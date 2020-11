Máximo Kirchner tuvo que aislarse por estar en contacto con un positivo de coronavirus

Máximo Kirchner tuvo que dejar el recinto de la Cámara de Diputados durante la maratónica sesión que comenzó este martes 17 de noviembre, durante la cual se debatieron el Presupuesto 2021 y el impuesto a la riqueza. El jefe del bloque del Frente de Todos debió dar el discurso final desde su casa al entrarse que había tenido contacto estrecho con una persona que dio positivo de coronavirus por lo que se aisló preventivamente.

"Como sabrán, yo estuve en la Cámara hasta hace unas horas, hasta que me avisaron tipo 11, 11 y cuarto de la noche, que a una persona con contacto estrecho le había dado positivo de Covid, así que lo que decidí fue retirarme para no poner en peligro a nadie, no solo a las diputadas y diputados sino también a los compañeros que trabajan conmigo todos los días", comenzó el discurso del legislador antes de la votación del impuesto a la riqueza.

“Entiendo que todos queremos retornar a la normalidad, pero también existe la pandemia, negarla sería un error. Me hubiera encantado estar presente en el recinto pero no se puede”, explicó Máximo Kirchner.

Horas antes de confirmarse el contacto cercano, el diputado nacional había posado junto a los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Daniel Arroyo y el titular de la Cámara de Diputados Sergio Massa para dar un mensaje de unidad del oficialismo ante el tratamiento del proyecto.

En la foto también participaron la titular de Aysa, Malena Galmarini, del PAMI, Luana Volnovich y de ANSES, Fernanda Raverta. Además estuvieron la intendenta de Quilmes Mayra Mendoza, el de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde y el de San Vicente Nicolas Mantegaza y el presidente de la Camara de Diputados bonaerense Federico Otermín.

En el discurso de cierre de la iniciativa que busca gravar a patrimonios mayores a los $200 millones, el jefe de la bancada oficialista expresó que "nosotros no tenemos ningún problema con el sector privado. Necesitamos del sector privado junto al sector público, invirtiendo juntos. No hay antagonismo entre lo público y lo privado".

Kirchner indicó que el impuesto va a servir para “conseguir más vacunas para que el impacto de la llegada de esa segunda ola (de coronavirus) sea lo menor posible”, al tiempo que sostuvo que “no es tiempo para insulto ya que es tiempo para construir una sociedad que tenga la conducta, voluntad y disciplina necesaria hasta que la mayoría de los argentinos estén vacunados. Lo que queremos es una Argentina con argentinas y argentinos vivos y sanos".

El diputado oficialista remarcó que "este Aporte Solidario tiene que servir para el fin específico para el que fue designado y para hacer un puente hacia una reforma tributaria en la Argentina que democratice los impuestos que hay".

Los llamados de Máximo Kirchner detrás de la aprobación del impuesto a la riqueza

"Este Aporte va a financiar algo que es un problema en la Argentina como lo es el de la tierra y la vivienda", dijo el hijo de Cristina Kirchner, y agregó: "Va a ayudar al sector sanitario, para que médicos, enfermeros y enfermeras cuenten con insumos para poder atender. Y también va para las PyMEs. Los desafíos que tenemos son importantísimos".

"El Aporte Solidario puede recaudar 300 mil millones de pesos. ¿Saben cuánto invirtió el Estado argentino en ATP para mantener la relación laboral entre la patronal y el trabajador? 213 mil millones de pesos. Como el esfuerzo que ha hecho el Estado con las IFE que fueron 264 mil millones de pesos", dijo.

"Hubo un total de 477 mil millones de pesos invertidos para tratar de morigerar los efectos de una pandemia que azota al mundo", expresó Máximo Kirchner, mientras criticó a Mauricio Macri porque "decidió poner el cepo después de perder las elecciones generales, porque sabía que si no el resultado iba a ser mucho peor. Para juntar 2 millones de votos más, sacrificó 20 mil millones de dólares del Banco Central", cuestionó.

CI/FF