Juntos por el Cambio va a apelar el fallo por las sesiones virtuales

Desde el interbloque de Juntos por el Cambio adelantaron que van a apelar el fallo del juez Enrique Lavié Pico que rechazó este martes 6 de octubre el amparo promovido contra la decisión que dispuso la prórroga del protocolo para las sesiones virtuales en la Cámara de Diputados.

Así lo adelantaron a PERFIL fuentes de JxC, que comentaron que los diputados y abogados Gustavo Menna y Pablo Tonelli, quienes redactaron la presentación inicial, ya están trabajando con los argumentos de la apelación.

En esa línea, expresaron que la fundamentación del magistrado del juzgado Contencioso Administrativo Federal 1 es "absolutamente incongruente".

"Dice que no tenemos legitimación, que no hay caso, pero argumenta validando la virtualidad por la pandemia, invoca el precedente 'CFK' para decir que los cuerpos legislativos tienen autonomía para darse sus reglamentos, pero no resuelve que ese 'darse sus reglamentos' tiene que ser con arreglo a un procedimiento que acá se quebrantó", manifestaron fuentes de Juntos por el Cambio a este medio.

Con su fallo, el juez Enrique Lavié Pico rechazó el amparo que pedía la nulidad de las sesiones virtuales en el Congreso y validó el sistema que defiende el Frente de Todos para el funcionamiento del Poder Legislativo. La presentación había sido firmada por los legisladores opositores Mario Negri, Cristian Ritondo, Maximiliano Ferraro, Pablo Tonelli, Mariana Stilman y Gustavo Menna.

El magistrado consideró que "no aparecen verificados los recaudos indicados a los fines de habilitar la jurisdicción, en punto a la legitimación que proponen los actores a efectos de impugnar la actividad de la Cámara que integran, toda vez que no se advierte acreditada la existencia de un gravamen — apoyado, como se expuso, en las irregularidades y nulidades que denuncian— a un interés jurídico tutelable, al no haberse afectado ninguna de sus prerrogativas propias del cargo, habida cuenta de que los legisladores fueron convocados a deliberar en las sesiones observadas".

"No surge de la documental agregada ni tampoco aquéllos han logrado demostrar las irregularidades y las nulidades que denuncian en sus escritos, por las cuales -dicen- habrían resultado afectadas las funciones propias del cargo que detentan", agregó.

Por otra parte, en el fallo el juez advirtió que de entrometerse en una cuestión que decidió el Congreso implicaría "avanzar en torno a una cuestión privativa de otro poder del Estado; disponiendo no sólo sobre el procedimiento materializado por los distintos bloques de la Cámara de Diputados de la Nación sino también sobre el posterior modo de actuación con relación al ejercicio de facultades que les son propias".

"Ello implicaría un evidente exceso de la función jurisdiccional; o dicho en otros términos, no corresponde al Poder Judicial intervenir y modificar la votación y decisión de cuestiones que son propias de los órganos correspondientes", añadió.

"En efecto en las causas que se impugnan actos cumplidos por otros poderes del Estado, en el ámbito de las facultades que les son privativas, la facultad de revisión judicial no alcanza al modo del ejercicio de tales atribuciones, puesto que si así fuera, se haría manifiesta la invasión del campo de las potestades propias de las demás autoridades de la Nación", concluyó Lavié Pico al rechazar el amparo.

La presentación judicial de los diputados opositores había sido realizada para cuestionar la sesión en la que se aprobaron el proyecto de ley de asistencia al turismo y el que aumenta las multas a la pesca ilegal en aguas argentinas: los legisladores de Juntos por el Cambio habían asistido al recinto de la Cámara baja, pero sus presencias no habían sido tenidas en cuenta porque se llevaba a cabo el trabajo legislativo bajo el sistema virtual.

