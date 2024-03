Pullaro mete presión de cara a la reunión con el gobierno: "Nos deben 600 mil millones de pesos"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, envió un mensaje claro en la previa de la reunión de mandatarios provinciales y el gobierno nacional, encuentro al que confirmó su asistencia, cuando reclamó una deuda de 600 mil millones de pesos que el Estado mantiene con su provincia. Además, avisó que no conseguirán su apoyo si se trata de aumentar retenciones al agro o a la industria.

De esta manera, Pullaro impuso sus condiciones de cara a la reunión que llevarán adelante con el ministro del Interior, Guillermo Francos, para avanzar en la construcción de acuerdos que den lugar a la firma del Pacto de Mayo.

"Hay provincias como la de Santa Fe a la que el Gobierno les debe. Nos debe 600 mil millones, con lo cual queremos poner arriba de la mesa porque hemos puesto mucho para sostener el federalismo y el sistema de nuestro país", reclamó desde ExpoAgro, espacio en el que estará presente también Javier Milei.

En la misma línea, completó con un guiño luego de la tensión del gobierno con el chubutense Ignacio Torres: "Si vamos a discutir las provincias que deben a Nación, que está bien, tenemos que discutir las deudas que tiene Nación con las provincias. El debate debe estar centrado ahí, no solo los recursos".

También se diferenció de Kicillof, quien ayer lanzó que más que una convocatoria se trataba de una amenaza y una extorsión. "La mirada de Kicillof es de él, yo no me siento extorsionado, y a Santa Fe no la van a extorsionar ni amedrentar, es un provincia pujante, que siempre va a poner su posición en una mesa de diálogo".

Ayer lunes, Kicillof había dicho en la apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura bonaerense, con fuertes críticas al Gobierno: "Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo, la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la Constitución. No se trata de apretar, extorsionar, fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo".

Pullaro está abierto al diálogo pero descarta el apoyo a retenciones al agro y la industria

Tras la convocatoria de Milei que tendrá lugar el 25 de mayo en Córdoba, Pullaro destacó el llamado y se mostró abierto a discutir, aunque aclaró que "no hay claridad sobre cuál va a hacer la propuesta de la Nación con las provincias".

Por otro lado, reiteró además que la provincia de Santa Fe "nunca" respaldará el aumento de retenciones al agro y a la industria. De esta forma le marca un límite al Poder Ejecutivo que contempla la posibilidad de aplicar los aranceles con el tratamiento de la Ley Ómnibus.

"Desde nuestro lugar nunca vamos a acompañar un sistema impositivo que aumente la carga tributaria al campo, a la industria y a los sectores que exportan. Desde Santa Fe nunca vamos a acompañar un aumento de retenciones", concluyó.

Los pedidos se dan en la previa a la reunión convocada para el viernes en Casa Rosada con intención de construir los acuerdos necesarios para avanzar con la firma de "los 10 principios del nuevo orden económico argentino".

