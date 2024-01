Denunciaron a Alicia Kirchner por el hallazgo de leche vencida e insumos para el Covid en un depósito de la gobernación

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, publicó un fuerte descargo en sus redes sociales contra su antecesora y actual senadora, Alicia Kirchner, a quien responsabilizó por el supuesto hallazgo de mercadería e insumos médicos vencidos tras una revisión del depósito de la cartera sanitaria de la provincia. "No dejo de asombrarme", manifestó el sucesor de la hermana del ex presidente Néstor Kirchner.

Claudio Vidal señaló con fuertes acusaciones a la ex gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, tras la inspección de uno de los depósitos dependientes de la cartera sanitaria provincial.

El gobernador de Santa Cruz venderá la residencia utilizada por sus antecesores en el centro de El Calafate: "Se terminó la fiesta"

En redes sociales, el mandatario calificó los hechos como un gesto de "abandono e inhumanidad" y a continuación enumeró los insumos que fueron encontrados ya vencidos en la dependencia del área sanitaria.

"El Depósito de la Cartera Sanitaria estaba repleto de leche vencida", denunció Vidal en su cuenta de X. "También están vencidos miles de Test rápidos para COVID y mascarillas faciales. Al vencerse, se vuelven inútiles para el uso de la población que lo necesita. No dejo de asombrarme".

Las imágenes publicadas por Claudio Vidal en su cuenta de X (@ClaudioVidalSer)

En un hilo de Twitter, el gobernador actual continuó su severo descargo contra la administración anterior.

"Me asusta pensar que estuvimos en manos de personas que odiaban a su propio pueblo. De otro modo no se puede comprender este abandono, que roza con la traición al pueblo de Santa Cruz", apuntó Claudio Vidal.

A su vez, el dirigente remarcó que mientras los insumos permanecían desaprovechados en el depósito, "el Ministro de Salud del gobierno anterior, se paseaba en una lujosa camioneta que ninguno de los pacientes que deambulan solicitando asistencia, podría siquiera soñar con comprarse".

La vida política de Daniel Scioli, en fotos: el "comodín" de todos los gobiernos que surgió con Menem y fue ratificado por Milei

Por otra parte, afirmó que el entonces ministro de Salud y Ambiente de Santa Cruz, Claudio García, habría utilizado fondos públicos para comprar dicho vehículo.

"Era una camioneta que se hizo comprar con dinero público. Lo repito una vez más: esta no es sólo una denuncia pública. Lo comunico porque honraré a mi pueblo con la verdad. Pero también cursaremos todas las denuncias penales correspondientes", detalló Claudio Vidal.

La publicación en la cuenta de X del gobernador finalizó con el siguiente mensaje: "El abandono de insumos sanitarios es un delito. Serán denunciados sus presuntos responsables. Lo mismo haremos en todas las áreas del gobierno".

Alicia Kirchner y Claudio Vidal.

Vidal quebró 32 años de hegemonía K en Santa Cruz

Claudio Vidal es el gobernador de Santa Cruz que en los últimos comicios logró desplazar al kirchnerismo del poder después de 32 años.

Al inicio de su mandato, el sindicalista comunicó su decisión de no liquidarle el sueldo a Alicia Kirchner ni a su gabinete, que trabajó hasta el último 10 de diciembre.

"He decidido no pagarle la liquidación a la ex gobernadora Alicia Kirchner, su gabinete y parte de su equipo", indicó el mandatario provincial a fines de diciembre.

"Si no hay plata para el pueblo, tampoco hay plata para los que se enriquecieron con la política. De a poco ordenaremos todo", sintetizó Vidal.

CA/ED