varios actos del tigrense. El domingo pasado estuvo en San Fernando compartiendo una actividad con el intendente de ese distrito, Luis Andreotti. Y el jueves 30 estuvo presente en Parque Norte durante el congreso nacional del espacio que pidió ampliar las alianzas.

"Tiene línea directa con Massa", reconocieron dirigentes que están en el FR. Volvió a un rol en el que siempre se sintió cómodo: operador/ armador político. Cuentan quienes lo vieron por la cámara y los actos en los últimos meses que "está otra vez haciendo la política que mejor hace. Perfil bajo y armando en silencio". El día del congreso nacional, cuando Massa terminó de hablar, pidió a su gente que suban a escenario. Ottavis fue de los más apurados para subir.

