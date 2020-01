El 'default' de Kicillof y el riesgo para la negociación de Alberto F.

por Mirta Fernandez

La jugada de la Provincia de Buenos Aires que busca patear al 1º de mayo el pago de US$ 250 millones de capital del bono BP 21 que vence el 26 de enero, y abonar solo los intereses de US$ 27 millones, fue tildada de “riesgosa” por analistas que ven “díficil” lograr el aval del 75% de los acreedores necesario para esa postergación. De no obtenerlo, y finalmente no pagar, la Provincia caerá en default, y se complicaría la negociación de la deuda nacional.

La mayoría de los analistas opinaron que es “una estrategia coordinada” con la Nación. Leonardo Chialva, de Delphos, planteó que “reafirma la intención del gobierno nacional que es reperfilar el capital, porque no hay dólares para pagar”. Martín Saud, de Balanz, coincidió: “quisieron marcar la cancha diciendo que los pagos de capital tienen que ser todos reestructurados, y el interés lo pago”.

Para Norberto Sosa, de Invertir en Bolsa, la decisión de Nación de no auxiliar a Buenos Aires “cierra la posibilidad a que otra provincia le pida plata”, al tiempo que la noticia “sacó un poco de espuma al rebote que tenían los bonos”. Algunos creen que “en la medida que seguía mejorando el precio de los bonos, más difícil se hace la negociación” para presentar una oferta de quita. Matías Rajnerman, de Ecolatina, juzgó que “es una cuestión coordinada que va en la misma línea del plan del Gobierno de bajarse el precio para negociar lo mejor posible, la mayor quita, mostrar que la situación es lo peor posible en pos de relajar la carga de la deuda lo máximo que se pueda”.

Riesgo. Joaquín Bagues, de PPI, advirtió que “es poco tiempo para llegar al 75%, es difícil porque los tenedores son actores muy diferentes, y están atomizados”. Evaluó que si el gobernador Axel Kicillof defaultea será “difícil que Argentina pueda crecer porque la Provincia es un motor en la economía del país, y eso dificulta en términos técnicos a la reestructuración de la deuda nacional, porque cuando hacés un modelo de sustentabilidad lo que requiere es que el país crezca”. Saud acordó: “si cae en default Buenos Aires habrá una renegociación mucho más difícil para el resto de la deuda y le costará atraer inversiones; en la negociación de la deuda nacional, algo va a influir porque si la Provincia con el 40% de la población del país no crece, es casi imposible que la Nación crezca”. En cambio, para Sosa, el daño que genera PBA “es encriptado” y “no complica la reestructuración nacional; es un subsoberano, es como si una empresa entra en default, eso no implica que el país está en default”.

Para Chialva, “el mayor riesgo es que se complique la normalización de la deuda en pesos que el Gobierno viene llevando adelante” mediante licitación de letras del Tesoro “porque los inversores a los que les vencen productos en pesos no sé si van a poder separar tanto las aguas y decir seguimos prestando en pesos, mientras en dólares hay lío”. En cambio, Fernando Baer, de Quantum, no cree que haya problemas con ese rolleo porque intervienen “en general compañías de seguro, y fondos grandes que necesitan pesos, el FGS (de Anses)”. Saud concordó que “esos bonos que emite el Gobierno son más a medida, tienen un mercado más cautivo”. Bagues remarcó que “hay fondos comunes de inversión con mucha liquidez que buscan pesos en la plaza de buena calidad”.

Canje de Lecaps reperfiladas

El ministerio de Economía de Nación realizará el lunes un canje mediante licitación de cinco series de Lecaps que habían sido reperfiladas por dos nuevas Letras del Tesoro Badlar Privada (Lebads) que vencerán en setiembre y diciembre de 2020.

Los títulos elegidos suman unos $214 mil millones, lo que representa el 45% del stock total de Lecaps.

“De las diez Lecaps que hay en circulación, elegimos cinco. El criterio es que son las de más próximo vencimiento -desde fines de febrero a de este año- y tienen la particularidad de que hay una buena dispersión de tenedores. La gran mayoría son argentinos”, explicaron fuentes de Finanzas.