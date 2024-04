El procurador Rodolfo Barra se excusó de intervenir en el juicio de YPF y piden su renuncia

El presidente Javier Milei aceptó un pedido de excusación del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y no intervendrá en el juicio contra la Argentina por la expropiación de YPF. Fue luego de un pedido argumentado en los principios de prudencia e independencia de criterio, tras conocerse que dictaminó a favor de la ex presidenta Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.

Este miércoles se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 283/2024, que le aceptó la excusación presentada días atrás. De ese modo, el jefe del Cuerpo de Abogados del Estado no intervendrá en los temas relacionados con la causa internacional por la expropiación de la petrolera de bandera. Se trata de una decisión que no pasó desapercibida, y que fue repudiada por un sector de la oposición.

Es que el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, pidió su renuncia. "El procurador Barra aceptó su conflicto de intereses en la causa YPF. Debe renunciar", escribió en su cuenta de X.

En el día de hoy Rodolfo Barra reconoció su conflicto de intereses en la causa de nacionalización de YPF por la que la Argentina tiene que abonar 16 mil millones de dólares. El Presidente aceptó su excusación, un apartamiento formal que no alcanza ni da garantías suficientes", escribió. Y sumó: "Si el Procurador que debe defender los intereses del Estado Argentino no puede intervenir en el principal caso judicial contra nuestro país, entonces no tiene sentido que continúe en su cargo".

En ese sentido, Ferraro añadió que "Barra debe renunciar inmediatamente y dejar su función a quien pueda ejercerla plenamente con integridad, idoneidad y sin conflictos de intereses por sus 'servicios prestados' a Cristina F. de Kirchner y demás responsables políticos y penales de la estatización, vaciamiento y estafa de YPF".

Junto con su cuestionamiento, Ferraro compartió una captura del decreto que entre sus considerandos sostiene que Barra, "ante una eventual actuación por su parte en dicho proceso, podrían percibirse afectadas su independencia de criterio o su imagen pública, en razón de haber emitido una opinión técnica de experto en Derecho Administrativo argentino".

En ese marco, el decreto emitido por el Poder Ejecutivo señala que "con el fin de garantizar la mayor transparencia e imparcialidad en cada uno de los actos de gobierno, corresponde hacer lugar a la solicitud efectuada por el Procurador del Tesoro de la Nación por las razones expuestas como fundamento de su excusación".

El referido decreto lleva la firma del presidente Milei, del jefe de Gabinete Nicolás Posse y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La CC insiste con el pedido de renuncia

Semanas atrás, la Coalición Cívica le había pedido la renuncia a Barra luego de que la ex vicepresidenta diera a conocer un dictamen en calidad de "experto legal" en el que asegura que "no hay elementos" para acusarla en la causa Vialidad. Ese dictamen, que fue presentado en la Justicia aunque por el momento no fue tomado en cuenta, fue anterior a la función actual de Barra en el gobierno que encabeza Milei.

Cristina Kirchner compartió un dictamen que Barra firmó a su favor.

"El mismo que debe defender los intereses de la Nación, con el caso YPF que involucra a su defendida por el cual debemos pagar más de 16 mil millones de dólares, bajo amenaza de embargos. Y ni que hablar de la causa civil que debe impulsar el gobierno por 22.300 millones de pesos contra Cristina Kirchner, como un pedido de resarcimiento por los daños causados con las contratos de Vialidad Nacional con Lázaro Báez", se quejaba Ferraro

"Hay cosas que nunca cambian en el Dr. Barra: ser escriba al servicio de la impunidad y su defensa", añadía.

