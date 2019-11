Hugo Moyano descartó medidas de fuerza contra el Gobierno de Alberto Fernández: "¿Qué tiene que ver?"

Luego del encuentro que encabezó el presidente electo Alberto Fernández en la CGT, Hugo Moyano desmintió que busque injerir en el armado del Gabinete y ratificó el pedido del bono de fin de año para el sector: "Hace 10 años que se viene cobrando eso". Además, descartó que realicen medidas de fuerza al próximo mandatario sino que, en todo caso, "será el sector empresario el que tenga el conflicto".

"A Alberto no le vamos a hacer un conflicto. Si no quieren aceptar algo, será el sector empresario de nuestra actividad el que tenga el conflicto, pero ¿qué tiene que ver Alberto en esto?", respondióel líder camionero durante una entrevista que brindó en el programa Debo Decir que conduce Luis Novaresio por América.

Uno de los puntos que dividió al sindicalismo fueron las declaraciones del secretario general de Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), Andrés Rodríguez, quien adelantó la semana pasada que desde su sector no se le reclamará un bono de fin de año ante la complicada situación que atraviesa el país. La declaración va en línea con la opinión de varios gremialistas que anticiparon que colaborarán con la idea de "pacto social" que impulsa el Frente de Todos.

Al respecto, Moyano opinó: "Yo creo que lo van a dar porque hace 10 años que se viene cobrando eso, después se discute la forma de pago, pero siempre se llega a un acuerdo. No adelantemos las cosas, yo creo que vamos a andar bien".

"Al gremio le tendrán miedo, pero no a mí. Por qué dicen que paramos el país si el laburante camionero es uno de los más sacrificados. Cuando se habla de una medida, primero hay que hablar de los motivos por los cuales se toma. Han habido paros fuertes, pero ninguno por un capricho de nadie", detalló el también presidente del Club Atlético Independiente.

Alberto Fernández, en la CGT: "​El movimiento obrero es parte del Gobierno"

Sobre las causas que enfrenta por presunto enriquecimiento ilícito, Moyano cuestionó: "¿Que me hice millonario? Que me digan dónde está la plata. Yo tengo lo que me merezco y lo que me hecho toda mi vida laburando, pero el dirigente gremial tiene esa acusación permanente. A mi no me preocupa lo que digan esas personas, me importa lo que piensa el afiliado, que es el que me paga el sueldo. Yo ya me pude haber jubilado hace tiempo".

DR/FF