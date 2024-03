Los frentes de conflicto internacionales ponen en riesgo vínculos comerciales de la Argentina

Las declaraciones del presidente Javier Milei sobre su par colombiano, Gustavo Petro, a quien calificó de “terrorista” y “asesino”, y sobre el jefe de Estado mexicano, Andrés Manuel López Obrador, a quien tildó de “ignorante”, desataron un tsunami diplomático que puso en riesgo la relación bilateral con el país sudamericano y volvió a marcar una nueva tensión entre Argentina y México, la segunda economía latinoamericana.

Los dichos de Milei fueron vertidos en una entrevista en la señal CNN durante una extensa charla con el periodista Andrés Oppenheimer, que será emitida mañana. Las respuestas de Petro y AMLO no demoraron en llegar.

La escalada verbal suscitada obligó a la canciller Diana Mondino a ensayar un intento de baja de tensión, y evitó echarle nafta al fuego al señalar que “es un tema de personas, no de Estados”; sin embargo, los dichos del Presidente y la respuesta de su par colombiano podrían derivar en la ruptura de relaciones diplomáticas sin mediar conflicto bélico o comercial alguno. Más allá de los números, en su intento de pacificación Mondino no dejó de señalar que “Petro fue terrorista”.

En el caso de Colombia, la Argentina podría salir perdiendo en términos comerciales. El país exportó en 2023 por US$ 1.283 millones mientras que importó por US$ 388 millones, con un saldo favorable de US$ 895 millones.

Con México el escenario es distinto: Argentina le exportó el año pasado US$ 840 millones mientras que importó US$ 1.560 millones, con un saldo en rojo de casi US$ 721 millones.

A través de sus redes sociales, la Cancillería de Colombia comunicó que había tomado la resolución de expulsar al embajador argentino. Se trata de Gustavo Dzugala quien en medio de la tensión no respondía los llamados de la Cancillería, por lo que será sumariado e investigada su actuación.

Con todo, la canciller dijo este jueves, en una entrevista en TN, que aún no habían recibido comunicación oficial e incluso intentó excusarse al señalar que durante todo el día miércoles “no hubo internet en la Cancillería”.

Hasta el viernes, la Cancillería argentina no había emitido comunicación alguna respecto de lo sucedido en la relación con Colombia.

La escalada verbal obligó a la canciller a bajar las tensiones con Colombia y México

Quien sí emitió un comunicado fue la Embajada de México en Argentina, que desmintió “enfáticamente” la información que circuló y que señalaba que México también expulsaría a los diplomáticos argentinos. Según la comunicación oficial, la relación entre ambos países es “sólida” y “basada en el respeto mutuo”. Mondino compartió el comunicado en sus redes para el palacio San Martín y optó por el silencio.

Los conflictos con Colombia y México volvieron a poner en el centro de la escena la actuación de la canciller argentina, cuya cartera multiplica frentes de conflictos.

Recientemente, la tensión con el gigante asiático, China, segundo socio comercial de la Argentina, volvió a quedar sobre la superficie. Mondino reiteró duros conceptos para con China al señalar que “no hay que comerciar con democracias no liberales”. La canciller argentina no eligió cualquier lugar para verter sus conceptos. Lo hizo en un medio nipón. Japón es un histórico enemigo de China.

Según pudo averiguar PERFIL, entre diplomáticos circula la idea de que Mondino quiere reeditar una idea que puso en práctica Hillary Clinton cuando estuvo al frente de la Secretaría de Estado de EE.UU. durante la presidencia Barack Obama, que fue la Alianza del Pacífico, pero acotada a las potencialidades de Argentina. La intención es que la Argentina gane mercados con países asiáticos, pero sin apoyarse en China. Así se entiende la reciente gira por Japón, Vietnam y Malasia, durante la cual se desató el escándalo por la pesca ilegal de merluza negra, cuando un funcionario de confianza de Mondino intervino en el área de fiscalización de pesca.

En su visita a Argentina, la vicepresidenta uruguaya no fue recibida por nadie

En los últimos días la Embajada de China en Argentina emitió dos comunicados marcando contrapuntos con el Gobierno. El primero al desmentir al vocero Manuel Adorni sobre la entrega de treinta camiones que son “instalaciones logísticas de hospitales móviles de asistencia gratuita de parte del Ministerio de Defensa Nacional de la República Popular China”.

El otro fue para desmentir que haya barcos chinos realizando pesca ilegal en el Mar Argentino: “De acuerdo con la información fehaciente que la embajada China maneja, el buque pesquero de nacionalidad china no da indicios de pesca ilegal”, sostuvo la Embajada china.

Otro foco de conflicto que pasó casi desapercibido fue el suscitado con la visita de la vicepresidenta uruguaya, Beatriz Argimón, quien visitó Argentina para conferenciar sobre “los desafíos para la mujer en la política latinoamericana”. La funcionaria uruguaya no fue recibida por ninguna autoridad argentina. Por protocolo, debió haber sido su par, Victoria Villarruel.

El cortocircuito obligó a Karina Milei a interceder y recibir al embajador uruguayo, Carlos Enciso, para apaciguar los ánimos reemplazando a Mondino, que se encontraba en gira asiática.

Mondino dijo durante la campaña que Paraguay debería ser el primer país visitado por Milei cuando asumiera, cosa que no ocurrió. En la última visita de Santiago Peña al país no hubo siquiera un comunicado oficial por parte de la Casa Rosada.

Con el gobierno chileno de Gabriel Boric no hay afinidad, lo mismo que con el del principal socio comercial de Argentina, Brasil. El recientemente designado embajador, Guillermo Raimondi, recibió el placet. Todos estos últimos episodios marcan malos vínculos con los países vecinos, lo que contraría la tradición diplomática argentina.