Pichetto: "Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste"

Miguel Ángel Pichetto renuncia este miércoles 19 de junio a su cargo en el Consejo de la Magistratura. El senador nacional por Río Negro formalizará esta tarde su dimisión a su puesto en el organismo, a pesar del apoyo que recibió desde el Gobierno Nacional. El asiento era motivo de discordia desde el anuncio de su precandidatura como viceprecidente de Mauricio Macri para las próximas elecciones, ya que había sido elegido en ese lugar por la oposición en diciembre pasado.

"Me voy a correr, no voy a hacer de esto un elemento de desgaste. Voy a hablar con el bloque del Peronismo Federal al mediodía y hoy mismo voy a enviar mi renuncia", le confirmó esta mañana el legislador al sitio de Infobae. "No pude hacerlo aún porque no hubo reunión de bloque, que fue el que me eligió Voy a poner a disposición mi lugar para que asuma mi suplente, Mario Pais", agregó.

Su cargo en la Magistratura era centro de disputa. Luego de su pase al oficialismo, desde distintos sectores salieron a advertir que la banca correspondía a los senadores de la oposición. “El lugar que ocupa le corresponde al bloque Justicialista y no a él. Debe ser remplazado o destituido. Le corresponde al senador Pais. Vamos a pedir formalmente el reemplazo de Pichetto en el Consejo”, dijo hoy el senador del bloque Justicialista José Mayans en declaraciones a El Destape Radio.

Pichetto, contra la tercera vía: "Hubo un gran debilitamiento de Alternativa Federal"

Sin embargo, desde un primer momento el senador por Río Negro había advertido que no iba a abandonar su asiento hasta que no terminara su mandato. "Dejé la presidencia del bloque. Pero el cargo en el Consejo de la Magistratura lo voy a seguir ocupando hasta fin de año, porque tiene que ver con mi perfil de senador", ratificó por esos días a radio La Red.

En este marco, esta semana Ricardo Recondo, presidente del Consejo de la Magistratura, aconsejó al dirigente a dar un paso al costado en el organismo. "Yo le diría que deje que otra persona de buena solvencia como hay en el Senado ocupara el lugar para evitar ningún tipo de fricciones, expresó Recondo en declaraciones a LN+.

AB/FeL