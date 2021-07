Fuerte cruce entre Luis Petri y Marcos Cleri: "Usted se queda calladito"

En el marco de la reunión del pasado miércoles de la Bicameral de Trámite Legislativo, que estudia las restricciones que impone el gobierno frente a la pandemia, los diputados Luis Petri (UCR-Mendoza) y Marcos Cleri (Frente de Todos-Santa Fe) protagonizaron un duro cruce con fuertes gritos.

En la reunión virtual, en la que se debatió el último DNU firmado por el presidente Alberto Fernández, se vivieron momentos de extrema tensión cuando Petri cuestionó el plan de vacunación y que “el 50% de la población de riesgo no recibió todavía la segunda dosis de las vacunas”.

Además, el legislador radical acotó que el aumento de casos no se resuelve con “cerrar aeropuertos como están haciendo ahora, privando que los argentinos ingresen al país como deberían hacerlo, negándoles derechos constitucionales, nuevamente avasallando garantías que están en la Constitución Nacional”.

Por eso, Petri tildó al gobierno nacional de “inimputable”. “De un plumazo establecen un cupo que es absolutamente injustificado”, lanzó. Y reclamó: “Hágase cargo señor presidente”.

El enfrentamiento entre Cleri y Petri

Ante el comentario, de inmediato Cleri lo interrumpió para que cerrara su exposición: “Vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo”.

“No me conteste señor presidente. Usted se calla y si quiere pide la palabra y me contesta. Se queda calladito. No le voy a permitir que cercene mi uso de la palabra”, estalló furioso el mendocino.

Luego de varios intentos para poder hablar en medio de los gritos, Cleri aprovechó un espacio de silencio y lanzó una chicana: “Usted no me manda a callar. ¿Ya terminó de grabar su videíto para las redes (sociales)?”, replicó el santafesino, quien le solicitó a su vez que “dé fundamentos claros”.

Y le aclaró: “Las vacunas no se vencen, las que se vencieron fueron las que estaban en un galpón cuando dejaron de tener Ministerio de Salud”, en referencia al hallazgo en agosto del año pasado de 4 millones de dosis de vacunas vencidas.

Sin embargo, la discusión no terminó allí y, tras el planteo, el cruce siguió con acusaciones y un tono apenas más calmo.

En ese sentido, el legislador de Juntos por el Cambio afirmó: “No le voy a permitir que cercene mi uso de la palabra. Pida la palabra y hable como un diputado más. Estoy hablando de los errores del Gobierno, si no le gusta cámbielos”.

“Diputado lea el reglamento, el presidente de la comisión administra el uso de la palabra”, explicó Cleri, y el opositor le volvió a pedir que lo dejara terminar. “Pero recién había terminado”, consideró el santafesino, a lo que Petri le reclamó: “Pero me interrumpió, déjeme terminar”.

Por su parte, el radical volvió a pedir la palabra para terminar su exposición, a lo que el diputado oficialista se la concedió y dijo irónico: “Vio que el que administra la palabra es el presidente. Continúa en el uso de la palabra, redondee señor diputado”.

“Ustedes no se hacen responsables, desde el comienzo de la pandemia culparon a los que venían del exterior porque no controlaban, posteriormente cuestionaron a los jóvenes, después siguieron culpando a los runners, después continuaron con los que salían a protestar, después a los medios, a los opositores, a la Justicia porque dictaba en contra del Gobierno, incluso llegaron a culpar a los médicos y al sistema de salud porque se estaban relajando", enfatizó.

Y concluyó: "Háganse cargo, ustedes son responsables de este desastre sanitario y de los más de 92 mil muertos que hay en la Argentina, producto de que no trajeron las vacunas y de que no han vacunado en número suficiente".

