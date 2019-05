Stolbizer confía en que Lavagna irá a la PASO pero cuestiona la convocatoria a Scioli

por Ramón Indart

El pasado miércoles 22 de mayo Roberto Lavagna le había cerrado la puerta por completo a Alternativa Federal. Sin embargo, desde muy temprano este jueves por la mañana señaló que las negociaciones siguen abiertas. En ese momento, sus socios respiraron aliviados. La idea de una PASO se mantiene en pie.

La principal socia del exministro de Economía, Margarita Stolbizer, dialogó con PERFIL y aseguró que todo va camino a una gran interna. Sin embargo, pidió reglas claras para llegar a esa instancia. Y en ese sentido se refirió, por ejemplo, a la convocatoria de Juan Schiaretti a Daniel Scioli: "Nos hizo mucho ruido. Estábamos yendo a la reunión y nos enteramos de ese mensaje".

Perfil.com: ¿Qué análisis hace de lo que está pasando?

Stolbizer: - Estamos como siempre en todos los procesos electorales en los momentos propios de tensión. Es cuando todos hablamos con todos y se buscan coincidencias para las inscripciones de las alianzas electorales. Está claro que hay dos espacios definidos, aunque no estén dichas las candidaturas. Son las del Gobierno y la oposición K. En el medio hay un espacio muy amplio que creo que tiene que responder con madurez, con generosidad e negligencia a una demanda social muy fuerte para salir de la grieta y polarizaron. Debe ser un espacio que se asuma como lugar de no grieta. Evitando que los que estén ahí puedan estar en los extremos. Para eso, no hay que dividir. Hay que discutir de manera consensuada para resolver las dudas. Debe ser un espacio basado en la confianza. Cuando Lavagna habla del consenso no es solo la candidatura, sino la certeza de que todos los que estamos acá llegamos todos juntos.

- ¿Se refiere a Sergio Massa?

- Yo no le pongo nombre. Lo que debe estar claro es que todos los que estamos acá no vamos a estar en ninguna especulación con los extremos. Porque hay muchas operaciones con interesados en romper el espacio.

- El miércoles Lavagna le había cerrado la puerta a esa alternativa...

- Yo creo que hubo una mala expresión de él al decir que era una etapa cerrada. No es así, al punto que fuimos con (Miguel) Lifchitz a la reunión de Alternativa Federal y luego seguimos hablando con Roberto. Lavagna se refería a los acuerdos de los consensos de quienes participan en esa PASO también. Porque la convocatoria a (Daniel) Scioli nos hizo mucho ruido. ¿Vamos a una PASO y después viene cualquiera? ¿Eso es posible? Entonces eso tiene que tener el punto de ir todos juntos, luego el programa político, el tercer aspecto es el consenso para discutir las candidaturas.

- ¿El ingreso de Scioli queda descartado?

- No lo hablamos porque lo que Lavagna dice es que hay que consensuarlo. Ellos (Schiaretti) no hablaron con nosotros antes de mandar ese mensaje. Estábamos yendo, en viaje a la reunión y era inoportuno. En el mensaje, además, no lo nombra a Lavagna.

- ¿La puerta esta abierta a una PASO?

- Es factible. Creo urgente no romper el espacio.

- Lo habló con Lavagna...

- Hablé ayer y vamos en ese sentido. Hoy él mismo dice que no está roto, hay conversaciones. Yo le pedí a (Miguel) Pichetto que intercediera, porque es de confianza para Lavagna. Hoy se reúnen.

RI EA